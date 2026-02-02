Gente

Lady Gaga dijo que Bad Bunny es un “líder” y lo halagó tras llevarse el mayor galardón de los Premios Grammy: “Muy inspirador”

La famosa cantante se mostró muy emocionada por la victoria del puertorriqueño.

2 de febrero de 2026, 7:18 p. m.
Lady Gaga felicitó a Bad Bunny por ganar el Premio Grammy al mejor álbum del año.
Lady Gaga felicitó a Bad Bunny por ganar el Premio Grammy al mejor álbum del año. Foto: Montaje SEMANA | Getty Images

Una mirada musical al legado colonial, una seguidilla de conciertos agotados y discos encabezando los conteos de reproducciones: nadie lo hace como Bad Bunny.

Y este domingo, el fenómeno de Puerto Rico alcanzó otro hito histórico al ganar el codiciado Grammy al álbum del año con su exitoso DeBÍ TiRAR MáS FOToS, convirtiéndose así en el primer artista con un trabajo totalmente en español en llevarse el premio.

Y fue mayormente en español que Benito Antonio Martínez Ocasio aceptó el honor.

“Gracias, mami, por parirme en Puerto Rico”, dijo el músico de 31 años, quien a pesar de su meteórico ascenso, ha mantenido su producción en español.

El astro dedicó el reconocimiento “a todos los artistas que estuvieron antes (...) y que merecieron estar en esta tarima recibiendo este premio”.

Es un punto de exclamación apropiado en otro año extraordinario para el músico de 31 años, en la cima de la música.

Luego de que el gran evento terminara, la famosa cantante Lady Gaga, quien también estaba nominada en la categoría a mejor álbum del año con Mayhem, habló del puertorriqueño y se refirió a cómo tomó el hecho de que hubiera sido él, el ganador de este importante galardón.

“Vi lágrimas en tus ojos cuando Bad Bunny ganó”, dijo el hombre que cubría el evento.

Ante esto, ella respondió inicialmente: “Sí, estoy tan feliz por él, ¿sabes? Lo que él significa para la gente es increíblemente importante. Es un músico y ser humano brillante, es increíblemente amable y pensé que lo que dijo era increíblemente importante en este momento y muy inspirador”.

Además, afirmó que en medio de la crisis migratoria, se valora tener personas como él que hablan de lo que sucede, sin temor:

“Lo que está sucediendo en este país es increíblemente desgarrador y tenemos mucha suerte de tener líderes como él que hablan por lo que es verdad y lo que es correcto”, añadió.

Muchas personas, fanáticos de ambos cantantes, se refirieron a lo sucedido y al hecho de que la misma Lady Gaga haya hablado de Bad Bunny de una manera tan positiva.

“Que una artista de la talla de Lady Gaga reconozca a Bad Bunny así, solo habla de la grandeza de los dos”; “Benito es un pequeño monstruo y Gaga es una Benitolover”; “Imagínate que tu fav hable así de ti”; “Se nota que realmente lo admira”; “Destacó el gran trabajo que hizo el conejo malo”, fueron algunos de los comentarios en distintas redes sociales.

