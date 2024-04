Keane regresa a Colombia para celebrar 20 años de su icónico “Hopes and Fears”

Una de las bandas más importantes de Gran Bretaña a comienzos de siglo, que no pierde vigencia en su sonido y sentimiento, Keane regresa a Colombia por tercera ocasión para celebrar el álbum más importante de su carrera, Hopes and Fears . El festejo sucederá en un concierto que, como los dos anteriores en la capital colombiana , promete ser memorable. Este tendrá lugar el próximo 23 de noviembre en el Chamorro City Hall .

La gira que los trae a la ciudad inició el pasado 1 de abril con fechas completamente agotadas en México. Esta celebra el aclamado cuerpo de trabajo de Keane desde su imperioso debut hasta su álbum de estudio de 2019 Cause and Effect .

Si bien no en orden, siguiendo lo que recién ofreció la banda en México, esta tocará las nueve canciones del disco, algunas de las que lleva más de una década sin presentar a su público.

Un disco memorable

Hopes and Fears ha sido un álbum histórico para la banda y ha batido todo tipo de récords desde su lanzamiento. En el Reino Unido vendió más de 2,5 millones de copias en su primer año y sumó un millón más en Estados Unidos, impulsado por su clásico “Somewhere Only We Know”. El trabajo discográfico se ha convertido, además, en nueve veces disco de platino en el Reino Unido. El logro extraordinario trasciende esas fronteras, pues ha vendido más de 10 millones de copias en todo el mundo.