Gobernador Gavin Newsom en el ojo del huracán: decreta el día de Bad Bunny en California y genera polémica su burla al show republicano

Gavin Newsom es el gobernador demócrata con mayor relevancia en la oposición del presidente Donald Trump. Newsom es la cara de los demócratas y, al no poder buscar la reelección en California, pinta como uno de los candidatos más sólidos por el Partido Demócrata para las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2028.

Caso de corrupción superaría 250 mil millones de dólares en California, Donald Trump denuncia a gobierno demócrata de Gavin Newsom

El gobernador de California fue uno de los miles de asistentes del Levi’s Stadium para el Super Bowl LX que se celebró este domingo 8 de febrero. La evidencia de la presencia del demócrata con su esposa en el escenario deportivo fue difundida en redes sociales, en la noche del compromiso. Gavin Newsom posó con una sonrisa en su rostro, acompañado de su compañera sentimental.

El gobernador de California, Gavin Newsom presenció en vivo la final de la NFL este 8 de febrero de 2026. Foto: Redes sociales

En las redes sociales de Newsom, el gobernador expresó su felicidad y comodidad con la presencia de Bad Bunny en el show de medio tiempo. Newsom publicó en mayúsculas, desde su cuenta: X: “GRACIAS, BAD BUNNY”.

Y fue mediante esta misma red social que el día anterior, su administración estatal bautizó el 8 de febrero como ‘El día de Bad Bunny’ en California.

Para algunos, las palabras del gobernador eran una forma de provocar a Trump: “Como muchos saben, soy un gran fan del español. Es un idioma hermoso que hablan muchas personas hermosas en el gran estado de California y en todo el mundo. También soy un gran fan de Puerto Rico“.

Bad Bunny durante su presentación en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026. Foto: AP

“Por eso, declaro mañana en California como el ‘Día de Bad Bunny’, cuando Bad Bunny se presente en el gran partido del estado dorado con su voz suave y encantadora, y su atractivo físico”, añadió el mandatario en su comunicado desde X.

Luego de despacharse en elogios con el cantante puertorriqueño, lo comparó con él mismo: “Es casi tan ‘bueno’ como yo, lo cual es un gran elogio, porque no hay nadie más ‘bueno’”.

El demócrata republicó el mensaje del cantante en el show del Super Bowl y, con una imagen en su red social oficial, amplió el mensaje que decía “juntos, somos América”.

Polémica por extraño anuncio en el que paga $200 por asistir a un concierto de Kid Rock

Luego del Super Bowl, se evidenció en la cuenta oficial del gobernador lo que parecía ser un anuncio que buscaba “rellenadores de asientos” y “actores” para un concierto de Kid Rock. Sin embargo, horas después ya no estaba disponible esta misma publicación.

Kid Rock fue uno de los artistas confirmados del ‘All American Halftime Show’, el espectáculo organizado por Turning Point USA, una organización republicana, al mismo tiempo que el del Super Bowl que lideró Bad Bunny.

En video: el homenaje a Charlie Kirk en show patriótico alterno al Super Bowl

Menos mal que estaban los amigos de @TPUSA y @RealAmVoice para ofrecernos un show en el descanso de la Superbowl como Dios manda con @KidRock. El artista ha honrado a Jesucristo. Decencia frente a la indecencia de Bad Bunny. pic.twitter.com/pIqIGuknGT — Javier Negre (@javiernegre10) February 9, 2026

El anuncio de Newsom parece ser una burla al show republicano; sin embargo, ningún representante de esta organización se ha pronunciado al respecto, tampoco lo hizo el presidente Trump ni ningún líder republicano.

Según Andre Kolvet, portavoz de Turning Point USA, declaró en un comunicado previo: “El Espectáculo de Medio Tiempo All-American es una oportunidad para que todos los estadounidenses disfruten de un espectáculo de medio tiempo sin otro propósito que celebrar la fe, la familia y la libertad”, y en su transmisión oficial de YouTube ya suma 20 millones de visualizaciones, mientras el halftime del Super Bowl 27 millones en la retransmisión; se calcula que Bad Bunny reunió al menos 142,3 millones de espectadores en todo el mundo.