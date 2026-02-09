Integrante de ‘Sábados felices’ reveló que su exesposa casi lo deja en la calle y lo separó de su familia por siete años

El reconocido humorista y ventrílocuo Jorge Muñoz, figura central del Show de Tato e integrante del programa Sábados Felices, compartió en una entrevista los detalles de una de las etapas más complejas de su vida. El artista abordó públicamente el distanciamiento de siete años con su núcleo familiar, padre y su hermana, los retos económicos de su divorcio y el proceso para recuperar la titularidad de su marca artística.

El origen del distanciamiento familiar

Durante la entrevista, Muñoz describió un periodo de aislamiento que afectó el vínculo con sus padres y su hermana, Carolina Muñoz. Según el testimonio del comediante, la dinámica de su anterior matrimonio influyó directamente en la ruptura de estos lazos. “Fue una etapa en la que no entendía lo que sucedía”, afirmó el ventrílocuo, quien señaló que la presencia de sus familiares generaba incomodidad en su entonces esposa.

Carolina Muñoz, hermana del artista, corroboró esta versión en el mismo espacio televisivo, al recordar cómo la comunicación con su hermano se volvió estrictamente técnica y distante. De acuerdo con su relato, cualquier intento de contacto profesional o personal era redirigido hacia la entonces cónyuge de Jorge, quien ejercía la representación legal y administrativa de su carrera.

El conflicto por el Show de Tato y el patrimonio

Uno de los puntos más críticos de la entrevista se centró en la disolución del vínculo matrimonial y la posterior repartición de bienes. Muñoz reveló que, al momento de la separación, activos clave como la vivienda, el vehículo y la empresa que gestionaba su carrera profesional figuraban exclusivamente a nombre de su exesposa.

El comediante relató que, ante la negativa inicial de su expareja de ceder la representación legal de la empresa —al argumentar que también era fruto de 15 años de trabajo administrativo—, se vio obligado a tomar una decisión estratégica. “Hagamos una cosa: yo te entrego el carro y la casa, y tú me das el nombre de la empresa”, fue la propuesta que, según Muñoz, permitió salvar su identidad artística.

Esta versión fue respaldada por el hijo del comediante, quien actuó como testigo del proceso y señaló que la disputa radicaba en que su madre buscaba mantener la titularidad de la marca, que representaba la vida y el sustento del artista. Por su parte, la madre de Muñoz calificó el acuerdo como un sacrificio necesario, al afirmar que su hijo prefirió quedarse sin bienes materiales con tal de recuperar su nombre profesional.

Reconciliación y regreso familiar

Tras la ruptura definitiva y el cierre de los acuerdos legales, el humorista describió el proceso de reintegración con sus padres. Jorge Muñoz relató conmovido cómo, tras años de ausencia, fue recibido por su padre sin recriminaciones.

Este reencuentro, que inicialmente sería una visita corta, se extendió por quince días, marcando el fin de un ciclo de silencio y el inicio de una nueva etapa de apoyo familiar. Actualmente, Muñoz continúa su trayectoria en la televisión colombiana, habiendo recuperado el control total de su marca y fortalecido el vínculo con sus seres queridos.