Premios Grammy 2026: Ganadores en todas las categorías de la ceremonia principal; Bad Bunny logra hacer historia

Con Trevor Noah como presentador, esta nueva edición de los Premios Grammy ha reconocido el trabajo de grandes figuras de la industria musical en diferentes categorías.

Entre los ganadores, se destaca el famoso artista puertorriqueño Bad Bunny, quien se llevó el premio al Mejor Álbum de Música Urbana, compitiendo en otras caterogías con figuras de la talla de Kendrick Lamar y Lady Gaga.

Esta es la lista de ganadores en todas las categorías de la ceremonia principal:

Mejor Artista Nuevo

Olivia Dean - Ganador .

KATSEYE

Las Marías

Addison Rae

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Productor del Año, No Clásico:

Dan Auerbach – (Hermanos Gutiérrez, The Black Keys, Jeremie Albino)

Cirkut – (Lady Gaga, ROSÉ & Bruno Mars, The Weeknd, Ed Sheeran) - Ganador .

Dijon – (Justin Bieber, Dijon)

Blake Mills – (Japanese Breakfast, Lucy Dacus, Perfume Genius)

Sounwave – (Kendrick Lamar - GNX)

Compositor del Año, No Clásico:

Amy Allen – (Sabrina Carpenter, ROSÉ & Bruno Mars, Tate McRae) - Ganador .

Edgar Barrera – (KAROL G, Shakira, Juanes, Manuel Turizo)

Jessie Jo Dillon – (Kelsea Ballerini, Jelly Roll, Megan Moroney)

Tobias Jesso Jr. – (Justin Bieber, Miley Cyrus, Bon Iver)

Laura Veltz – (Demi Lovato, Jessie Murph, Maren Morris)

Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo:

Defying Gravity – Cynthia Erivo y Ariana Grande - Ganador .

Golden (De KPop Demon Hunters) – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI

Gabriela – KATSEYE

APT. – ROSÉ & Bruno Mars

30 por 30 – SZA con Kendrick Lamar

Mejor Grabación Dance/Electrónica:

No Cap – Disclosure & Anderson .Paak

Victory Lap – Fred again.., Skepta & PlaqueBoyMax

SPACE INVADER – KAYTRANADA

VOLTAGE – Skrillex

End of Summer – Tame Impala - Ganador.

Mejor Grabación de Pop Dance:

Bluest Flame – Selena Gomez & benny blanco

Abracadabra – Lady Gaga - Ganador .

Midnight Sun (Sol de medianoche) – Zara Larsson

Just Keep Watching (Sigue mirando - de F1® La película) – Tate McRae

Illegal – PinkPantheress

Mejor Álbum Dance/Electrónica:

EUSEXUA – FKA twigs - Ganador .

Ten Days – Fred again..

Fancy That – PinkPantheress

Inhale / Exhale – RÜFÜS DU SOL

F* U SKRILLEX YOU THINK UR ANDY WARHOL BUT UR NOT!! <3** – Skrillex

Mejor Grabación Remezclada:

Abracadabra (Gesaffelstein Remix) – Gesaffelstein (Lady Gaga & Gesaffelstein) - Ganador .

Don’t Forget About Us – KAYTRANADA (Mariah Carey & KAYTRANADA)

A Dreams A Dream (Ron Trent Remix) – Ron Trent (Soul II Soul)

Galvanize – Chris Lake (The Chemical Brothers & Chris Lake)

Golden (David Guetta REM/X) – David Guetta (HUNTR/X)

Rock, Metal y Música Alternativa

Mejor Interpretación de Rock:

U Should Not Be Doing That – Amyl and The Sniffers

The Emptiness Machine – Linkin Park

NEVER ENOUGH – Turnstile

Mirtazapine – Hayley Williams

Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning – YUNGBLUD ft. Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II - Ganador.

Mejor Canción de Rock:

As Alive as You Need Me to Be – Nine Inch Nails - Ganador.

