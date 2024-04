Bogotá, ciudad rock en ebullición: esta es la impresionante descarga de bandas legendarias que visita la capital en abril

Si usted creció en los años ochenta, en este país y en esta ciudad, una escena tan vibrante y variada de rock como la que presenta Bogotá en abril de 2024 no dejará de volarle la cabeza. Si creció luego, quizá se ha venido acostumbrando a ver a sus bandas favoritas en vivo, y, aún así, esta agenda tan nutrida lo puede sorprender.

Más allá de que siempre hay lugar para mejorar, en sonido y en escenarios, los promotores se han movido sin parar en lo que a eventos de rock se refiere. Para la muestra, este aluvión de conciertos recomendados, en vivo, todos valiosos en un año lleno de música en todos los géneros y alegremente plagado de guitarras distorsionadas (que, además, marcará el regreso al país de Iron Maiden en noviembre).

Royal Blood: South America 2024 / 5 de abril / Royal Center

El arrollador dúo británico integrado por el vocalista y bajista Mike Kerr y el baterista Ben Thatcher alista su imperdible descarga en Bogotá, que trae en el marco de una gira suramericana en la que viene descrestando a propios y extraños. La banda nació en 2013, y se consolidó como un proyecto global gracias a su reconocible batería contundente y a su bajo distorsionado. Su álbum debut, homónimo, grabado en Rockfield Studios en Gales y lanzado en 2014, alcanzó el tope de los listados en el Reino Unido e Irlanda. Al exitoso lanzamiento le siguieron giras con figuras como Iggy Pop y Foo Fighters, que confirmaron su llegada a las grandes ligas.

La banda volvió al ruedo en 2017 con How Did We Get So Dark?, trabajo que dejó canciones como “Hook, Line & Sinker” y “I Only Lie When I Love You”. Ese disco presentaron en su debut en Colombia, en el Festival Estéreo Picnic de 2018, que dejó grandes sensaciones entre los presentes. Typhoons, su tercer álbum, producido por nada más que Josh Homme de Queens of the Stone Age, vio la luz en 2021. Y, en 2023, lanzaron su disco más reciente, Back to the Water Below. Con todo lo mejor de este camino sonoro volverán esta semana a la ciudad. Imperdible.

Los Rabones / 6 de abril / A Fuego Centro Cultural

Lanzando su EP Cada día es una opción, la banda radicada en Bogotá promete un energético concierto y una gran fiesta animada también por “grandes amigos” como lo son K93, Martini Drinkers y The Vinyl Brothers.

Turnstile / 7 de abril / Royal Center

Compuesta por Brendan Yates (voz), Franz Lyons (bajo/voz), Pat McCrory (guitarra) y Daniel Fang (batería), esta banda de Baltimore derrocha potencia en vivo para animar una tremenda fiesta en torno a su hardcore punk.

La banda ganó notoriedad en 2018 con Time & Space, un álbum grabado con el productor Will Yip que marcó su debut con Roadrunner Records y que marcó la continuación y expansión de un camino notable que habían empezado con furia desde Nonstop Feeling (2016) y Step to Rhythm (2013).

En Time & Space la banda exploró varios estereotipos del hardcore, pero le sumó a la música un inesperado corazón, razón por la cual el trabajo fue elevado como uno de “los álbumes que moldearon la década de 2010″. A Colombia la visitaron en 2022, en una gran edición del Festival Estéreo Picnic, que sufrió la pérdida de Taylor Hawkins pero dejó enormes conciertos (como el de Turnstile y el de Idles).

En 2021, la banda publicó Glow On, grabado con el productor Mike Elizondo y coproducido por Brendan Yates. El disco recibió tres nominaciones al Grammy y se afirmó como uno de los lanzamientos destacados de la década (y aún suena increíble). Entre sus seguidores se considera este trabajo un verdadero clásico y, además, logró cautivar a muchos nuevos seguidores. Así pues, la agrupación ofrecerá en Bogotá un imperdible repaso a todos los colores de su hardcore punk.

