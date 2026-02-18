Estados Unidos

Una avalancha de nieve mató al menos ocho esquiadores en EE. UU., uno de los viajeros se salvó de milagro. Esta es la historia

Las autoridades reportaron este miércoles que se desconoce el paradero de una de las víctimas.

Camilo Eduardo Velásquez

18 de febrero de 2026, 8:16 p. m.
Las temporadas de nieves en California se aprovechan tradicionalmente para hacer sky. Foto: AP

En los últimos días se reportó a nueve esquiadores desaparecidos en una montaña del norte de California, de los cuales, ocho fueron encontrados sin vida; así lo reportaron las autoridades locales este miércoles, 18 de febrero.

Tragedia en Mammoth Mountain: rescatista de esquí muere tras avalancha durante labores de seguridad

La tragedia se registró desde este martes, cuando una gran masa de nieve impactó a al menos quince personas. El accidente ocurrió en el pico Castle de la Sierra Nevada de California, un destino turístico del oeste de Estados Unidos.

Esta captura de pantalla de un video proporcionado por la Oficina del Sheriff del Condado de Nevada muestra a un equipo de rescate de esquí dirigiéndose a la zona de una avalancha en la zona de Castle Peak en Truckee, California, el 17 de febrero de 2026. Foto: AFP

De estas quince personas, seis fueron rescatadas: “Dos de los seis no podían moverse. No podían caminar debido a las heridas que sufrieron durante la avalancha”, declaró la sheriff del condado de Nevada, Shannan Moon, en una rueda de prensa. Se conoció que uno de los de este grupo de personas permanece hospitalizado.

Las búsquedas siguen en marcha, con el fin de dar con el paradero de la víctima que hasta el momento no se ha identificado. La sheriff confirmó el complejo contexto climático que vive el estado norteamericano.

Universal Orlando planea túneles subterráneos que revolucionarían el viaje entre parques

Oposición a planes migratorios de Estados Unidos: medidas generan protestas

Inversiones millonarias a Estados Unidos: Trump anuncia los proyectos energéticos y minerales de Japón

Vicepresidente de EE. UU., JD Vance, lanza dura crítica a la IA, “hay muchas cosas que nos preocupan”

Inmigrante colombiano en Estados Unidos pide ayuda urgente para salvar la vida de su hijo

Inesperado giro en caso Maduro: justicia de Estados Unidos hace importante anuncio

Mardi Gras 2026: conozca qué es esta colorida celebración y si es feriado en Estados Unidos

Importante jefe militar de Estados Unidos llegó a Venezuela para reunirse con Delcy Rodríguez

Archivos de Jeffrey Epstein revelarían posibles crímenes de lesa humanidad, advierte un panel de expertos de la ONU

Trump advierte a Reino Unido de que no entregue la base de Diego García, clave para un posible ataque de EE. UU. contra Irán

“Decir que eran condiciones climáticas extremas sería quedarse corto: muchísima nieve, vientos huracanados, ráfagas que hacían imposible ver”, destacó Moon.

Revelaciones de la tragedia

La avalancha se produjo la mañana del martes en la montaña de 2.777 metros, que pertenece al Bosque Nacional de Tahoe. La masa de nieve impactó a un grupo de 15 personas, entre las cuales estaban 11 esquiadores y cuatro guías. La cifra inicial era de dieciséis, pero las autoridades confirmaron que una persona había desistido del paseo a última hora.

La sheriff Moon informó que el grupo regresaba de un paseo de tres días en la región junto a cuatro guías cuando los alcanzó la avalancha. “Los individuos que sobrevivieron reportaron que querían retirarse en grupo; cuando alguien vio la avalancha, gritó ‘avalancha’, y los cubrió rápidamente”, dijo el capitán Rusty Green.

Este deporte es característico de California. Foto: AP

Las autoridades habían emitido una advertencia de este tipo de avalanchas desde la madrugada de este martes. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos informó de que algunas regiones de la Sierra Nevada podrían recibir esta semana hasta 2,4 metros de nieve hasta el fin de este miércoles, cuando se espera que la tormenta se despeje.

“Había muchas advertencias sobre esta tormenta”, reflexionó Moon.

Gobernador Gavin Newsom en el ojo del huracán: decreta el día de Bad Bunny en California y genera polémica su burla al show republicano

La sheriff añadió: “Estamos en conversaciones con la compañía de guías sobre los factores que pesaron en las decisiones que tomaron, pero esto definitivamente es una advertencia para todos”. Los rescatistas esperan por unas mejores condiciones climáticas, que les permitan retirar los cuerpos de la montaña.

