Famoso comediante de ‘Sábados felices’ encontró el amor a los 55 años: se casó con una mujer 40 años menor y tuvieron tres hijos

Sábados felices se consolidó con el paso de los años como uno de los programas más populares y comentados de la televisión colombiana, gracias a la larga trayectoria que ha construido desde su estreno. El espacio humorístico ha reunido a numerosos talentos que lograron dejar su marca con chistes, presentaciones y divertidas escenas inspiradas en situaciones cotidianas.

A medida que estos comediantes se ganaron el cariño del público con sus participaciones, también comenzaron a recibir todo tipo de mensajes y muestras de afecto por parte de los televidentes. Muchos seguidores, además de disfrutar sus rutinas, mostraron curiosidad por conocer más detalles sobre la vida personal y la historia de cada uno de los humoristas que pasaron por el reconocido programa.

Uno de los que llamó la atención fue Hugo Patiño, quien conquistó con personajes como el bobo Anselmo, el patrón del viejo Caldas o el príncipe de Marulanda. El artista logró una extensa trayectoria con este formato, cautivando con el evidente talento que tenía para hacer reír y personificar.

El pasado 10 de marzo, el humorista cumplió 96 años, consolidándose como el artista más longevo de Colombia en la actualidad. De hecho, ante las preguntas de los curiosos, el famoso ha reflejado que se debe a su estilo de vida saludable y basado en la disciplina.

Hugo Patiño enfrentó un fuerte problema de salud, relacionado con una trombosis, el cual casi le pasa cuenta de cobro y le quita la vida. No obstante, logró salir adelante y regresar con toda la fuerza.

No obstante, en esta celebración, muchos se interesaron en saber sobre su vida sentimental, que arrancó hace muchos años y logró construir una historia de amor especial. El comediante se conoció con Dora Castrillón, quien actualmente comparte su vida con él.

De acuerdo con lo que se conoció, la historia de amor se dio en los años setenta cuando él tenía 55 años y ella 15 años. Todo surgió bajo encuentros casuales, que poco a poco construyeron el matrimonio que tienen ahora. Los prejuicios de la época y la diferencia de edad fueron pieza clave para ser criticados, ya que no era bien visto este tipo de unión.

“Yo me he casado dos veces y este es el segundo matrimonio. La familia es todo para mí. Mi señora, mis hijos, son los que me cuidan con la ropa, la comida. Me han enseñado muchas cosas”, manifestó en Kienyke.

La pareja cruzó las líneas sociales, trabajando juntos por su familia, ya que se convirtieron en padres de tres hijos llamados Brenda, Tato y Ana María. La menor del núcleo nació cuando él tenía 75 años, momento que sorprendió a los fanáticos del artista.

Dora Castrillón se mantuvo alejada de los focos mediáticos, evitando exposición pública y comentarios de terceros. Dicha dinámica discreta logró impulsar la relación, pasando por todo tipo de situaciones hasta ahora.