Orphaned Land / 9 de abril / Ace of Spades

Esta banda israelí de metal fue formada en Petah Tikva, en 1991, bajo el nombre de Resurrection. Su estilo fusiona el metal con influencias e instrumentación de la música tradicional de Oriente Medio, incluyendo instrumentos folclóricos de Israel. La banda ha atravesado numerosos cambios en sus integrantes, pero sus fundadores Kobi Fahri (vocalista) y Uri Zelcha (bajista) siguen firmes.

Desde sus inicios, el estilo musical del grupo ha fluctuado entre géneros constantemente, llegando al metal progresivo y sinfónico que presentan en la actualidad. Y sí, sus letras promueven un mensaje de paz y unidad, especialmente entre las tres principales religiones abrahámicas: judaísmo, islamismo y cristianismo. ¿Algo más necesario en estos tiempos de guerra?

Death Angel / 10 de abril / Ace of Spades

Formada en 1982 en San Francisco, Estados Unidos, la agrupación se ha constituido como una de las insignias del thrash metal norteamericano. Regresa a Bogotá, al Ace of Spades, después de siete años para estallar los oídos de los fanáticos de los sonidos veloces y agresivos. Los miembros originales Mark Ozegueda (voz), Ted Aguilar y Rob Cavestany (guitarras) regresan con los grandiosos músicos Damien Sisson (bajo) y Will Carroll (batería), quienes acompañan a la banda desde 2009.

Será una cita con la velocidad y la agresividad del género. Vale la pena recordar que la banda sufrió un grave accidente automovilístico a principios de los años noventa, cuando estaban en plena gira de su aclamado álbum Act III en los Estados Unidos. Afortunadamente, ningún miembro de la banda perdió la vida, pero llevó a que estuvieran inactivos hasta 2001, cuando se reunieron la mayoría de sus miembros originales con nuevos músicos para seguir estallando thrash metal. La banda ha lanzado nueve trabajos de estudio en los que se ha mantenido fiel a su sonido, se destacan clásicos como The Ultra Violence y Act III, además de nuevos lanzamientos como el magnífico The Evil Divide, entre otros.

Russian Circles / 10 de abril / Auditorio Fernando Sor

Por primera vez en Colombia, se escuchará en vivo la descarga atmosférica y talentosa de esta agrupación, que ofrecerá un completo recital de su sello personal de instrumental post-rock/metal. Fundada en Chicago, Illinois en 2004, su nombre procede de una jugada de hockey sobre hielo.

Sus integrantes son Mike Sullivan, en la guitarra (desde 2004), Dave Turncrantz, en la batería (desde 2004) y Brian Cook, en el bajo (desde 2007). La banda, que hay que ver por su tremenda calidad y atmósfera, cuenta con ocho álbumes de estudio. Abrirá su concierto la banda Vorágine.

La Pestilencia y A.N.I.M.A.L. en el Festival PazRock / 12 de abril / Plaza de Bolívar

Como parte de un cartel organizado por el Ministerio de las Culturas, que integra varios géneros y que será de ingreso gratuito, La Peste regresa a la capital con un concierto que, como suele hacerlo, moverá a las masas y animará muchos pogos con sus tremendas canciones. Del lado más rockero, se suma en este evento la icónica banda argentina A.N.I.M.A.L., liderada por Andrés Giménez, que suma por su cuenta muchos himnos que tocará para Bogotá.

Sepultura: Celebrating Life Through Death, Latin America Farewell Tour 2024 / 14 de abril / Auditorio Calle 13 Bar

Para muchos, la banda que puso a Latinoamérica en el mapa de la música extrema en el ámbito mundial se despide de los escenarios y Colombia no se podía quedar por fuera de tal evento. Formada en 1984 por dos hermanos brasileños fanáticos del heavy metal y sus derivaciones más extremas, y con la colaboración de otros jóvenes músicos que compartían la misma pasión, nace Sepultura. Con 15 álbumes de estudio y cuatro décadas de sonidos fuertes, la banda brasileña ha sido de las más representativas en distintos subgéneros del metal: desde thrash, black y death metal en sus inicios, hasta groove y nu-metal en sus producciones más recientes.

