Iron Maiden, la icónica banda de metal, regresa a Colombia; le contamos todos los detalles

Los liderados por Steve Harris confirmaron que nuevamente se presentarán en Colombia, el 24 de noviembre de 2024, en el Estadio Nemesio Camacho el Campín, en el marco de la gira de conciertos The Future Past Tou, la cual ha sido un éxito total en diferentes países de Europa en 2023, donde suman unos 30 shows, todos con sold out.

El grupo de rock británico estuvo en Colombia por primera vez con su gira Somewhere Back In Time Tour, donde lograron reunir a más de veinte mil personas en el Parque Simón Bolívar, en la capital del país.

“Estamos emocionados de regresar a ver a nuestros increíbles fans en Colombia y México. No hemos ido a Colombia en un buen rato, pero las veces que hemos ido ha sido realmente memorable y estamos muy complacidos de regresar. En el Foro Sol de la Ciudad de México el último tour fue realmente increíble (...). En este tour estaremos tocando nuevas canciones de Senjutsu y Somewhere In Time, que muchos de nuestros fans de Latinoamérica no han tenido la oportunidad de escuchar antes. Entonces será una gran experiencia”, dijo Steve Harris.