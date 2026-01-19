Karol G y Feid habrían terminado su relación de tres años hace varios meses, según TMZ

Tras casi tres años de una de las relaciones más queridas y seguidas de la industria, Karol G y Feid habrían decidido poner fin a su noviazgo. Según reportes internacionales, la separación se habría dado bajo un estricto hermetismo, dejando a millones de seguidores buscando respuestas.

¿El fin de una era? Sacudida en ‘Sábados Felices’ por masiva salida de humoristas icónicos

TMZ confirma la ruptura: ¿Qué se sabe?

La primicia ha sido revelada por TMZ, el gigante estadounidense de las noticias de entretenimiento. TMZ (Thirty-Mile Zone) es uno de los portales más influyentes y respetados en el mundo de la farándula global, conocido por haber dado primicias históricas como el fallecimiento de Michael Jackson o rupturas de alto perfil en Hollywood. Su credibilidad en temas de celebridades es, para muchos, definitiva.

De acuerdo con lo publicado por este medio, fuentes cercanas al entorno de los colombianos confirmaron que la separación no es reciente, sino que se produjo hace algunos meses. “Los dos terminaron su relación de manera amistosa y se mantienen en buenos términos”, citó el portal, descartando cualquier tipo de conflicto mediático o “tiradera” entre los intérpretes de Verano Rosa.

Un adiós discreto y en buenos términos

Los rumores de una crisis comenzaron a circular debido a la notable ausencia de los artistas en los eventos del otro. La última vez que se les vio juntos en una aparición pública oficial fue en mayo de 2024, durante la premier del documental ‘Mañana fue muy bonito’ de la cantante paisa.

Desde entonces, la reducción de interacciones en redes sociales y la falta de apoyo presencial en sus respectivas giras mundiales encendieron las alarmas. La ruptura ha sido descrita como “amistosa y discreta”, manteniendo la elegancia que caracterizó su romance desde el principio.

El fin de una historia que nació entre ritmos urbanos

“Hay actores malos”: Luisa Fernanda W le cantó la tabla a Robinson Díaz tras llamarlos “idiotas”

La historia de amor entre “La Bichota” y el “Ferxxo” comenzó a tejerse en 2021, tras el lanzamiento de su exitosa colaboración FRIKI. Aunque inicialmente jugaron con el misterio, su química era innegable. No fue hasta 2023 cuando la pareja decidió oficializar su unión.

Durante estos años, ambos vivieron los momentos más brillantes de sus carreras: Karol G consolidándose como la artista femenina número uno del género y Feid llenando estadios con su estética verde y su sonido único. En diversas entrevistas, Karol llegó a describir este periodo como una etapa de profunda paz y apoyo mutuo.

Silencio oficial por parte de los representantes

A pesar del estruendo mediático causado por el reporte de TMZ, los equipos de prensa de ambos artistas han optado por el silencio. Según el mismo medio estadounidense, se intentó contactar a los representantes de Karol G y Feid para obtener una declaración formal, pero hasta el cierre de esta nota “no ha habido respuesta”.