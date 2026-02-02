El reguetonero puertorriqueño Bad Bunny se bañó de gloria este domingo en Los Ángeles al conquistar un histórico Grammy al álbum del año para DeBÍ TiRAR MáS FOToS, el primer trabajo totalmente en español en conquistar el galardón.

Premios Grammy 2026: Ganadores en todas las categorías de la ceremonia principal; Bad Bunny logra hacer historia

El conejo malo reaccionó con lágrimas al imponerse en una categoría en la que competían colosos como el gran favorito de la noche, Kendrick Lamar, y la camaleónica Lady Gaga.

Benito Antonio Martínez Ocasio pronunció su discurso en español ensalzando a su isla natal.

“No existe nada que no podamos lograr (…) Gracias, mami, por parirme en Puerto Rico”, expresó el músico de 31 años, quien, a pesar de su rápido ascenso, ha mantenido su producción en español.

El astro dedicó el reconocimiento “a todos los artistas que estuvieron antes (…) y que merecieron estar en esta tarima recibiendo este premio”.

El responsable de globalizar el reguetón, un género inicialmente menospreciado por ser considerado muy sexual, también adoptó un tono más político y dedicó su gramófono a “todas las personas que tuvieron que dejar su hogar, su tierra, su país, para seguir sus sueños”.

Previamente, el cantante se llevó el premio a la mejor interpretación de música global gracias a EoO, sencillo de su aclamado DeBÍ TiRAR MáS FOToS, la oda a Puerto Rico que mezcla ritmos caribeños tradicionales y contemporáneos, premiado también como mejor álbum de música urbana.

En su más abierto pronunciamiento contra la campaña antinmigratoria del presidente Donald Trump en Estados Unidos, el conejo malo usó su primer discurso de agradecimiento para exaltar a la comunidad latina.

“Fuera ICE”, soltó apenas se subió al palco, refiriéndose a las siglas que identifican a la policía migratoria de Estados Unidos. La audiencia lo ovacionó.

“No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres. Somos humanos y somos estadounidenses”, dijo el artista que la semana que viene se presentará en el medio tiempo de la final de la Liga de fútbol americano, uno de los más prestigiosos escenarios musicales con una audiencia de millones de espectadores.

Las palabras de este famoso reguetonero puertorriqueño causaron una oleada de comentarios en redes sociales, principalmente en apoyo a sus palabras dirigidas al trato de los latinos en Estados Unidos.

“El mejor de todos”; “no soy fan, pero sentí orgullo inexplicable”; “amo cuando un artista usa su voz, su relevancia social y sus seguidores para hablar de temas que realmente importan”; “la única cosa que es más poderosa que el odio es el amor… palabras sabias”; “te queremos, Benito. Gracias por alzar tu voz por la comunidad latina”, fueron algunos de los comentarios en redes.