La agrupación aún cuenta con dos de sus miembros insignia: Andreas Kisser y Paulo Junior en la guitarra y el bajo respectivamente, más la poderosa voz de Derrick Green y en la batería el prodigioso baterista Greyson Nekrutman (quien recientemente reemplazó a Eloy Casagrande).

Los originarios de Belo Horizonte se despedirán de Latinoamérica con un despliegue de clásicos de álbumes representativos como Arise, Chaos A. D., Roots, entre otros, en lo que será un concierto lleno de nostalgia y buenos recuerdos para muchos de sus seguidores, quienes los vieron por en el país en varias ocasiones, entre ellas el Rock al Parque de 2016 y el Knotfest 2022, ocasiones en las que dejaron una tremenda impresión. Esta será una oportunidad única para revivir memorias de los fanáticos más antiguos, así como para las nuevas generaciones que tendrán una última vez para disfrutar de sus contundentes sonidos.

Paul Masvidal / 14 de abril / Boro Room

Nacido en San Juan, Puerto Rico, en 1971, Masvidal es un guitarrista, compositor y cantante conocido como fundador de la banda de metal progresivo Cynic; también integrante de Æon Spoke, ha trabajado por décadas como músico de sesión para varias bandas y musicalizando programas de televisión.

En 1991 participó junto a Sean Reinert en el disco Human de la legendaria banda Death. Un hombre de muchos talentos y alta sensibilidad, se hace más que interesante averiguar qué presenta en Bogotá en su espectáculo en vivo.

Gamma Ray / 15 de abril / Astor Plaza

La banda alemana regresa a Colombia después de 14 años. Liderada por el guitarrista y cantante Kai Hansen (reconocido mundialmente por su trabajo en los tres primeros y último trabajo de la también alemana Helloween), a quienes muchos consideran el padre del power metal, estará acompañado por virtuosos músicos.

La banda originaria de Hamburgo se presentará en Bogotá por segunda vez. Para muchos será la primera oportunidad para ver a los alemanes; para otros, será un reencuentro que no ocurría desde 2010, cuando se presentaron en el Downtown Majestic. En aquella oportunidad, vinieron a promocionar lo que era su más reciente trabajo, To the Metal!, que estuvo acompañado por clásicos de la banda e incluso canciones de la primera etapa de Hansen con Helloween.

Si bien Kai Hansen, líder de la banda, ha visitado los últimos años Colombia con Helloween, esta será una oportunidad maravillosa para quienes siguen su trayectoria y añoran ver sus habilidades como músico con Gamma Ray, con la que despliega toda la gama de creatividad y su talento como cantante y guitarrista en composiciones que sus más acérrimos fanáticos estarán ansiosos de escuchar en vivo. Los asistentes a este evento serán testigos de la celebración de 33 años de trayectoria de la agrupación que, a la fecha, ha lanzado 11 álbumes de estudio, de los cuales destacan títulos como Heading for Tomorrow, Land of the Free, Somewhere Out in Space, No World Order, entre otros.

Amorphis: Halo Tour / 15 de abril / Teatro Libre de Chapinero

Desde la tierra de los mil lagos, Amorphis regresa por tercera vez a Colombia. En esta ocasión promocionando su último álbum, Halo, lanzado en 2022. Con una amplia discografía que incluye 15 álbumes, 17 sencillos, tres EP y cuatro complicaciones, entre otros, los finlandeses, con su estilo único, llenarán el aire bogotano de metal melódico, progresivo y oscuro; para ello, el lugar elegido es el Teatro Libre de Chapinero, a partir de las siete de la noche.