Caramel – Sleep Token

Glum – Hayley Williams

NEVER ENOUGH – Turnstile

Zombie – YUNGBLUD

Mejor Álbum de Rock:

Private music – Deftones

I quit – HAIM

From Zero – Linkin Park

NEVER ENOUGH – Turnstile - Ganador .

. Idols – YUNGBLUD

Mejor Interpretación de Música Alternativa:

Everything Is Peaceful Love – Bon Iver

Alone – The Cure - Ganador .

SEEIN’ STARS – Turnstile

mangetout – Wet Leg

Parachute – Hayley Williams

Mejor Álbum de Música Alternativa:

SABLE, fABLE – Bon Iver

Songs of a Lost World – The Cure - Ganador .

DON’T TAP THE GLASS – Tyler, The Creator

moisturizer – Wet Leg

Ego Death at a Bachelorette Party – Hayley Williams

R&B, Rap y Poesía Hablada

Mejor Interpretación de R&B:

YUKON – Justin Bieber

It Depends – Chris Brown ft. Bryson Tiller

Folded – Kehlani - Ganador .

MUTT (Live From NPR’s Tiny Desk) – Leon Thomas

Heart of a Woman – Summer Walker

Mejor Interpretación de R&B Tradicional:

Here We Are – Durand Bernarr

UPTOWN – Lalah Hathaway

LOVE YOU TOO – Ledisi

Crybaby – SZA

VIBES DON’T LIE – Leon Thomas - Ganador.

Mejor Canción de R&B:

Folded – Kehlani - Ganador .

Heart of a Woman – Summer Walker

It Depends – Chris Brown ft. Bryson Tiller

Overqualified – Durand Bernarr

YES IT IS – Leon Thomas

Mejor Álbum de R&B Progresivo:

BLOOM – Durand Bernarr - Ganador .

Adjust – Brightness Bilal

LOVE ON DIGITAL – Destin Conrad

Access All Areas – FLO

Come as You Are – Terrace Martin & Kenyon Dixon

Mejor Álbum de R&B:

BELOVED – GIVĒON

Why Not More? – Coco Jones

The Crown – Ledisi

Escape Room – Teyana Taylor

MUTT – Leon Thomas - Ganador.

Mejor Interpretación de Rap:

Outside – Cardi B

Chains & Whips – Clipse, Pusha T & Malice ft. Kendrick Lamar & Pharrell Williams - Ganador.

Anxiety – Doechii

tv off – Kendrick Lamar ft. Lefty Gunplay

Darling, I – Tyler, The Creator ft. Teezo Touchdown

Mejor Interpretación de Rap Melódico:

Proud of Me – Fridayy ft. Meek Mill

Wholeheartedly – JID ft. Ty Dolla $ign & 6Lack

luther – Kendrick Lamar con SZA - Ganador .

. WeMaj – Terrace Martin & Kenyon Dixon ft. Rapsody

SOMEBODY LOVES ME – PARTYNEXTDOOR & Drake

Mejor Canción de Rap:

Anxiety – Doechii

The Birds Don’t Sing – Clipse, Pusha T & Malice ft. John Legend & Voices of Fire

Sticky – Tyler, The Creator ft. GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne

TGIF – GloRilla

tv off – Kendrick Lamar ft. Lefty Gunplay - Ganador.

Mejor Álbum de Rap:

Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice

GLORIOUS – GloRilla

God Does Like Ugly – JID

GNX – Kendrick Lamar - Ganador .

CHROMAKOPIA – Tyler, The Creator

Mejor Álbum de Poesía Hablada:

A Hurricane in Heels – Queen Sheba

Black Shaman – Marc Marcel

Pages – Omari Hardwick & Anthony Hamilton

Saul Williams meets Carlos Niño & Friends at Treepeople – Saul Williams, Carlos Niño & Friends

Words For Days Vol. 1 – Mad Skillz - Ganador.

