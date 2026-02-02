Gente

Bad Bunny marcó historia en los Premios Grammy y arremetió contra ICE: “No somos salvajes, no somos animales, somos humanos”

El cantante puertorriqueño alzó su voz por la comunidad latina que enfrenta sufrimiento por las políticas migratorias.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

2 de febrero de 2026, 11:42 a. m.
Las palabras de Bad Bunny al ganar el premio a mejor álbum en los Premios Grammy 2026.
Las palabras de Bad Bunny al ganar el premio a mejor álbum en los Premios Grammy 2026. Foto: Getty Images for The Recording A

El reguetonero puertorriqueño Bad Bunny se bañó de gloria este domingo en Los Ángeles al conquistar un histórico Grammy al álbum del año para DeBÍ TiRAR MáS FOToS, el primer trabajo totalmente en español en conquistar el galardón.

Premios Grammy 2026: Ganadores en todas las categorías de la ceremonia principal; Bad Bunny logra hacer historia

El conejo malo reaccionó con lágrimas al imponerse en una categoría en la que competían colosos como el gran favorito de la noche, Kendrick Lamar, y la camaleónica Lady Gaga.

Benito Antonio Martínez Ocasio pronunció su discurso en español ensalzando a su isla natal.

“No existe nada que no podamos lograr (…) Gracias, mami, por parirme en Puerto Rico”, expresó el músico de 31 años, quien, a pesar de su rápido ascenso, ha mantenido su producción en español.

Gente

Premios Grammy 2026: ganadores en todas las categorías de la ceremonia principal; Bad Bunny logra hacer historia

Gente

Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, compartió sentida reflexión para la esposa de Yeison Jiménez: “volverá a soñar y volverá a reír”

Gente

Gloria Estefan en los Premios Grammy 2026; la artista cuestiona las políticas antinmigración en Estados Unidos: “Es inhumano”

Gente

Sofía Jaramillo, la nueva eliminada de ‘La casa de los famosos 3′; Marilyn rompió en llanto

Gente

Premios Grammy 2026: Kendrick Lamar, Bad Bunny y Lady Gaga lideran el regreso de la ceremonia; así arranca la pregala

Gente

Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado para los 12 signos del zodiaco este 2 de febrero

Gente

El particular mensaje de Kevyn en redes que despertó rumores sobre el posible fin de su relación con Guajira

Música

Premios Grammy 2026: se confirma el show de Justin Bieber y otros cuatro momentos clave de la gala

Música

Premios Grammy 2026: estos son los artistas favoritos para ganar

Gente

De los Grammy al Super Bowl: Bad Bunny se prepara para un momento histórico en Estados Unidos

El astro dedicó el reconocimiento “a todos los artistas que estuvieron antes (…) y que merecieron estar en esta tarima recibiendo este premio”.

El responsable de globalizar el reguetón, un género inicialmente menospreciado por ser considerado muy sexual, también adoptó un tono más político y dedicó su gramófono a “todas las personas que tuvieron que dejar su hogar, su tierra, su país, para seguir sus sueños”.

Previamente, el cantante se llevó el premio a la mejor interpretación de música global gracias a EoO, sencillo de su aclamado DeBÍ TiRAR MáS FOToS, la oda a Puerto Rico que mezcla ritmos caribeños tradicionales y contemporáneos, premiado también como mejor álbum de música urbana.

En su más abierto pronunciamiento contra la campaña antinmigratoria del presidente Donald Trump en Estados Unidos, el conejo malo usó su primer discurso de agradecimiento para exaltar a la comunidad latina.

“Fuera ICE”, soltó apenas se subió al palco, refiriéndose a las siglas que identifican a la policía migratoria de Estados Unidos. La audiencia lo ovacionó.

“No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres. Somos humanos y somos estadounidenses”, dijo el artista que la semana que viene se presentará en el medio tiempo de la final de la Liga de fútbol americano, uno de los más prestigiosos escenarios musicales con una audiencia de millones de espectadores.

Las palabras de este famoso reguetonero puertorriqueño causaron una oleada de comentarios en redes sociales, principalmente en apoyo a sus palabras dirigidas al trato de los latinos en Estados Unidos.

“El mejor de todos”; “no soy fan, pero sentí orgullo inexplicable”; “amo cuando un artista usa su voz, su relevancia social y sus seguidores para hablar de temas que realmente importan”; “la única cosa que es más poderosa que el odio es el amor… palabras sabias”; “te queremos, Benito. Gracias por alzar tu voz por la comunidad latina”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Más de Gente

Palabras de Bad Bunny al ganar el premio a mejor álbum en los Premios Grammy 2026.

Bad Bunny marcó historia en los Premios Grammy y arremetió contra ICE: “No somos salvajes, no somos animales, somos humanos”

Premios Grammy 2026

Premios Grammy 2026: ganadores en todas las categorías de la ceremonia principal; Bad Bunny logra hacer historia

Dayana Jaimes compartió sentida reflexión a Sonia Restrepo

Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, compartió sentida reflexión para la esposa de Yeison Jiménez: “volverá a soñar y volverá a reír”

Premios Grammy 2026

Gloria Estefan en los Premios Grammy 2026; la artista cuestiona las políticas antinmigración en Estados Unidos: “Es inhumano”

Sofía Jaramillo

Sofía Jaramillo, la nueva eliminada de ‘La casa de los famosos 3′; Marilyn rompió en llanto

Grammy Awards

Premios Grammy 2026: Kendrick Lamar, Bad Bunny y Lady Gaga lideran el regreso de la ceremonia; así arranca la pregala

Pese a que el astrólogo falleció hace algunos años, muchos confían en la información que comparte su sobrina.

Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado para los 12 signos del zodiaco este 2 de febrero

Kevyn y Guajira

El particular mensaje de Kevyn en redes que despertó rumores sobre el posible fin de su relación con Guajira

Luis Alfonso, cantante de música popular

Letra de la emotiva canción con la que Luis Alfonso puso a llorar a los fans de Yeison Jiménez en su homenaje: “Vuela mi amigo”

Esta es la estrella del reality del Canal RCN que estudió para ser cirujano plástico.

De la TV al quirófano: El exparticipante de ‘Protagonistas’ que ahora es cirujano plástico

Noticias Destacadas