La edición número 60 del Super Bowl no solo fue un duelo de fútbol americano entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots, sino también un reflejo de las tensiones sociales en Estados Unidos. Como es tradición, el espectáculo de medio tiempo acaparó la atención de millones de espectadores alrededor del mundo, especialmente por la presencia de Bad Bunny y su discurso político, abiertamente en contra de la administración Trump.

Sin embargo, fuera del estadio, la organización conservadora estadounidense Turning Point USA (TPUSA) presentó un espectáculo alternativo llamado The All-American Halftime Show (“El show de medio tiempo completamente americano”), concebido como una contrapropuesta patriótica al show oficial. El evento contó con artistas como Kid Rock, Brantley Gilbert, Lee Brice y Gabby Barrett, y se transmitió en plataformas digitales como YouTube, X y Rumble, alcanzando una audiencia masiva.

El momento culminante de la celebración se dio cuando Kid Rock interpretó The Star-Spangled Banner con guitarra eléctrica, en un tributo al fundador de Turning Point USA, Charlie Kirk, quien fue asesinado en 2025 mientras debatía con jóvenes en la Universidad del Valle de Utah.

El momento conmovió a más de 5 millones de personas que siguieron el evento por YouTube de forma simultánea, según reportes de medios estadounidenses. Aunque la audiencia fue significativamente menor que la del show oficial del Super Bowl, el espectáculo fue considerado un éxito por sus organizadores, quienes lograron captar la atención de ambos sectores políticos del país.

Este espectáculo paralelo se presentó como una celebración de “fe, familia y libertad”, con elementos marcadamente patrióticos y una multitud que defendía los “valores tradicionales” de Estados Unidos, tal como se difundió en sus redes sociales. Según la organización, el evento surgió además como respuesta a la creciente frustración del público conservador con la programación de la cultura pop convencional.

El material promocional enfatizaba el patriotismo, la música country y la oposición a lo que los líderes de TPUSA han calificado como mensajes políticos en los grandes eventos deportivos.

¿Qué es Turning Point USA?

Es una organización sin ánimo de lucro, perteneciente a la corriente conservadora de Estados Unidos, fue creada en 2012 por Charlie Kirk y Bill Montgomery con el objetivo de promover valores conservadores en escuelas secundarias, colegios y universidades.

La organización se ha destacado por crear listas de vigilancia de profesores considerados sesgados y por intentar influir en elecciones estudiantiles internas. Ha recibido financiamiento de donantes conservadores y políticos republicanos, y es descrita como una fuerza dominante dentro del conservadurismo universitario en Estados Unidos.