Jazz, Pop Tradicional y Teatro Musical

Mejor Interpretación de Jazz:

Noble Rise – Lakecia Benjamin ft. Immanuel Wilkins & Mark Whitfield

Windows (Live) – Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade - Ganador .

Peace of Mind / Dreams Come True – Samara Joy

Four – Michael Mayo

All Stars Lead to You (Live) – Nicole Zuraitis & Dan Pugach

Mejor Álbum de Jazz Vocal:

Elemental – Dee Dee Bridgewater & Bill Charlap

We Insist 2025! – Terri Lyne Carrington & Christie Dashiell

Portrait – Samara Joy - Ganador .

Fly – Michael Mayo

Live at Vic’s Las Vegas – Nicole Zuraitis

Mejor Álbum de Jazz Instrumental:

Trilogy 3 (Live) – Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade

Southern Nights – Sullivan Fortner - Ganador .

Belonging – Branford Marsalis Quartet

Spirit Fall – John Patitucci

Fasten Up – Yellowjackets

Mejor Álbum de Gran Conjunto de Jazz:

Orchestrator Emulator – The 8-Bit Big Band

Without Further Ado (Sin más preámbulos), Vol 1 – Christian McBride Big Band - Ganador .

Lumen – Danilo Pérez & Bohuslän Big Band

Basie Rocks! – Deborah Silver & The Count Basie Orchestra

Lights on a Satellite (Luces en un satélite) – Sun Ra Arkestra

Some Days Are Better: The Lost Scores – Kenny Wheeler Legacy ft. Royal Academy of Music Jazz Orchestra & Frost Jazz Orchestra

Mejor Álbum de Jazz Latino:

La Fleur de Cayenne – Paquito D’Rivera & Madrid-New York Connection Band

The Original Influencers – Arturo O’Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra

Mundoagua – Arturo O’Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra

A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole – Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta & Joey Calveiro - Ganador .

Vanguardia Subterránea – Miguel Zenón Quartet

Mejor Álbum de Jazz Alternativo:

Honey from a winter stone – Ambrose Akinmusire

Keys to the City Volume One – Robert Glasper

Ride into the Sun – Brad Mehldau

LIVE-ACTION – Nate Smith - Ganador .

Blues Blood – Immanuel Wilkins

Mejor Álbum de Pop Vocal Tradicional:

Wintersongs – Laila Biali

The Gift of Love – Jennifer Hudson

Who Believes in Angels? – Elton John & Brandi Carlile

Harlequin – Lady Gaga

A Matter of Time – Laufey - Ganador .

The Secret of Life: Partners, Volume 2 – Barbra Streisand

Mejor Álbum Instrumental Contemporáneo:

Brightside – ARKAI - Ganador .

Ones & Twos – Gerald Clayton

BEATrio – Béla Fleck, Edmar Castañeda, Antonio Sánchez

Just Us – Bob James & Dave Koz

Shayan Charu – Suri

Mejor Álbum de Teatro Musical:

Buena Vista Social Club – Elenco Original de Broadway - Ganador .

Death Becomes Her – Elenco Original de Broadway

Gypsy – Elenco de Broadway 2024

Just In Time – Elenco Original de Broadway

Maybe Happy Ending – Elenco Original de Broadway

Country y Raíces Estadounidenses

Mejor Interpretación Country Solista:

Nose On The Grindstone (Nariz en la piedra de afilar) – Tyler Childers

Good News (Buenas noticias) – Shaboozey

As Bad As I Ever Was – Chris Stapleton - Ganador.

I Never Lie (Nunca miento) – Zach Top

Somewhere Over Laredo (En algún lugar sobre Laredo) – Lainey Wilson

Mejor Interpretación Country Dúo/Grupo:

A Song to Sing – Miranda Lambert & Chris Stapleton

Pioneer Woman – Reba McEntire, Miranda Lambert & Lainey Wilson

Love Me Like You Used To – Margo Price & Tyler Childers

Amen – Shaboozey & Jelly Roll - Ganador .

