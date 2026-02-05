El Super Bowl LX no solo define al campeón en el campo, también corona a los comerciales que combinan humor, nostalgia y celebridades para conquistar a millones de espectadores.

Los anuncios prometen viralidad y emociones antes del partido

El Super Bowl LX, que se disputará el próximo 8 de febrero entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots, sigue consolidándose como un fenómeno cultural, donde los anuncios no solo venden productos, sino que narran historias, evocan emociones y generan conversación global.

Los comerciales del Super Bowl 2026 han comenzado a revelar sus cartas, prometiendo entretenimiento, humor, nostalgia y mensajes emotivos que resonarán mucho más allá de los 60 segundos de emisión.

Oakley y Meta presentan una experiencia digital interactiva que anticipa sus innovadores comerciales del Super Bowl 2026. Foto: Captura de pantalla Oakley | Meta en YouTube

Humor, familia y celebridades, la fórmula segura

El humor sigue siendo el recurso más confiable para captar la atención de los espectadores, que buscan una pausa de la tensión política y económica actual. Según expertos, el 2026 no es la excepción: la mayoría de los anuncios apunta a arrancar sonrisas y viralidad.

Bud Light presenta su spot “Keg”,donde Post Malone, Peyton Manning y el comediante Shane Gillis se encuentran en una boda que se convierte en un divertido caos: un barril de cerveza cae por una colina y todos los invitados corren tras él, con la canción “I Will Always Love You” de Whitney Houston sonando de fondo.

Dunkin’ Donuts apuesta a la nostalgia y la comedia con Ben Affleck y los actores de Friends ( Jennifer Aniston , Matt LeBlanc , Jason Alexander ). Los teasers muestran situaciones absurdas en las que Affleck intenta convencer a los actores de tomar café Dunkin’, mezclando humor y cultura pop para atraer tanto a jóvenes como a fans de la icónica serie.

y la comedia con y los actores de ( , , ). Los teasers muestran situaciones absurdas en las que Affleck intenta convencer a los actores de tomar café Dunkin’, mezclando humor y cultura pop para atraer tanto a jóvenes como a fans de la icónica serie. Hellmann’s llega con un anuncio emocional y familiar, siguiendo la línea de la marca de resaltar momentos cotidianos y la conexión a través de la comida.

Iconos estadounidenses y emotividad

Algunas marcas buscan conectar con la identidad y los valores culturales del público:

Budweiser, fiel a su tradición, presenta “American Icons”,un comercial que celebra su 150.º aniversario con los icónicos caballos Clydesdales y un águila calva, símbolos que evocan unidad y orgullo nacional. Forbes ya predice que será uno de los anuncios más populares del juego.

Creatividad y giros inesperados

Las marcas experimentan con ideas inusuales y conceptos visuales impactantes:

Bosch lanza “A Little Buzz”, un teaser donde el chef Guy Fieri aparece transformado tras un corte de cabello radical, generando sorpresa y conversación en redes sociales.

un teaser donde el chef Guy Fieri aparece transformado tras un corte de cabello radical, generando sorpresa y conversación en redes sociales. Comcast Xfinity trae de regreso al trío original de Jurassic Park ( Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum ) para un spot que mezcla nostalgia y tecnología, mostrando cómo una vida con mejor conectividad podría haber cambiado las historias que todos conocemos.

( y ) para un spot que mezcla nostalgia y tecnología, mostrando cómo una vida con mejor conectividad podría haber cambiado las historias que todos conocemos. Pepsi apuesta por la diversión y el ingenio con un oso polar que prueba la nueva Pepsi Zero Sugar, dirigido por Taika Waititi, mostrando la icónica batalla de refrescos con un giro humorístico y elegante.

El oso polar protagoniza el nuevo comercial de Pepsi Zero Sugar, combinando humor e ingenio para el Super Bowl 2026. Foto: Captura de pantalla Instagram @Makako Sports

Estrellas del entretenimiento y cultura pop

Además de Fieri y los actores de Jurassic Park, otros anuncios integran artistas del mundo musical y del deporte:

Sabrina Carpenter protagoniza un comercial de Pringles , aportando juventud y energía pop.

, aportando juventud y energía pop. Peyton Manning y Post Malone regresan con Bud Light, reforzando la idea de continuidad y familiaridad que los espectadores esperan.

Avance digital y estrategia de marketing

Este año, varias marcas han lanzado sus comerciales completos o teasers en YouTube y redes sociales antes del juego, permitiendo que la audiencia interactúe con el contenido y lo comparta, amplificando el alcance más allá de la televisión tradicional. Entre ellos se incluyen:

Fanatics Sportsbook , con Kendall Jenner , mezcla apuestas deportivas con comedia ligera.

, con , mezcla apuestas deportivas con comedia ligera. Franks RedHot , con Ludacris y una cabra protagonista, combina humor absurdo con promoción del producto.

, con Ludacris y una cabra protagonista, combina humor absurdo con promoción del producto. OIKOS , Michelob ULTRA y Expedia , que exploran la creatividad en distintos formatos y enfoques narrativos.

, y , que exploran la creatividad en distintos formatos y enfoques narrativos. La colaboración de Oakley y Meta introduce tecnología y realidad aumentada en la estrategia publicitaria del Super Bowl 2026.

El Super Bowl 2026 no solo coronará a un campeón en el campo de juego, también consagrará a los anunciantes que mejor logren capturar la atención de una audiencia de más de 100 millones de personas.