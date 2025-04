En la carrera de Rami Malek (nacido en 1981, quien por encarnar a Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody se llevó el Óscar a mejor actor), el sentido de la oportunidad se cruza con el sentido del arte. Algunos proyectos ligeros alimentan su filmografía y su rango, pero la marca de Malek es la de un artista de sustancia que escoge proyectos de profundidad (sumó muchísimo en hacer de Mr. Robot, un fenómeno contracultural, y no pasó desapercibido como villano en la saga James Bond).

The Amateur, que llegó este jueves a carteleras, no es la excepción. La película marca su regreso al protagonismo luego de ese rol mercurial y de apariciones cortas en películas como Oppenheimer. Acá Malek no solo actúa, produce también. Lo hace en una producción sesuda, de espionaje, de acción, de contrainteligencia y de mucha psicología, que sabe medir sus dos horas para no aburrir y menos afanar. Desde las capas humanas que añade, explorando temas como el duelo y las transformaciones inesperadas, forzadas por las circunstancias y la voluntad, trasciende la película de acción común.

Una bella pareja a punto de no verse nunca jamás. Rami Malek es Charlie Heller y Rachel Brosnahan (la próxima Lois Lane) es Sarah, su esposa. | Foto: 20th Centruy Studios

En la cinta, basada en una novela homónima de 1981, Charlie Heller (Malek) es un criptógrafo de la CIA que se convierte en un inesperado vengador luego de la muerte de su esposa ante la brutal bala de unos criminales acorralados. Heller quiere aportar a la investigación, pero la CIA lo prefiere callado y deprimido. Y como no comulga con eso, se propone, desde su inteligencia superlativa, obligarlos a ayudarlo.

En ese punto, la que ya era una búsqueda por asesinos se vuelve una caza dentro de la caza, y funciona por cuenta de una fantástica edición.

En entrevista con SEMANA, Malek dijo que “si bien es algo esotérico decirlo, esta historia habla de la fuerza y el poder que tenemos dentro, y que en circunstancias extraordinarias nos lleva a lograr cosas extraordinarias. Suena salido de una película de superhéroes, y quizá eso es, pero desde la perspectiva de gente del día a día”.

Laurence Fishburne no es el Morpheus de 'The Matrix', pero algo de ese espíritu guía le da a este personaje clave en 'The Amateur'. | Foto: 20th Centruy Studios

The Amateur gana peso por cuenta de su ensamblaje. A su gran fotografía y música suma un reparto con Rachel Brosnahan (brilló en Mrs. Maisel y se tomará el mundo como Lois Lane en julio), Michael Stuhlbarg, de gran entrega, y Laurence Fishburne, que da una versión más física y oscilante del rol fundamental de su carrera: Morpheus en The Matrix.

Los héroes de mi vida, cuando crecí, eran gente común y corriente haciendo lo extraordinario. Gravito hacia contar historias así... Rami Malek

Le preguntamos a Malek si el camino de este personaje refleja el suyo. “No necesito ser el ser humano que interpreto, pero sí debo sentir el impulso de contar la historia. Aquí hablamos de lo que se siente ser infravalorado, y si miro a los héroes de mi vida cuando crecí, eran gente común y corriente haciendo lo extraordinario. Gravito hacia contar historias así”. ¿Algo une a Heller con sus roles icónicos?, indagamos. “Si miras a Freddie (Mercury), se lo miraba como poca cosa por donde venía, y logró hacer obras que resonarán con la gente por generaciones. Elliot, de Mr. Robot, es alguien que enfrenta a un sistema desde un monitor, sin que nadie lo sepa. En ellos hay aspectos de lo que todos podemos hacer, y no son necesariamente heroicos, pero sí son poderosos. Esto sucede todos los días con miles de personas que te cruzas en la calle”.

Si miras a Freddie (Mercury), se lo miraba como poca cosa por donde venía, y logró hacer obras que resonarán con la gente por generaciones. Elliot, de Mr. Robot, es alguien que enfrenta a un sistema desde un monitor, sin que nadie lo sepa. En ellos hay aspectos de lo que todos podemos hacer, y no son necesariamente heroicos, pero sí son poderosos.

Concluimos la charla preguntando por el hombre de gran presente que, como productor, escogió para dirigir: James Hawes. “Lo adoro”, exclama. “En un director busco un colaborador. James fue decisivo, inteligente y tenía una mirada genial sobre la película. Vi su trabajo en Slow Horses (Apple TV+) y pensé que era especial. ¡Le dio un giro total al género y no utilizó los lugares icónicos de Londres!

Charlie Heller, el protagonista. No es un antihéroe, es un héroe con el que nos podemos identificar.

Y eso hicimos en esta película. En Marsella miramos a lugares inesperados; en Estambul, también. Esto aplica con los personajes y con Charlie Heller, el protagonista. No es un antihéroe, es un héroe con el que nos podemos identificar y que refleja una fuerza que sabemos que tenemos, pero que usualmente no llegamos a compartir”.

Mientras hablaba con Semana, en los parlantes de la D23 en Brasil comenzó a sonar 'Don't Stop Me Now' de Queen. Malek se detuvo y anotó: "Ese cantante tiene algo, puede que le vaya bien algún día". | Foto: Ricardo Moreira/Getty Images for Disney