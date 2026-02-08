Estados Unidos

Donald Trump arremete contra el show de Bad Bunny en el Super Bowl: “Una afrenta a la grandeza de Estados Unidos”

El presidente de Estados Unidos no asistió a esta edición de la final de la NFL, luego de que en su primer mandato hiciera historia estando desde un palco.

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

9 de febrero de 2026, 2:52 a. m.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó el show de Bad Bunny en el entretiempo del Super Bowl.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó el show de Bad Bunny en el entretiempo del Super Bowl. Foto: AP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra la fiesta boricua que montó este domingo Bad Bunny, en el medio tiempo del Super Bowl en California, calificándola en redes sociales como “un afrenta a la grandeza de Estados Unidos”.

“El Super Bowl Halftime Show es absolutamente terrible, ¡uno de los peores de la historia! No tiene sentido, es una afrenta a la Grandeza de América y no representa nuestros estándares de Éxito, Creatividad o Excelencia", señaló el mandatario estadounidense.

Bad Bunny brilló en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026: sorprendió con detalle junto a Lady Gaga y Karol G

El presidente agregó: “Nadie entiende ni una palabra que este tipo está diciendo, y el baile es asqueroso, especialmente para los niños pequeños que están viendo desde todo Estados Unidos y de todo el mundo”.

Para Trump, este momento del deporte es una ofensa para Estados Unidos y, a pesar de los números que maneja el megaevento, el mandatario lo calificó como una “bofeteada”.

“Este “Espectáculo” es solo una “bofeteada” a nuestro país, que está estableciendo nuevos estándares y récords todos los días, ¡incluido el mejor mercado de valores y 401(k)s de la historia!”.

El mandatario de Estados Unidos no desaprovechó la oportunidad para solicitar un cambio de reglas en la liga de fútbol americano.

“Recibirá excelentes críticas de los medios de noticias falsas, porque no tienen ni idea de lo que está pasando en el MUNDO REAL, y, por cierto, la NFL debería reemplazar inmediatamente su ridícula nueva regla de patada”.

El mensaje del presidente estadounidense fue contundente, luego de que semanas previas al evento se criticara a la organización por colocar a Bad Bunny encabezando la lista del show de medio tiempo.

