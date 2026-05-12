Premios Grammy 2027: se revelan fechas importantes y datos inéditos del evento musical

La edición 69 de los Premios Grammy se llevará a cabo el próximo 7 de febrero. La ceremonia volverá a transmitirse en vivo desde el Crypto.com Arena de Los Ángeles, anuncio que se dio a conocer este martes durante la presentación Disney Upfront en Nueva York.

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Los premios Grammy de 2027 también tendrán una nueva cadena de televisión: ABC. En 2024, la cadena y la Academia de la Grabación anunciaron un acuerdo de 10 años que comenzará el próximo año.

Eso supone el traslado del programa de la cadena CBS, que ha emitido los premios Grammy desde 1973 y también significa que el próximo año ABC será la sede de tres eventos importantes: los premios Grammy, los premios Oscar y la Super Bowl.

El artista británico de 31 años está nominado a los Premios Grammy 2027. Foto: Fotos: Instagram Harry Styles

Las nominaciones se anunciarán el 16 de noviembre y los álbumes que puedan optar a ellas deberán haber sido publicados entre el 31 de agosto de 2025 y el 28 de agosto de 2026.

Eso significa que éxitos de taquilla como Swag II de Justin Bieber, The Life of a Showgirl de Taylor Swift, Lux de Rosalía, The Romantic de Bruno Mars y Kiss All the Time. Disco, Occasionally de Harry Styles podrían estar compitiendo.

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El tercer disco de Olivia Rodrigo, titulado You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, también será elegible. La primera ronda de votación tendrá lugar del 12 al 22 de octubre, seguida de la ronda final entre el 10 de diciembre y el 7 de enero.

“Los Grammy se centran en celebrar la música que conmueve al mundo, y este momento se basa precisamente en eso”, declaró Harvey Mason Jr., director ejecutivo y presidente de la Academia de la Grabación.

'You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love', último álbum de Olivia Rodrihgo, está nominado a los Premiso Grammy 2027. Foto: Joel C Ryan/Invision/AP

Por otro lado, agregó: “Este es un momento emocionante para nuestra organización: una nueva sede y un nuevo capítulo para los Premios Grammy. Esto es solo el comienzo y lo mejor está por venir”.

*Con información de AP.