Honky Tonk Hall of Fame – George Strait & Chris Stapleton

Mejor Canción Country:

Bitin’ List – Tyler Childers - Ganador .

Good News – Shaboozey

I Never Lie – Zach Top

Somewhere Over Laredo – Lainey Wilson

A Song to Sing – Miranda Lambert & Chris Stapleton

Mejor Álbum Country Tradicional:

A Dollar A Day – Charley Crockett

American Romance – Lukas Nelson

Oh What A Beautiful World – Willie Nelson

Wayward Woman – Margo Price

I’m Not In It For My Health – Zach Top - Ganador.

Mejor Interpretación de Raíces Estadounidenses:

LONELY AVENUE – Jon Batiste ft. Randy Newman

Ancient Light – I’m With Her

Crimson and Clay – Jason Isbell

Richmond on the James – Alison Krauss & Union Station

Beautiful Strangers – Mavis Staples - Ganador.

Mejor Interpretación de Música Americana:

Boom – Sierra Hull

Poison In My Well (Veneno en mi pozo) – Maggie Rose ft. Grace Potter

Godspeed (Buena suerte) – Mavis Staples - Ganador .

That’ll Leave A Mark (Eso dejará huella) – Molly Tuttle

Horses (Caballos) – Jesse Welles

Mejor Canción de Raíces Estadounidenses:

Ancient Light – I’m With Her (Sarah Jarosz, Aoife O’Donovan y Sara Watkins) - Ganador .

BIG MONEY – Jon Batiste

Foxes in the Snow (Zorros en la nieve) – Jason Isbell

Middle – Jesse Welles

Spitfire – Sierra Hull

Mejor Álbum de Música Americana:

BIG MONEY – Jon Batiste - Ganador .

Bloom – Larkin Poe

The Last Leaf On The Tree – Willie Nelson

So Long Little Miss Sunshine – Molly Tuttle

Middle – Jesse Welles

Mejor Álbum de Bluegrass:

Carter & Cleveland – Michael Cleveland & Jason Carter

A Tip Toe High Wire – Sierra Hull

Arcadia – Alison Krauss & Union Station

Outrun – The Steeldrivers

Highway Prayers – Billy Strings - Ganador.

Mejor Álbum de Blues Tradicional:

I Ain’t Done With The Blues – Buddy Guy - Ganador .

Porch Room – Taj Mahal & Keb’ Mo’

One Hour Mama – Maria Muldaur

Mind The Road – Charlie Musselwhite

Young and Modern Ways – Kenny Wayne Shepherd & Bobby Rush

Mejor Álbum de Blues Contemporáneo:

Breakthrough – Joe Bonamassa

Paper Doll – Samantha Fish

A Tribute to LJK – Eric Gales

Preacher Kids – Robert Randolph - Ganador .

Family – South Avenue

Mejor Álbum Folk:

What Did The Blackbird Say To The Crow? – Rhiannon Giddens & Justin Robinson

Rose Crown – Patty Griffin

Wild, Clear and Blue – I’m With Her - Ganador .

Foxes In The Snow – Jason Isbell

Under The Powerlines – Jesse Welles

Mejor Álbum de Raíces Regionales:

Live At Vaughan’s – Corey Henry & The Treme Funktet

For Fat Man – Preservation Brass

New Orleans Church – Kyle Roussel

Sunday Second Line – Trombone Shorty & New Breed Brass Band

A Tribute To The King Of Zydeco – Varios Artistas - Ganador.

Música Latina, Reggae y Global

Mejor Álbum Pop Latino:

Cosa Nuestra – Rauw Alejandro

BOGOTÁ (DELUXE) – Andrés Cepeda

Tropicoqueta – Karol G

Cancionera – Natalia Lafourcade - Ganador .

¿Y Ahora Qué? – Alejandro Sanz

Mejor Álbum de Música Urbana:

DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny - Ganador .

