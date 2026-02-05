El Super Bowl LX no solo define al campeón en el campo, también corona a los comerciales que combinan humor, nostalgia y celebridades para conquistar a millones de espectadores.
Los anuncios prometen viralidad y emociones antes del partido
El Super Bowl LX, que se disputará el próximo 8 de febrero entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots, sigue consolidándose como un fenómeno cultural, donde los anuncios no solo venden productos, sino que narran historias, evocan emociones y generan conversación global.
Los comerciales del Super Bowl 2026 han comenzado a revelar sus cartas, prometiendo entretenimiento, humor, nostalgia y mensajes emotivos que resonarán mucho más allá de los 60 segundos de emisión.
Humor, familia y celebridades, la fórmula segura
El humor sigue siendo el recurso más confiable para captar la atención de los espectadores, que buscan una pausa de la tensión política y económica actual. Según expertos, el 2026 no es la excepción: la mayoría de los anuncios apunta a arrancar sonrisas y viralidad.
- Bud Light presenta su spot “Keg”,donde Post Malone, Peyton Manning y el comediante Shane Gillis se encuentran en una boda que se convierte en un divertido caos: un barril de cerveza cae por una colina y todos los invitados corren tras él, con la canción “I Will Always Love You” de Whitney Houston sonando de fondo.
- Dunkin’ Donuts apuesta a la nostalgia y la comedia con Ben Affleck y los actores de Friends (Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, Jason Alexander). Los teasers muestran situaciones absurdas en las que Affleck intenta convencer a los actores de tomar café Dunkin’, mezclando humor y cultura pop para atraer tanto a jóvenes como a fans de la icónica serie.
- Hellmann’s llega con un anuncio emocional y familiar, siguiendo la línea de la marca de resaltar momentos cotidianos y la conexión a través de la comida.
Iconos estadounidenses y emotividad
Algunas marcas buscan conectar con la identidad y los valores culturales del público:
- Budweiser, fiel a su tradición, presenta “American Icons”,un comercial que celebra su 150.º aniversario con los icónicos caballos Clydesdales y un águila calva, símbolos que evocan unidad y orgullo nacional. Forbes ya predice que será uno de los anuncios más populares del juego.
Creatividad y giros inesperados
Las marcas experimentan con ideas inusuales y conceptos visuales impactantes:
- Bosch lanza “A Little Buzz”, un teaser donde el chef Guy Fieri aparece transformado tras un corte de cabello radical, generando sorpresa y conversación en redes sociales.
- Comcast Xfinity trae de regreso al trío original de Jurassic Park (Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum) para un spot que mezcla nostalgia y tecnología, mostrando cómo una vida con mejor conectividad podría haber cambiado las historias que todos conocemos.
- Pepsi apuesta por la diversión y el ingenio con un oso polar que prueba la nueva Pepsi Zero Sugar, dirigido por Taika Waititi, mostrando la icónica batalla de refrescos con un giro humorístico y elegante.
Estrellas del entretenimiento y cultura pop
Además de Fieri y los actores de Jurassic Park, otros anuncios integran artistas del mundo musical y del deporte:
- Sabrina Carpenter protagoniza un comercial de Pringles, aportando juventud y energía pop.
- Peyton Manning y Post Malone regresan con Bud Light, reforzando la idea de continuidad y familiaridad que los espectadores esperan.
Avance digital y estrategia de marketing
Este año, varias marcas han lanzado sus comerciales completos o teasers en YouTube y redes sociales antes del juego, permitiendo que la audiencia interactúe con el contenido y lo comparta, amplificando el alcance más allá de la televisión tradicional. Entre ellos se incluyen:
- Fanatics Sportsbook, con Kendall Jenner, mezcla apuestas deportivas con comedia ligera.
- Franks RedHot, con Ludacris y una cabra protagonista, combina humor absurdo con promoción del producto.
- OIKOS, Michelob ULTRA y Expedia, que exploran la creatividad en distintos formatos y enfoques narrativos.
- La colaboración de Oakley y Meta introduce tecnología y realidad aumentada en la estrategia publicitaria del Super Bowl 2026.
El Super Bowl 2026 no solo coronará a un campeón en el campo de juego, también consagrará a los anunciantes que mejor logren capturar la atención de una audiencia de más de 100 millones de personas.