“Uno no despide a un amigo entre risas y burlas... migajera”: la peinada de Juliana Calderón tras ataque de Aida Victoria Merlano

Tras el trágico accidente aéreo que cobró la vida del cantante de música popular Yeison Jiménez y cuatro miembros de su equipo de trabajo el pasado 12 de enero, la esfera pública se ha visto sacudida por un fuerte intercambio de declaraciones entre Juliana Calderón y la creadora de contenido Aida Victoria Merlano. Lo que inició como un espacio de duelo en el Movistar Arena de Bogotá ha derivado en un cruce de señalamientos personales en redes sociales.

El origen del conflicto: declaraciones en ‘Los 40’

La controversia cobró relevancia nacional luego de una entrevista concedida por Juliana Calderón, hermana de la empresaria Yina Calderón, a la emisora Los 40 Colombia. En dicho espacio, la abogada manifestó su inconformidad con la presencia y actitud de Aida Victoria Merlano durante el homenaje póstumo realizado en el Movistar Arena.

“Me dio mucha rabia verla burlándose, mirándome y riéndose. No entiendo qué hacía allí: si estaba figurando o si de verdad era amiga de Yeison. No sé qué hacía en un homenaje mostrando esa actitud”, dijo Juliana ante los micrófonos de Impresentables.

Calderón, quien sostenía una relación sentimental con Juan Manuel Rodríguez, productor audiovisual de Jiménez fallecido en el siniestro, señaló que el comportamiento de Merlano fue inapropiado.

La respuesta de Aida Victoria Merlano

Ante estos señalamientos, Aida Victoria Merlano utilizó sus redes sociales para defenderse y cuestionar la legitimidad de los reclamos de Calderón. Merlano enfatizó que su vínculo con el equipo del artista era genuino y que no requería “autorización” para asistir al evento.

“Tú hablas de mí todas las semanas y yo entendí que soy el eje temático de tu vida. El problema es que tú todavía no entiendes que en mi caso es diametralmente opuesto porque para mí, tu vida es insignificante”, dijo Aída en primera instancia.

“Estábamos entre risas y llantos despidiendo a un amigo. Punto”, afirmó Merlano. No obstante, la respuesta escaló a un plano personal cuando la influenciadora puso en duda la estabilidad de la relación entre Calderón y el fallecido productor, mencionando supuestos encuentros de la abogada con terceros en fechas recientes. Merlano llegó a sugerir que la indignación de Calderón era una estrategia para “colgarse de la fama de un muerto”.

“Migajera”: El contraataque de Juliana Calderón

Lejos de terminar la disputa, Juliana Calderón respondió con dureza a través de sus plataformas digitales. La empresaria de keratinas calificó a Merlano de “migajera”, haciendo alusión a su pasada relación sentimental con el streamer Westcol.

Calderón desestimó las críticas sobre su duelo y acusó a Merlano de utilizar situaciones personales y legales, incluyendo el proceso judicial de su madre, para mantener vigencia en las redes sociales. “Sales hablando siempre de un novio que te engaña… ¿A qué llegaste al homenaje, a figurar?”, cuestionó Calderón en sus declaraciones.

Contexto de la tragedia

Es importante recordar que este enfrentamiento ocurre en un marco de luto para la industria musical colombiana. El pasado 12 de enero, la aeronave en la que se transportaba Yeison Jiménez y su equipo no logró despegar con éxito, colisionando en un terreno aledaño. Las autoridades confirmaron en su momento que ninguno de los ocupantes sobrevivió al impacto.