Soen: Memorial Tour 2024/ 16 de abril / Bar Calle 13

Es la segunda visita de los suecos al país, y esta vez traen el nuevo álbum Memorial, que le da el nombre a la gira. Concebida en 2004, pero desarrollada en 2010, por el baterista ex-Opeth Martín López, este proyecto surgió como una superbanda que en su momento contó en su alineación con Steve DiGiorgio (Testament, Death, Sadus, Iced Earth, Megadeth).

Actualmente la conforman Joel Ekelöf, Cody Ford, Oleksii Kobel y Lars Åhlund. Los sonidos influyentes de Opeth, Tool y A Perfect Circle se logran sentir en la propuesta de este quinteto, que hará retumbar la capital con un “nuevo metal” que busca salirse de los parámetros ya establecidos. Un concierto al que vale la pena asistir.

Emperor y Necrophobic / 16 de abril / Royal Center

El emperador vuelve. Ihsahn y su séquito regresan luego de dos años, y repiten escenario, el Royal Center volverá a recibir toneladas de black metal no solo proveniente de los noruegos, en esta ocasión, los suecos Necrophobic encenderán las llamas de lo que será un verdadero ritual. Con cerca de 26 trabajos, entre álbumes, EP y demos, los originarios de Estocolmo llegan por primera vez al país, algo que ha generado una expectativa mayor debido a su condición de leyendas, en la misma línea de Emperor. Se espera un debut magistral y oscuro a la vez.

Por su parte, Emperor, una de las bandas seminales de la segunda ola del black metal, regresa con un repertorio de sus canciones clásicas y aclamadas. Con cuatro álbumes y más de diez EP, demos y compilaciones, la banda llega a sentarse en el trono que se ganó a pulso a lo largo de más de 35 años de trayectoria. Ihsahn, Samoth y Trym estarán acompañados por los talentosos Jørgen Munkeby en los teclados y Tony Ingebrigtsen en el bajo. Imperdible el ritual del emperador y Necrophobic el martes 16 de abril en el Royal Center.

Dark Tranquillity / 17 de abril / Bar Calle 13

Desde 2005, la banda de Gotemburgo ha venido de manera constante a Colombia, en lo que se ha convertido, si se puede decir así, en una comunión entre suecos y colombianos. Liderados por el carismático Mikael Stanne, y en compañía del tecladista Martin Brändström, los “nuevos” integrantes, Johan Reinholdz (guitarra), Christian Jansson (bajo) y Joakim Strandberg-Nilsson (batería), llegan con un nutrido repertorio en el que, seguramente, incluirán canciones de su último trabajo, Moment y temas nuevos como “The Last Imagination”.

Esta contemplación de la oscuridad (y del famoso Sonido de Gotemburgo, conformado por la trinidad Dark Tranquillity, In Flames y At The Gates) se hará en Calle 13 Bar (cra. 60 n.° 12-63), a partir de las siete de la noche.

HammerFall / 20 de abril / Auditorio Mayor CUN

Originaria de Gotemburgo, Suecia, esta banda siempre será un referente del heavy y el power metal de las últimas décadas. Fundada en 1993, se consolidó como una de las bandas que elevaron a la cúspide el heavy metal que muchos daban por muerto después de los años ochenta. Con una técnica y una velocidad impecables, los suecos llamaron la atención de muchos oyentes, que también se han sentido intrigados por sus líricas épicas y llenas de epopeyas. La ejecución de sus instrumentos y la rica técnica de interpretación en sus composiciones hicieron que la banda evolucionara lo largo de los años. A la fecha, tiene 12 álbumes de estudio que la han consolidado como una de las bandas más respetadas dentro de su género.

Regresa al país después de dos años. Su última presentación en tierras colombianas fue en 2022, cuando se presentó junto a la agrupación alemana Helloween en el Movistar Arena de Bogotá. En aquella oportunidad, la agrupación interpretó 11 temas que deleitaron al público, que coreó todas sus canciones, desde clásicos hasta algunos de su más reciente trabajo de 2022, Hammer of Dawn. Se espera que para su próxima presentación, este 20 de abril, los suecos sigan promocionando este álbum, pero de igual manera también interpreten muchas de las canciones que no tocaron en su última visita. Quienes asistan, seguramente podrán disfrutar de temas de álbumes como Glory of the Brave, Legacy of Kings, Renegade, entre otros.

