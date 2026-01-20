La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia apenas cumple su primera semana al aire, pero la intensidad de los conflictos ya ha alcanzado niveles altos. En una de las movidas más inesperadas de la competencia, Johanna Fadul, quien se coronó como la segunda líder de la temporada este 19 de enero, tomó una decisión que dejó frío a su esposo, el actor y cantante Juanse Quintero.

Tras ganar el beneficio del liderazgo, Fadul obtuvo el privilegio de disfrutar de las comodidades de la habitación del líder. Sin embargo, la sorpresa no fue su victoria, sino su invitado: Valentino. La elección causó un terremoto en redes sociales, dado que ambos participantes arrastran una enemistad pública que nació incluso antes de ingresar al set de grabación.

La decisión de Johanna no solo dejó atónitos a sus compañeros de convivencia, sino también a su círculo más cercano fuera del reality. La actriz, conocida por su carácter fuerte y directo, optó por llevar a su ‘enemigo’ al espacio más privado de la casa, desatando teorías sobre una posible tregua o una estrategia de juego de alto riesgo.

El contundente mensaje de Juanse Quintero

Desde el exterior, Juanse Quintero no ha perdido detalle de lo que sucede con su esposa. A través de sus redes sociales y en declaraciones rescatadas por el programa Qué hay pa’ dañar, el artista compartió su asombro ante la cercanía de Johanna con el bailarín.

“Mejor tenerlo cerca, ¿no?”; “Con tal de que no me lo meta a mi cama”, expresó Juanse entre risas. Aunque intentó mantener un tono jocoso, el actor no ocultó que la situación le resultó sorpresiva, especialmente porque él mismo había manifestado que preferiría que su esposa mantuviera distancia con el creador de contenido. “Si no puedes con tu enemigo, únete a él”, concluyó Quintero, dejando ver que entiende el juego psicológico que Johanna podría estar ejecutando.

¿De dónde viene el odio?

La tensión entre Valentino y Johanna Fadul no es nueva. Todo comenzó días antes del estreno de esta temporada, cuando Valentino reaccionó de forma agresiva a unos comentarios que la actriz hizo en redes sociales. Al ingresar a la casa, la fricción fue evidente. Incluso, el pasado 14 de enero, durante el primer juicio del programa liderado por Yina Calderón, Valentino ratificó su postura negativa frente a la actriz.

Sin embargo, el encierro parece estar suavizando las asperezas. En los últimos días, se les ha visto compartiendo momentos de vulnerabilidad. Johanna llegó a confesarle a Valentino el doloroso episodio de la pérdida de sus bebés, un gesto que, según seguidores del programa, indica que sus personalidades podrían no ser tan incompatibles como se pensaba inicialmente.

¿Estrategia maestra o reconciliación genuina?

A pesar de la invitación a la suite, Fadul ha sido enfática en que no busca una amistad profunda con el creador de contenido. No obstante, en el mundo de los realities, la línea entre la estrategia y el sentimiento es delgada. Con Juanse Quintero observando cada paso desde casa, la pregunta que queda en el aire es: ¿logrará Valentino ganarse la confianza de la líder o será este el inicio de un nuevo capítulo de confrontación bajo el mismo techo?

Por ahora, el público permanece atento a la señal en vivo, en el 24/7, mientras las palabras de Juanse resuenan en las tendencias digitales: en la guerra y en la televisión, cualquier estrategia se vale.