Green Day se suma al Super Bowl LX en medio de la polémica por Bad Bunny

La edición número 60 del Super Bowl no solo promete ser un hito deportivo, sino también el escenario de una de las mayores batallas culturales en la historia del entretenimiento estadounidense. Este domingo, la NFL sacudió el panorama mundial al confirmar que la legendaria banda de punk rock, Green Day, será la encargada de abrir la ceremonia oficial el próximo 8 de febrero. Sin embargo, el anuncio llega en un momento de máxima tensión por la elección del puertorriqueño Bad Bunny como la estrella del mediotiempo.

Mary Méndez rompe el silencio: fue estafada por la ‘doctora’ Liliana, la mujer que agredió a domiciliario en Bogotá

Un regreso a casa con sabor a historia

El anuncio, difundido inicialmente por medios como ESPN Deportes, marca un hito para la banda liderada por Billie Joe Armstrong. Green Day, grupo que hace parte del Salón de la Fama del Rock and Roll, se presentará en el Levi’s Stadium en Santa Clara, un escenario que tiene un valor sentimental incalculable: se encuentra a escasos kilómetros de Rodeo, la ciudad natal de la agrupación.

Tim Tubito, director de eventos de la NFL, no ocultó su entusiasmo ante esta incorporación: “Celebrar 60 años de historia del Super Bowl con Green Day como banda principal, a la vez que honra a las leyendas de la NFL, es una forma increíblemente conmovedora de inaugurar el Super Bowl LX”, declaró el directivo, según reportes oficiales. Se espera que la energía del rock clásico de los californianos sirva como un puente generacional en un evento que busca reconciliar a su audiencia.

La sombra de la polémica: ¿Por qué el rechazo a Bad Bunny?

A pesar de la euforia por Green Day, el ambiente está cargado de críticas. La elección de Bad Bunny para el Halftime Show ha despertado una ola de descontento en sectores conservadores de Estados Unidos. La expiloto de NASCAR, Danica Patrick, fue una de las voces más estridentes en manifestar su desacuerdo.

“No deberían permitirse canciones en español en uno de los eventos televisivos más importantes de Estados Unidos”, sentenció Patrick a través de sus redes sociales, reflejando un sentimiento de rechazo hacia la creciente influencia de la cultura latina en el evento más anglosajón del año.

El “conejo malo”, quien ha revolucionado la industria fusionando trap, reguetón y salsa, ha mantenido su postura de cantar casi exclusivamente en su idioma natal, lo que se ha convertido en un punto de fricción política y cultural.

Los temores de Bad Bunny y el fantasma de ICE

Detrás de los reflectores, la relación del artista puertorriqueño con el territorio estadounidense ha sido compleja. En una entrevista previa, recogida por medios internacionales, Bad Bunny confesó que evitó llevar su exitosa gira ‘Debí Tirar Más Fotos’ a Estados Unidos por razones que van más allá de la logística.

“Con tal de que no me lo meta a mi cama”: Juanse Quintero rompe el silencio por la cercanía entre Johanna Fadul y Valentino

El intérprete manifestó su preocupación por los operativos de la agencia de inmigración (ICE) y la seguridad de sus seguidores ante posibles incidentes en sus conciertos. Estas declaraciones, sumadas a su activismo político, han alimentado la polarización entre quienes celebran su éxito global y quienes consideran su presencia en el Super Bowl como una “afrenta” a las tradiciones del fútbol americano.

¿Qué esperar del Super Bowl LX?

Con la inclusión de Green Day en la apertura y Bad Bunny en el intermedio, la NFL parece estar jugando una partida de ajedrez para satisfacer a todos los nichos de su audiencia. El evento no solo busca el rating, sino consolidar una “celebración colectiva” que integre la nostalgia del rock con el fenómeno imparable de lo urbano.

El próximo 8 de febrero, el mundo tendrá los ojos puestos en Santa Clara. ¿Logrará el rock de Green Day apaciguar las críticas o será el show de Bad Bunny el que termine por romper todos los récords de audiencia, pese a la resistencia conservadora?