Megadeth: Crush The World Tour / 22 de abril / Movistar Arena

Estos históricos del thrash metal vuelven a Bogotá después de una década, por quinta ocasión, con una fecha inicial el 21 de abril que agotó boletería en pocas horas y una segunda fecha el 22 que también aspira a estallar. Sobre su experiencia en este país, Dave Mustaine, su creador y líder, aseguró: “Lo que destaca a la audiencia colombiana de todas las demás, por siempre, lo vivimos durante el aniversario del Countdown to Extinction (2012). Porque, cuando volteamos a ver a la gente, nos dimos cuenta de que todos tenían puestas las máscaras de Vic”. “El Mariscal” le contó este detalle a la biblia rockera humana llamada Andrés Durán, vía Radiónica, en 2014.

Nacida en Los Ángeles en 1983, por obra y gracia del legendario guitarrista y vocalista, recién expulsado de Metallica, pero sin intenciones de irse en silencio, Megadeth lanzó su LP debut Killing Is My Business… and Business Is Good! para arrancar una trayectoria que suma hoy 16 álbumes de estudio en cuatro décadas de carrera, con clásicos como Peace Sells... But Who’s Buying?, Rust in Peace, Countdown to Extinction, Youthanasia y más. Mustaine regresa para promocionar su más reciente trabajo titulado The Sick, the Dying… and the Dead!, en un escenario en el que aún no ha tocado y en el que debería sonar mejor que nunca. Abrirá el show la banda Perpetual Warfare.

Converge / 23 de abril / Zona 16

Esta banda de hardcore de Boston se formó en 1990 por el vocalista Jacob Bannon, el guitarrista Kurt Ballou, el bajista Jeff Feinburg y el baterista Damon Bellorado. En la actualidad continúan Bannon y Ballou, con Ben Koller en los tambores y Nate Newton el bajo. Se trata de uno de los grupos más prolíficos y que más influencia ha ejercido en la historia reciente del hardcore.

Con diez álbumes de estudio, desde su formación la banda ha forjado un sonido llamativo y original que mezcla de elementos del hardcore punk con los de metal extremo. Es, tal vez, uno de los milagros cumplidos en materia de visitas de agrupaciones de música pesada.

Mr Big: The Big Finish Tour 2024 / 23 de Abril / Auditorio San Francisco

Sin duda, una de las bandas más representativas de la historia del hard rock y el glam rock, con nueve álbumes de estudio y músicos excepcionales en sus diversas alineaciones, incluyó a Colombia en su gira de despedida.

Este incluirá a una alineación digna de despedida Eric Martin en la voz, un enorme músico como Billy Sheehan en el bajo y voces, el virtuoso Paul Gilbert en la guitarra y Nick D’Virgilio, en los tambores. Tras la pérdida de su baterista y cofundador, Pat Torpey, en 2018, Mr. Big pone el broche de oro a una trayectoria impresionante con conciertos especiales e irrepetibles, y en Bogotá se podrá presenciar uno de ellos. Una vez más sonará en el país “To Be With You”, además de otros clásicos afamados por el público. No se lo pierda.

La Derecha - 30 años de su primer LP / 27 de abril / Astor Plaza

Una de las bandas insignias del rock colombiano festejará 30 años de su trabajo discográfico más importante en un concierto único.

“Vamos a celebrar 30 años de nuestro primer disco, La Derecha, en el que está Ay qué dolor, que, en nuestra nunca humilde opinión, ¡es un disco estupendo! Queremos celebrar algo bueno que nos pasó en la vida, que fue hacer ese disco, y queremos darle toda la importancia”, expresó Mario Duarte, líder de la agrupación, sobre lo que será la noche.

Battle Beast / 29 de abril / Ace of Spades