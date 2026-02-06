Gente

Aída Victoria Merlano acusó a Juliana Calderón de "colgarse de la fama de un muerto", por atacarla tras homenaje a Yeison Jiménez

Ambas mujeres protagonizaron un fuerte cruce de palabras en redes sociales.

6 de febrero de 2026, 1:43 p. m.
El accidente aéreo en el que falleció el famoso cantante de música popular Yeison Jiménez y miembros de su equipo fue tema de conversación para muchos desde que esto sucedió.

Yeison Jiménez recibió homenaje póstumo en los Premios Grammy: este fue el especial detalle

Este suceso impactó demasiado a Juliana Calderón, hermana de la polémica influencer Yina Calderón, pues aseguró que tenía una relación cercana con Juan Manuel Rodríguez, uno de los fallecidos.

Para honrar la memoria de Yeison y sus cinco acompañantes, se llevó a cabo un homenaje póstumo el pasado 14 de enero y allí llegaron varias personas para acompañar a la familia y despedirlos a ellos.

Entre las personas que asistieron destacó la influencer y empresaria Aída Victoria Merlano, quien era una gran amiga de Yeison, y la forma en la que ella estuvo en el lugar desató la rabia e inconformidad de Juliana Calderón.

Hermana de Yina Calderón destapó la verdad detrás de su vínculo con el hijo de La Abuela.
Hermana de Yina Calderón Foto: Instagram Juliana Calderón

Recientemente, la hermana de Yina estuvo en entrevista con Los Impresentables de los 40, y allí, se refirió a esta gran molestia que sintió, ya que percibió que la barranquillera se tomó el evento con cierta ligereza, en vez de dolor, respeto y solemnidad.

“Me dio mucha rabia verla burlándose, mirándome y riéndose. No entiendo qué hacía allí: si estaba figurando o si de verdad era amiga de Yeison. No sé qué hacía en un homenaje mostrando esa actitud”, dijo Juliana ante los micrófonos de Impresentables.

Este video se viralizó con gran rapidez en las redes sociales y llegó a Merlano, lo cual causó una respuesta inmediata de su parte.

A través de las historias de su cuenta de Instagram, la barranquillera abordó el tema de una forma clara, directa y sin filtros, como siempre suele hacerlo.

“Tú hablas de mí todas las semanas y yo entendí que soy el eje temático de tu vida. El problema es que tú todavía no entiendes que en mi caso es diametralmente opuesto porque para mí, tu vida es insignificante”, dijo Aída en primera instancia.

En cuanto a la acusación de Calderón sobre su actitud en el homenaje a Yeison, Aída respondió con fuerza:

“Yo no sabía que tenía que enviarte constancia de qué tan grande era mi vínculo con él para que entonces tú autorizaras mi ingreso, número uno. Número dos, la gente con la que estaba eran sus amigos, que también son mis amigos, y estábamos entre risas y llantos despidiendo a un amigo. Punto”, añadió Aída Victoria.

Además, Aída afirmó que no tuvo conocimiento de que ella se encontraba en el lugar ni de la relación que afirma tener con una de las víctimas.

“Yo ni siquiera te vi, no sabía que estabas ahí y tampoco sabía que, desafortunadamente, uno de los fallecidos era tu pareja sentimental, porque la última vez que recuerdo haberte visto fue un 5 de noviembre en el centro comercial Jardines, un día que fui a dejar a mi hijo para una visita con su papá y tú estabas besándote y dejándote agarrar el culo de un lavaperros. Pensaba que ese era tu pareja sentimental, pero ya mi equipo me aclaró entonces la confusión que yo tenía, que entenderás por qué era”, agregó.

Se conoció detalle presente en homenaje a Yeison Jiménez en El Campín; quedó del accidente y pocos lo notaron

Por último, Merlano lanzó un argumento que encendió la polémica: “Más bien, cuestiona cuando pienses que yo me estaba burlando de tu dolor, si no es burla con el dolor de alguien más bien, ir a una entrevista a colgarse de la fama de un muerto. Cosa que no sorprende, porque tú te cuelgas de la fama de todo el mundo. De mi ex, mía, de tu hermana, del muerto. Y al final del día, tú siempre serás ‘la hermana de’, hoy ‘la viuda de’ o ‘la que habla de’. Entonces, mi vida, hay que hacer cositas para uno brillar con lo propio, amor”, concluyó.

