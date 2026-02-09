Gente

Integrante de ‘Sábados felices’ reveló que su exesposa casi lo deja en la calle y lo separó de su familia por siete años

Jorge Muñoz, Tato, relata su difícil separación, la disputa legal por su marca artística y la reconciliación tras siete años alejado de su familia.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

9 de febrero de 2026, 2:14 p. m.
El comediante detalla su proceso de separación y la disputa por su marca.
El comediante detalla su proceso de separación y la disputa por su marca. Foto: x

El reconocido humorista y ventrílocuo Jorge Muñoz, figura central del Show de Tato e integrante del programa Sábados Felices, compartió en una entrevista los detalles de una de las etapas más complejas de su vida. El artista abordó públicamente el distanciamiento de siete años con su núcleo familiar, padre y su hermana, los retos económicos de su divorcio y el proceso para recuperar la titularidad de su marca artística.

Más de 250 millones de pesos, la cifra recaudada por Luis Alfonso y Manuel Turizo para atender la crisis climática en Córdoba

El origen del distanciamiento familiar

Durante la entrevista, Muñoz describió un periodo de aislamiento que afectó el vínculo con sus padres y su hermana, Carolina Muñoz. Según el testimonio del comediante, la dinámica de su anterior matrimonio influyó directamente en la ruptura de estos lazos. “Fue una etapa en la que no entendía lo que sucedía”, afirmó el ventrílocuo, quien señaló que la presencia de sus familiares generaba incomodidad en su entonces esposa.

Carolina Muñoz, hermana del artista, corroboró esta versión en el mismo espacio televisivo, al recordar cómo la comunicación con su hermano se volvió estrictamente técnica y distante. De acuerdo con su relato, cualquier intento de contacto profesional o personal era redirigido hacia la entonces cónyuge de Jorge, quien ejercía la representación legal y administrativa de su carrera.

El conflicto por el Show de Tato y el patrimonio

Uno de los puntos más críticos de la entrevista se centró en la disolución del vínculo matrimonial y la posterior repartición de bienes. Muñoz reveló que, al momento de la separación, activos clave como la vivienda, el vehículo y la empresa que gestionaba su carrera profesional figuraban exclusivamente a nombre de su exesposa.

Gente

Bad Bunny superó a Kendrick Lamar, Michael Jackson y Madonna en el Super Bowl; este es el récord que logró el puertorriqueño

Gente

Arzobispo de Nueva York se contagió de Bad Bunny en plena misa y lanzó comentario inesperado en español

Gente

Mhoni Vidente entregó el horóscopo para este 9 de febrero y lanzó advertencias para los 12 signos del zodiaco

Gente

Más de 250 millones de pesos, la cifra recaudada por Luis Alfonso y Manuel Turizo para atender la crisis climática en Córdoba

Gente

Números de la suerte de Walter Mercado para hoy lunes, 9 de febrero: predicciones para todos los signos

Gente

Boda en el show de Bad Bunny en el Super Bowl fue real y legal: así se conoció el artista con la pareja

Gente

Jessica Cediel puso freno a incómoda situación por contenidos y soltó contundente mensaje: “Sigan creyendo eso que así van bien”

Gente

¿El fin de una era? Sacudida en ‘Sábados Felices’ por masiva salida de humoristas icónicos

Gente

Nelson Polanía revela los extraños comportamientos de la Gorda Fabiola días antes de su partida

Gente

Hijo de la Gorda Fabiola publicó doloroso mensaje tras un año de su muerte: “Sin olvidarte”

El comediante relató que, ante la negativa inicial de su expareja de ceder la representación legal de la empresa —al argumentar que también era fruto de 15 años de trabajo administrativo—, se vio obligado a tomar una decisión estratégica. “Hagamos una cosa: yo te entrego el carro y la casa, y tú me das el nombre de la empresa”, fue la propuesta que, según Muñoz, permitió salvar su identidad artística.

Esta versión fue respaldada por el hijo del comediante, quien actuó como testigo del proceso y señaló que la disputa radicaba en que su madre buscaba mantener la titularidad de la marca, que representaba la vida y el sustento del artista. Por su parte, la madre de Muñoz calificó el acuerdo como un sacrificio necesario, al afirmar que su hijo prefirió quedarse sin bienes materiales con tal de recuperar su nombre profesional.

Reconciliación y regreso familiar

“Me tocó la mano”: reconocida presentadora relata supuesta experiencia espiritual con la Virgen de Fátima

Tras la ruptura definitiva y el cierre de los acuerdos legales, el humorista describió el proceso de reintegración con sus padres. Jorge Muñoz relató conmovido cómo, tras años de ausencia, fue recibido por su padre sin recriminaciones.

Este reencuentro, que inicialmente sería una visita corta, se extendió por quince días, marcando el fin de un ciclo de silencio y el inicio de una nueva etapa de apoyo familiar. Actualmente, Muñoz continúa su trayectoria en la televisión colombiana, habiendo recuperado el control total de su marca y fortalecido el vínculo con sus seres queridos.

Más de Gente

comediante detalla su proceso de separación: la disputa por su marca y el reencuentro con sus padres

Integrante de ‘Sábados felices’ reveló que su exesposa casi lo deja en la calle y lo separó de su familia por siete años

Bad Bunny performs during halftime of the NFL Super Bowl 60 football game between the New England Patriots and the Seattle Seahawks, Sunday, Feb. 8, 2026, in Santa Clara, Calif. (AP Photo/Charlie Riedel)

Bad Bunny superó a Kendrick Lamar, Michael Jackson y Madonna en el Super Bowl; este es el récord que logró el puertorriqueño

Arzobispo de Nueva York citó frase de Bad Bunny

Arzobispo de Nueva York se contagió de Bad Bunny en plena misa y lanzó comentario inesperado en español

Horóscopo de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente entregó el horóscopo para este 9 de febrero y lanzó advertencias para los 12 signos del zodiaco

artistas y creadores de contenido unen esfuerzos ante emergencia por inundaciones.

Más de 250 millones de pesos, la cifra recaudada por Luis Alfonso y Manuel Turizo para atender la crisis climática en Córdoba

Estas serían las balotas ganadoras en los próximos sorteos de loterías.

Números de la suerte de Walter Mercado para hoy lunes, 9 de febrero: predicciones para todos los signos

Boda en el show de Bad Bunny en el Super Bowl fue real

Boda en el show de Bad Bunny en el Super Bowl fue real y legal: así se conoció el artista con la pareja

Jessica Cediel habló de tema en redes sociales.

Jessica Cediel puso freno a incómoda situación por contenidos y soltó contundente mensaje: “Sigan creyendo eso que así van bien”

Bad Bunny está a cargo del show de medio tiempo en el Super Bowl

Importante periodista reaccionó, en medio de lágrimas, al ‘show’ de Bad Bunny en el Super Bowl: “Se vale tener una lágrima en el ojo”

Cristina Pérez, modelo española.

Murió reconocida modelo a los 21 años, hija de famoso exfutbolista; la hallaron sin vida en su casa

Noticias Destacadas