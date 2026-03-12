Las Vegas enfrenta una ola de calor atípica para marzo que podría llevar a la ciudad a desafiar varios récords históricos de temperatura en los próximos días.

Los meteorólogos advierten que el fenómeno está impulsado por un potente sistema de alta presión que está elevando los termómetros muy por encima de lo normal para esta época del año.

Una avalancha de nieve mató al menos ocho esquiadores en EE. UU., uno de los viajeros se salvó de milagro. Esta es la historia

Las Vegas enfrenta ola de calor inusual

Según reportes citados por medios estadounidenses, las temperaturas previstas en la ciudad de Nevada se acercarán a valores más propios de finales de primavera o incluso del verano.

Para el domingo 15 de marzo se espera que el termómetro alcance los 85 °F (alrededor de 29 °C), cerca del récord diario de 88 °F registrado en 2017.

El calor podría intensificarse aún más el lunes 16, cuando los pronósticos indican una máxima de 88 °F (31 °C), apenas un grado por debajo del récord histórico para esa fecha, establecido en 2007.

Además de estos registros diarios, los meteorólogos advierten que también podría ponerse en riesgo el récord mensual de marzo de 93 °F (33,8 °C).

Las previsiones apuntan a que el sur de Nevada experimentará temperaturas entre 15 y 20 grados Fahrenheit por encima del promedio estacional durante varios días consecutivos.

Este calentamiento acelerado está asociado a una fuerte cresta de alta presión que se instaló sobre el suroeste de Estados Unidos.

Esto generará condiciones secas y cielos mayormente despejados que favorecen el aumento de la temperatura.

De hecho, algunos pronósticos sugieren que la ciudad podría alcanzar los primeros 90 °F del año casi un mes antes de lo habitual, ya que el promedio histórico indica que esa marca se registra normalmente hacia mediados de abril.

La Vegas enfrenta las más altas temperaturas registradas para el mes de marzo. Foto: Getty Images

Una ola de calor que afecta a varios estados

El fenómeno no se limita a Nevada. Diversas zonas del oeste de Estados Unidos, incluidos California, Arizona y Utah, también se preparan para temperaturas excepcionalmente altas.

Se presume que, en algunos casos, la temperatura puede alcanzar hasta 30 °F por encima de los valores normales para marzo.

Expertos en clima señalan que estas condiciones tempranas de calor pueden representar riesgos para la salud, ya que la población aún no está adaptada a temperaturas propias del verano.

Además, el aumento del calor podría acelerar el deshielo de la nieve en zonas montañosas, con posibles impactos en el suministro de agua y en el riesgo de sequías.

Los científicos también observan que los eventos de calor extremo fuera de temporada se están volviendo más frecuentes en varias regiones del planeta.

Sistemas persistentes de alta presión y el calentamiento global contribuyen a que estos episodios ocurran antes en el calendario, intensificando las variaciones climáticas.

Si las previsiones se cumplen, los próximos días podrían marcar uno de los episodios de calor más tempranos registrados en la historia reciente de Las Vegas, reforzando las alertas sobre el comportamiento cada vez más extremo del clima en el oeste estadounidense.