Mixteip – J Balvin

FERXXO VOL X: Sagrado – Feid

NAIKI – Nicki Nicole

EUB DELUXE – Trueno

SINFÓNICO (En Vivo) – Yandel

Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo:

Genes Rebeldes – Aterciopelados

ASTROPICAL – Bomba Estéreo, Rawayana & ASTROPICAL

PAPOTA – CA7RIEL & Paco Amoroso - Ganador.

ALGORRITMO – Los Wizzards

Novela – Fito Páez

Mejor Álbum de Música Mexicana (Incluyendo Tejano):

MALA MÍA – Fuerza Regida & Grupo Frontera

Y Lo Que Viene – Grupo Frontera

Sin Rodeos – Paola Jara

Palabra De To’s (Seca) – Carín León - Ganador .

Bobby Pulido & Friends Una Tuya Y Una Mía – Bobby Pulido

Mejor Álbum Tropical Latino:

Fotografías – Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta

Raíces – Gloria Estefan - Ganador .

Clásicos 1.0 – Grupo Niche

Bingo – Alain Pérez

Debut y Segunda Tanda, Vol. 2 – Gilberto Santa Rosa

Mejor interpretación de Música Global:

EoO – Bad Bunny - Ganador .

Cantando en el Camino – Ciro Hurtado

JERUSALEMA – Angélique Kidjo

Inmigrante Y Que? – Yeisy Rojas

El sueño de Shrini (En Vivo) – Shakti

Daybreak – Anoushka Shankar

Mejor Interpretación de música Africana

Amor – Burna Boy

WithYou – Davido ft. Omah Lay

Esperanza y amor – Eddy Kenzo & Mehran Matin

Gimme Dat – Ayra Starr ft. Wizkid

PUSH 2 START– Tyla - Ganador.

Mejor Álbum de Música Global:

Sonidos de Kumbha – Siddhant Bhatia

Sin señales de debilidad – Burna Boy

Eclairer le monde – Youssou N’Dour

Explosión mental (Gira en vivo) – Shakti

Capítulo III: Regresamos a la luz – Anoushka Shankar

Caetano e Bethânia Ao Vivo – Caetano Veloso & Maria Bethânia - Ganador.

Mejor Álbum de Reggae

Tesoro del Amor Propio – Lila Iké

Corazón y alma – Vybz Kartel

BLXXD y FYAH – Keznamdi - Ganador .

Desde dentro – Mortimer

No hay lugar como el hogar – Jesse Royal

Mejor Álbum New Age, Ambient o Chant

Kuruvinda – Kirsten Agresta-Copely

Según la Luna – Cheryl B. Engelhardt

En el bosque – Jahnavi Harrison

Nomadica – Carla Patullo - Ganador .

Los colores en mi mente – Chris Redding

Góspel y Cristiana Contemporánea

Mejor Interpretación/Canción Góspel:

Hazlo de nuevo – Kirk Franklin

Iglesia – Tasha Cobbs Leonard ft. John Legend

Still (Live) – Jonathan McReynolds & Jamal Roberts

Amén – Pastor Mike Jr.

Ven Jesús, ven – CeCe Winans ft. Shirley Caesar - Ganador.

Mejor Interpretación/Canción de Música Cristiana Contemporánea:

Conozco un nombre – Elevation Worship, Chris Brown & Brandon Lake

TU CAMINO ES MEJOR – Forrest Frank

Hard Fought Hallelujah – Brandon Lake ft. Jelly Roll - Ganador .

Headphones – Lecrae, Killer Mike & TI

Amazing – Darrel Walls & PJ Morton

Mejor Álbum Góspel:

Días soleados – Yolanda Adams

Tasha – Tasha Cobbs Leonard

Vive, respira, lucha – Tamela Mann

Sólo en la carretera (en vivo) – Tye Tribbett

Corazón mío – Darrel Walls & PJ Morton - Ganador.

