Jugador titular de los Patriots llegó esposado al Super Bowl LX: ¿Mack Hollins enfrenta un proceso judicial?

El Super Bowl LX dejó una imagen que quedará retratada en la historia. Mack Hollins, receptor del equipo finalista, los New England Patriots, ingresó al Levi’s Stadium vestido como un prisionero, con las manos esposadas y los pies descalzos.

El atuendo de Hollins hacía referencia al uniforme de un recluso de la cárcel federal ADX Florence. El receptor de los Patriots se caracteriza por su estilo irreverente y excéntrico.

Mack Hollins tiene el dorsal #13 en los New England Patriots. Foto: Getty Images

El jugador de los Patriots no tiene ningún proceso judicial ni está vinculado a alguna investigación o polémica que involucre instancias legales. El atuendo que utilizó Hollins en su llegada al estadio fue una decisión personal y no obedece a ningún vínculo específico.

Medios estadounidenses especulan que la llamativa entrada del jugador hace referencia a la demanda que fue expuesta a lo largo de la semana en contra de su compañero receptor, Stefon Diggs, quien fue denunciado por difamación y conspiración en relación con el robo de un vehículo de marca Ferrari.

Stefon Diggs en su llegada al Levi's Stadium para jugar el Super Bowl LX. Foto: Getty Images

Diggs, de 32 años, enfrenta nuevos procesos judiciales en su contra. Recientemente, fue acusado de haber agredido y estrangulado gravemente a una persona en diciembre pasado. De acuerdo con informes policiales, la presunta víctima sería una mujer que trabajaba como chef en la residencia del jugador, quien habría sido agredida durante una discusión relacionada con el pago de sus servicios. El receptor de los Patriots negó las acusaciones, mientras que su abogado, David Meier, alegó que las denuncias carecen de fundamento.

A diferencia de los atuendos llamativos que ha lucido en otras ocasiones, en su arribo al Levi’s Stadium Diggs vistió un conjunto más sobrio, aunque aún con elementos distintivos de su estilo personal. Mientras muchos jugadores optaron por prendas habituales de viaje, su vestimenta combinó una chaqueta con jeans y accesorios que reflejaron su sentido de la moda sin recurrir a extravagancias excesivas.

No es la primera vez que el Hollins llega con un estilo particular a un partido de la NFL

Sin que se haya confirmado la intención de Mack Hollins con esta particular puesta en escena, el vestuario ha sido catalogado como un performance propio de su estilo extravagante. El deportista ya ha llamado la atención en otras ocasiones al llegar a partidos descalzo o con atuendos poco convencionales.

En diciembre de 2025, por la ronda de comodines, Hollins llegó al partido frente a Los Angeles Chargers vestido como el emblemático Pedro Picapiedra. En esa ocasión también arribó descalzo al estadio.