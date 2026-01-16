La astronómica cifra que Marcela Reyes tendría que pagar por dejar el reality de RCN y los posibles motivos de su salida

El mundo del entretenimiento en Colombia amaneció con una noticia que ha dejado más dudas que certezas: Marcela Reyes abandonó oficialmente ‘La Casa de los Famosos’. La noticia, confirmada en vivo por la presentadora Carla Giraldo, no solo marca el fin del paso de la DJ por el reality, sino que abre un capítulo de especulaciones sobre las verdaderas razones de su retiro y las consecuencias legales que esto conlleva.

¿Renuncia por salud o estrategia?

Desde el inicio de la transmisión, el ambiente dentro de la casa era tenso. Según informó la producción al aire, Reyes optó por retirarse argumentando “razones personales”. No obstante, el público ha seguido de cerca los constantes quebrantos de salud de la empresaria, quien en días previos manifestó sufrir de fuertes dolores de espalda.

Sin embargo, no todos creen en la versión oficial. La salida ha generado una ola de interrogantes. El periodista de espectáculos Carlos Ochoa avivó la polémica a través de sus redes sociales, sugiriendo que la decisión de Marcela pudo estar motivada por el temor a una prueba física extrema. Ochoa insinuó que la DJ “no quiso arrastrarse como un gusano”, haciendo referencia a un reto de la competencia, lo que ha dividido opiniones entre los seguidores del formato.

La millonaria multa que sacude el bolsillo de la DJ

Uno de los puntos que más ha generado conversación es la penalización económica por abandonar el programa de manera voluntaria. En el universo de los realities, los contratos suelen ser estrictos para garantizar la permanencia de las celebridades.

A través de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, la exparticipante Sofía Avendaño fue consultada sobre este tema. Avendaño reveló que en su edición la multa por renuncia ascendía a los 300 millones de pesos. Sin embargo, fuentes cercanas a la producción de esta tercera temporada sugieren que la cifra se habría ajustado significativamente.

“Ha trascendido que en la actual edición colombiana la penalización por abandonar la competencia antes de tiempo podría rondar los 500 millones de pesos“, subrayando la gravedad de la decisión financiera que habría tomado Reyes.

No es la primera vez que Marcela Reyes se encuentra en el ojo del huracán. La DJ ha construido un imperio basado en su música y su faceta como empresaria. Su vida ha estado marcada por escándalos mediáticos de gran impacto y, sobre todo, por su valiente lucha contra las secuelas de los biopolímeros, un tema de salud que ha compartido abiertamente con sus seguidores.

Esta trayectoria de superación física es lo que lleva a muchos de sus fans a creer que sus dolores de espalda eran reales y que el esfuerzo del reality superó su capacidad física actual. Hasta el cierre de esta nota, ni el Canal RCN ni Marcela Reyes han emitido un comunicado oficial detallando los pormenores del contrato o el estado actual de la sanción.

Lo que es innegable es que la salida de Marcela Reyes deja un vacío en la convivencia de la casa y reabre el debate nacional sobre la presión psicológica y física a la que son sometidos los famosos en estos formatos de exposición 24/7.