¿El fin de una era? Sacudida en ‘Sábados Felices’ por masiva salida de humoristas icónicos

El 2026 ha comenzado con un golpe demoledor para la televisión colombiana. El pasado 15 de enero, lo que debía ser un primer día de grabaciones lleno de risas en los estudios de Caracol Televisión, se transformó en una jornada de incertidumbre y lágrimas para el elenco de ‘Sábados Felices’.

La “guadaña” financiera golpea al programa más longevo

Según trascendió en las últimas horas a través de informes radiales y fuentes cercanas a la producción, el programa de humor más antiguo del país enfrenta una de sus crisis más agudas. La orden vendría directamente de la Presidencia del canal, con el objetivo de realizar un ajuste drástico en la nómina para “adelgazar” los costos operativos.

Bajo la premisa de que “el problema es de plata”, la gerencia ha iniciado un recorte que no solo afecta la estabilidad de los trabajadores, sino el corazón mismo de la nostalgia de los televidentes. Mientras que espacios como ‘Día a Día’ parecen mantenerse intactos en la parrilla, el recorte financiero ha caído con fuerza sobre el emblemático escenario de los sábados por la noche.

Los nombres que le dicen adiós a la pantalla

La lista de quienes saldrían de la parrilla incluye a figuras que han dedicado décadas de su vida a entretener a las familias colombianas. Entre los nombres más sonados destaca el de Heriberto Sandoval, reconocido no solo como humorista sino como un libretista fundamental que llegó al programa de la mano del legendario Alfonso Lizarazo. Aunque Sandoval ya goza de su jubilación, su salida marca el cierre de un ciclo histórico para el espacio.

A él se suman otros talentos de gran trayectoria: Chumillo, Chocolo y Elkin del Grupo Salpicón, Dayana Bueno y Micolta.

Pánico e incertidumbre en los pasillos de Caracol

La atmósfera en el canal es de total hermetismo y temor. “Muchos están temerosos de ser víctimas de la guadaña más adelante”, aseguran fuentes internas. El ajuste de nómina parece no haber terminado, y se rumorea que en los próximos días se conocerán nuevos nombres que deberán abandonar el set.

‘Sábados Felices’, que ostenta el Récord Guinness como el programa de humor más longevo de la televisión mundial, atraviesa un momento de transición doloroso. Aunque Caracol Televisión no ha emitido un comunicado oficial confirmando cada una de las salidas, la ausencia de estos referentes en las grabaciones del 15 de enero ha encendido todas las alarmas.

Un legado bajo presión

Desde su fundación en la década de los 70, el programa ha sobrevivido a cambios de gobierno, crisis económicas y la llegada de las plataformas de streaming. Sin embargo, este ajuste interno impulsado por la necesidad de ahorro pone en duda cómo se mantendrá la esencia del show sin sus figuras más experimentadas. La pregunta que hoy se hacen los colombianos es: ¿Podrá Sábados Felices reinventarse sin sus leyendas, o estamos ante el principio del fin?