Mejor Álbum de Música Cristiana Contemporánea:

NIÑO DE DIOS II – Forrest Frank

Coritos vol. 1 – Israel & nueva generación - Ganador .

Rey de corazones – Brandon Lake

Reconstrucción – Lecrae

Que la Iglesia cante – Tauren Wells

Mejor Álbum de Raíces Góspel:

No seré conmovido (en vivo) – The Brooklyn Tabernacle Choir - Ganador .

Entonces llegó la mañana – Gaither Vocal Band

Alabanza y Adoración: Más que un Aleluya Hueco – Los Isaacs

Buenas respuestas – Karen Peck & New River

De vuelta a mis raíces – Candi Staton

Infantil, comedia, audiolibros, medios visuales y vídeos/películas musicales

Mejor Álbum de Música Infantil

Sin edad: 100 años de juventud – Joanie Leeds y Joya

La casa del árbol mágico de Buddy – Mega Ran

Armonía – FYÜTCH y Aura V - Ganador.

Historia – Flor Bromley

La música de Tori y las musas – Tori Amos

Mejor Álbum de Comedia

Años de muerte – Bill Burr

Autopsia – Sarah Silverman

La soltera – Ali Wong

Lo que pasó fue… – Jamie Foxx

Tu amigo, Nate Bargatze – Nate Bargatze - Ganador.

Mejor Grabación de Audiolibro, Narración y Cuentos

Elvis, Rocky y yo – Kathy Garver

En la hierba sin cortar – Trevor Noah

Lovely One – Ketanji Brown Jackson

Meditaciones – Dalai Lama - Ganador.

Sabes que es verdad: La historia de Milli Vanilli – Fab Morvan

Mejor Banda Sonora Recopilatoria para Medios Visuales

A Complete Unknown – Timothée Chalamet

F1® The Album – Varios artistas

KPop Demon Hunters – Varios artistas

Sinners – Varios artistas - Ganador.

Wicked – Cynthia Erivo & Ariana Grande

Mejor Banda Sonora para Medios Visuales (Cine y TV)

Cómo entrenar a tu dragón – John Powell

Severance: Temporada 2 – Theodore Shapiro

Sinners – Ludwig Göransson - Ganador.

Wicked – John Powell & Stephen Schwartz

El robot salvaje – Kris Bowers

Mejor Banda Sonora para Videojuegos y Medios Interactivos

Avatar: Frontiers of Pandora – Pinar Toprak

– Pinar Toprak Helldivers 2 – Wilbert Roget, II

Indiana Jones and the Great Circle – Gordy Haab

Star Wars Outlaws – Cody Matthew Johnson & Wilbert Roget, II

Sword of the Sea – Austin Wintory - Ganador.

Mejor Canción Escrita para Medios Visuales

As Alive As You Need Me To Be (de TRON: Ares ) – Nine Inch Nails

) – Nine Inch Nails Golden (de KPop Demon Hunters ) – HUNTR/X - Ganador.

Te mentí (de Sinners ) – Miles Caton

) – Miles Caton Nunca es tarde (de Elton John: Nunca es tarde ) – Elton John & Brandi Carlile

) – Elton John & Brandi Carlile Pale, Pale Moon (de Sinners ) – Jayme Lawson

) – Jayme Lawson Sinners (de Sinners) – Rod Wave

Mejor Video Musical

Manchild – Sabrina Carpenter

Así sea – Clipse

Anxiety – Doechii - Ganador.

Love – OK Go

El joven león – Sade

Mejor Película Musical

Devo – Devo

Live At The Royal Albert Hall – Raye

Relentless – Diane Warren

Música de John Williams – John Williams - Ganador.

Pieza por pieza – Pharrell Williams

Mejor Paquete de Grabación

And The Adjacent Possible – OK Go

Aeronáutica – Mac Miller

Danse Macabre: De Luxe – Duran Duran

Loud Is As – Tsunami

Sequoia – Varios artistas

The Spins (Picture Disc Vinyl) – Mac Miller

Tracks II: The Lost Albums – Bruce Springsteen - Ganador.

