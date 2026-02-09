Estados Unidos

Gobernador Gavin Newsom en el ojo del huracán: decreta el día de Bad Bunny en California y genera polémica su burla al show republicano

El principal opositor demócrata de Donald Trump pinta para ser su principal competencia en las elecciones presidenciales de 2028.

9 de febrero de 2026, 3:23 p. m.
Gavin Newsom eliminó la publicación en la que se burla del Show de Turning Point USA.
Gavin Newsom eliminó la publicación en la que se burla del Show de Turning Point USA. Foto: Composición SEMANA | 1 y 2: Getty images 3: Instagram

Gavin Newsom es el gobernador demócrata con mayor relevancia en la oposición del presidente Donald Trump. Newsom es la cara de los demócratas y, al no poder buscar la reelección en California, pinta como uno de los candidatos más sólidos por el Partido Demócrata para las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2028.

Caso de corrupción superaría 250 mil millones de dólares en California, Donald Trump denuncia a gobierno demócrata de Gavin Newsom

El gobernador de California fue uno de los miles de asistentes del Levi’s Stadium para el Super Bowl LX que se celebró este domingo 8 de febrero. La evidencia de la presencia del demócrata con su esposa en el escenario deportivo fue difundida en redes sociales, en la noche del compromiso. Gavin Newsom posó con una sonrisa en su rostro, acompañado de su compañera sentimental.

El gobernador de California, Gavin Newsom presenció en vivo la final de la NFL este 8 de febrero de 2026. Foto: Redes sociales

En las redes sociales de Newsom, el gobernador expresó su felicidad y comodidad con la presencia de Bad Bunny en el show de medio tiempo. Newsom publicó en mayúsculas, desde su cuenta: X: “GRACIAS, BAD BUNNY”.

Y fue mediante esta misma red social que el día anterior, su administración estatal bautizó el 8 de febrero como ‘El día de Bad Bunny’ en California.

Para algunos, las palabras del gobernador eran una forma de provocar a Trump: “Como muchos saben, soy un gran fan del español. Es un idioma hermoso que hablan muchas personas hermosas en el gran estado de California y en todo el mundo. También soy un gran fan de Puerto Rico“.

Bad Bunny performs during halftime of the NFL Super Bowl 60 football game between the New England Patriots and the Seattle Seahawks, Sunday, Feb. 8, 2026, in Santa Clara, Calif. (AP Photo/Charlie Riedel)
Bad Bunny durante su presentación en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026. Foto: AP

Por eso, declaro mañana en California como el ‘Día de Bad Bunny’, cuando Bad Bunny se presente en el gran partido del estado dorado con su voz suave y encantadora, y su atractivo físico”, añadió el mandatario en su comunicado desde X.

Luego de despacharse en elogios con el cantante puertorriqueño, lo comparó con él mismo: “Es casi tan ‘bueno’ como yo, lo cual es un gran elogio, porque no hay nadie más ‘bueno’”.

El demócrata republicó el mensaje del cantante en el show del Super Bowl y, con una imagen en su red social oficial, amplió el mensaje que decía “juntos, somos América”.

Polémica por extraño anuncio en el que paga $200 por asistir a un concierto de Kid Rock

Luego del Super Bowl, se evidenció en la cuenta oficial del gobernador lo que parecía ser un anuncio que buscaba “rellenadores de asientos” y “actores” para un concierto de Kid Rock. Sin embargo, horas después ya no estaba disponible esta misma publicación.

Kid Rock fue uno de los artistas confirmados del ‘All American Halftime Show’, el espectáculo organizado por Turning Point USA, una organización republicana, al mismo tiempo que el del Super Bowl que lideró Bad Bunny.

En video: el homenaje a Charlie Kirk en show patriótico alterno al Super Bowl

El anuncio de Newsom parece ser una burla al show republicano; sin embargo, ningún representante de esta organización se ha pronunciado al respecto, tampoco lo hizo el presidente Trump ni ningún líder republicano.

Según Andre Kolvet, portavoz de Turning Point USA, declaró en un comunicado previo: “El Espectáculo de Medio Tiempo All-American es una oportunidad para que todos los estadounidenses disfruten de un espectáculo de medio tiempo sin otro propósito que celebrar la fe, la familia y la libertad”, y en su transmisión oficial de YouTube ya suma 20 millones de visualizaciones, mientras el halftime del Super Bowl 27 millones en la retransmisión; se calcula que Bad Bunny reunió al menos 142,3 millones de espectadores en todo el mundo.

Así quedó la tabla histórica de títulos de la NFL tras la consagración de los Seattle Seahawks: New England Patriots lograron antirrécord

Estados Unidos apoyó a Colombia en el ataque de un submarino cargado con cocaína.

Estados Unidos confirma el ataque a un submarino cargado de cocaína con la ayuda de Colombia

Peligro en Hawái: condiciones climáticas afectarían seriamente a turistas y residentes

Gigantes tecnológicos presuntamente diseñaron plataformas adictivas para niños: arranca histórico juicio en Estados Unidos

Conductores en EE. UU. deben cumplir nuevas reglas del DOT que afectan licencias y documentación desde febrero de 2026.

Alerta para conductores en EE. UU.: nuevas reglas del DOT ponen en riesgo su licencia en 2026

El USCIS anunció nuevas reglas para las extensiones automáticas del permiso de trabajo de inmigrantes en Estados Unidos.

Fallo histórico: la justicia estadounidense respalda mantener presos a inmigrantes sin derecho a fianza

El Quaterhouse Mark 1 en la base de Edwards en California, EEUU.

Dominio total: el nuevo avión supersónico de EE. UU. que desafía las leyes de la física

Retiran del mercado productos de la reconocida marca M&M’s en Estados Unidos

En medio de una creciente controversia, el expresidente Donald Trump ha declinado compartir los supuestos “archivos Epstein”, lo que ha generado críticas tanto entre sus aliados como desde sectores de oposición.

Termina declaración de Ghislaine Maxwell ante el Congreso de EE. UU.: su abogado aseguró que Donald Trump era inocente tras una petición

