“Me tocó la mano”: reconocida presentadora relata supuesta experiencia espiritual con la Virgen de Fátima

Zahira Benavides, expresentadora de Noticias RCN, compartió en una entrevista detalles de una experiencia espiritual.

Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

7 de febrero de 2026, 1:47 a. m.
Zahira Benavides comparte testimonio sobre una supuesta experiencia espiritual
Zahira Benavides comparte testimonio sobre una supuesta experiencia espiritual

La comunicadora social y modelo Zahira Benavides, recordada por su paso por la sección de entretenimiento de Noticias RCN, volvió a ser tendencia tras revelar detalles de una experiencia personal de carácter espiritual. En una reciente entrevista, la presentadora describió un suceso relacionado con la Virgen de Fátima que, según sus palabras, transformó su perspectiva de vida durante un momento de transición profesional y personal.

El contexto de la declaración

Tras varios años vinculada a la nómina del Canal RCN, donde consolidó una relación cercana con la audiencia colombiana, Benavides salió del informativo debido a procesos de reestructuración interna. Desde entonces, ha enfocado su carrera en proyectos digitales y redes sociales. Fue precisamente en el espacio de entrevistas ‘Sinceramente Cris’, conducido por la periodista Cristina Estupiñán, donde Zahira decidió abrir un capítulo poco conocido de su vida privada: su fe.

De acuerdo con lo expresado por la presentadora, los hechos ocurrieron hace menos de dos años, en un periodo que coincide con los cambios sustanciales en su entorno laboral.

Detalles del relato: “No estás sola”

Durante la conversación, Benavides describió lo que ella califica como un encuentro sobrenatural. La presentadora afirmó haber tenido una percepción sensorial clara durante un momento de descanso.

“Veo cómo la Virgen me da la mano y me dice: ‘No estás sola’. Yo se la toco y es real, me pasó hace menos de dos años. Cuando me despierto, siento el calor de la mano de la Virgen”, relató Benavides en la entrevista.

La comunicadora subrayó una coincidencia que fortaleció su creencia en el suceso: tras el presunto encuentro, vio una producción audiovisual sobre las apariciones en Cova da Iria y notó que el mensaje recibido coincidía con la narrativa histórica de la advocación mariana. “Luego veo la película de la Virgen de Fátima y la palabra que les dice a los niños es: ‘No están solos’”, añadió.

Repercusiones y trayectoria

Zahira Benavides, de origen venezolano pero radicada en Colombia hace más de una década, ha mantenido una imagen pública caracterizada por la sobriedad. Por ello, este relato ha generado diversas reacciones entre sus seguidores. Mientras un sector de la audiencia manifiesta apoyo y se identifica con su testimonio de fe, otros lo reciben con la cautela propia de los fenómenos de carácter subjetivo y espiritual.

Para la presentadora, compartir esta vivencia no busca generar controversia, sino dar testimonio de un evento que le brindó “claridad” en situaciones personales complejas. Este tipo de declaraciones se suman a las de otras figuras de la televisión nacional que han optado por visibilizar sus creencias religiosas o experiencias místicas como parte de su identidad fuera de las cámaras.

Actualmente, Benavides continúa activa en el mundo del modelaje y la creación de contenido, manteniendo un vínculo constante con sus seguidores, a quienes suele enviar mensajes de resiliencia y espiritualidad basados en su propia historia de vida.

