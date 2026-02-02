Gente

Yeison Jiménez recibió homenaje póstumo en los Premios Grammy: este fue el especial detalle

El fallecido cantante de música popular fue destacado por la Academia, debido a su gran trayectoria musical.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

2 de febrero de 2026, 7:33 p. m.
Homenaje a Yeison Jiménez en los Premios Grammy 2026
Homenaje a Yeison Jiménez en los Premios Grammy 2026

Los premios Grammy se llevaron a cabo en la noche del pasado domingo 1 de febrero. Este importante evento que resalta la importancia de la música, realizó un homenaje póstumo a artistas que por diferentes circunstancias han fallecido y han dejado un gran vacío en esta industria.

Bad Bunny marcó historia en los Premios Grammy y arremetió contra ICE: “No somos salvajes, no somos animales, somos humanos”

Uno de los grandes artistas colombianos que fue reconocido y honrado por la Academia fue Yeison Jiménez, una insignias de la música popular regional colombiana.

Se conoce que Jiménez falleció el sábado 10 de enero debido a un accidente aéreo en el que iba junto a otros miembros de su equipo.

Debido a este trágico desenlace y a la gran trayectoria musical del cantante colombiano, la Academia ubicó a Yeison Jiménez en el segmento In Memoriam de la página web oficial de los Premios Grammy.

En el sitio web, el intérprete de Ya no mi amor, también conocido como El Aventurero, fue descrito por la academia como un cantante, compositor y figura influyente de la música popular, con un gran impacto que fue más allá de las fronteras de Colombia, y alcanzó el éxito internacional.

Yeison Jiménez Movistar Arena
Yeison Jiménez Movistar Arena

El homenaje a Yeison llegó hasta ahí, pues su nombre no fue mencionado en la ceremonia que fue transmitida de forma oficial desde Los Ángeles.

Según se dio a conocer, el homenaje se limitaba a la inclusión en los contenidos digitales posteados posteriormente por la Recording Academy.

“Yeison Jiménez es un cantante, compositor y cantautor colombiano que ha influido en la música latina y regional mexicana. Conocido por su sonido distintivo y su presencia escénica, ha conquistado al público colombiano e internacional”, se lee en el sitio web de la Academia.

Homenaje que se le hizo a Yeison Jiménez en los Premios Grammy 2026.
Homenaje que se le hizo a Yeison Jiménez en los Premios Grammy 2026.

Además, se añade: “Jiménez ha hecho historia como artista de música popular al agotar las entradas del Movistar Arena de Bogotá en tres ocasiones, atrayendo a más de 40.000 espectadores”.

Éste reconocimiento hecho por la academia el primero de febrero, llega después de qué en su tierra, Colombia, en especial en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, se le realizará un homenaje lleno de música, en el que a través de inteligencia artificial el mismo Yeison cantó por última vez frente a sus fanáticos.

Este homenaje se llevó a cabo debido a que el cantante oriundo de Manzanares, Caldas, iba a tener un concierto en este emblemático lugar el próximo 28 de marzo, lo cual no fue posible.