Mejor Portada de Álbum

CHROMAKOPIA – Tyler, The Creator - Ganador.

The Crux – Djo

Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny

Glory – Perfume Genius

crema hidratante (moisturizer) – Wet Leg

Mejores Notas de Álbum

Adiós, despedida, adiós, buena suerte, hasta luego: En el escenario 1964-1974 – Buck Owens And His Buckaroos

Después del último cielo – Anouar Brahem, Anja Lechner, Django Bates, Dave Holland

Árabe – Amanda Ekery

La Primera Familia: En vivo en la Catedral de Winchester 1967 – Sly & The Family Stone

Ha nacido un fantasma (Edición Deluxe) – Wilco

Miles ’55: The Prestige Recordings – Miles Davis - Ganador.

Mejor Álbum Histórico

Archivos de Joni Mitchell - Vol. 4: Los años de asilo (1976-1980) – Joni Mitchell - Ganador.

La creación de Five Leaves Left – Nick Drake

Roots Rocking Zimbabwe (Analog Africa No. 41) – Varios artistas

Super Disco Pirata (Analog Africa No. 39) – Varios artistas

No puedes hip-hop: las demos de Doc Pomus – Doc Pomus

Producción, Ingeniería, Composición y Arreglos

Mejor Ingeniería de Álbum (No Clásico)

All Things Light: – Jesse Brock, Jon Castelli, et al. (Cam)

Arcadia – Neal Cappellino & Gary Paczosa (Alison Krauss & Union Station)

Para morenas melancólicas y mujeres tristes – Joseph Lorge & Blake Mills (Japanese Breakfast)

Eso no fue un sueño (That Wasn’t A Dream) – Joseph Lorge & Blake Mills (Pino Palladino, Blake Mills) - Ganador.

Mejor Ingeniería de Álbum (Clásica)

Cerrone: Don’t Look Down – Mike Tierney (Sandbox Percussion) - Ganador.

Eastman: Sinfonía n.º 2 – Gintas Norvila (Orquesta de Cleveland)

Shostakovich: Lady Macbeth del distrito de Mtsensk – Shawn Murphy & Nick Squire (Boston Symphony Orchestra)

Paradas estándar – Sean Connors, Robert Dillon, et al. (Third Coast Percussion)

Yule – Morten Lindberg (Trio Mediæval)

Productor del Año (Clásico)

Blanton Alspaugh

Sergei Kvitko

Morten Lindberg

Dmitriy Lipay (Proyectos con Gustavo Dudamel)

Elaine Martone - Ganador.

Mejor Álbum de Audio Inmersivo

Duckwrth (The American F—boy) – Andrew Law

Justin Gray – Justin Gray & Michael Romanowski - Ganador.

Un tributo inmersivo a Astor Piazzolla (En vivo) – Andrés Mayo & Martín Muscatello

Tearjerkers – Hans-Martin Buff

Yule – Morten Lindberg

Mejor Composición Instrumental

Primera nieve – Remy Le Boeuf - Ganador.

Vive la vida este día: Movimiento I – Miho Hazama

Señor, ese es un largo camino – Sierra Hull

Apertura – Zain Effendi

Tren a la Ciudad Esmeralda (de Wicked ) – John Powell & Stephen Schwartz

) – John Powell & Stephen Schwartz Por qué estás aquí / Antes de que se pusiera el sol – Ludwig Göransson

Mejor Arreglo Instrumental o A Capela

Estar bien (Be Okay) – Cynthia Erivo

Ha nacido un niño – Remy Le Boeuf

Fight On – The Westerlies

Pausa de alabanza de Super Mario – The 8-Bit Big Band - Ganador.

Mejor Arreglo, Instrumentos y Voces

Big Fish – