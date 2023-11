The Sphere, el escenario artístico de Las Vegas, que se enorgullece de ser la estructura esférica más grande del mundo

Sí, han existido domos antes (y que sirva esta ocasión para invitarlos a volver a Maloka y al renovado Planetario), pero no de este nivel y capacidad, no de los que hablan hacia adentro e interactúan de esta manera con la ciudad. Este es otro nivel. Por ejemplo, en su versión carita feliz, la esfera mira a los aviones que llegan a la ciudad y les pica el ojo. A ese nivel llega. Es un escenario, es una obra de arquitectura viva también.

Esta maravilla moderna (así la rotuló la revista Time en una de sus recientes portadas, y no exagera) se ubica en la desértica Ciudad del Pecado, Las Vegas. En esta ciudad se planteaba casi religiosamente que “lo que sucedía allá se quedaba allá” por su economía de apuestas, bacanales y despedidas de soltería, pero ahora, gracias a The Sphere, existe el rubro de la vivencia que se comparte abiertamente y con orgullo.

En ella, la banda irlandesa le da a su audiencia, entero, su disco Achtung Baby (lanzado en 1991, de sus mejores, sin duda, cargado de éxitos tremendos, como With or Without You) y un puñado de grandes hits, que alternan para gran efecto musical, visual y narrativo. Lo que se hace evidente luego de ver este show es que era imprescindible un acto de primer nivel y de alta historia en música y en la vanguardia tecnológica: el tipo de banda capaz de aprovechar dicho escenario en su totalidad.

Ahora, vale anotar que si bien es notable el show no se reduce a hacerlo todo enorme. Porque una parte importante del viaje también yace en escalar la experiencia y saber desescalarla a fin de producir uno o varios clímax. U2 y Bono saben mucho de estas artes, su cancha es innegable y su poder de comando y conexión con su público es notable (en Colombia se presenció en 2017, en el tour de The Joshua Tree, y dejó muestras de su capacidad).

U2 y específicamente su frontman pueden caerle mal, pero en su experticia de showman es un absoluto maestro y vence cualquier escepticismo. La lista de canciones de la noche se dividió en cuatro partes, centradas en el mencionado disco de 1991, pero también en varias tonadas de su trabajo Rattle and Hum (de 1988, entre ellas Desire, que supo mezclar con clásicos de Lou Reed y Oasis). Por último, la agrupación se enfocó en éxitos eternos de su recorrido, como Where the Streets Have No Name y en otros más recientes que, en honor a la verdad, sonaron muchísimo mejor en vivo que en sus versiones radiales (como la resistida Vertigo y la nueva Atomic City).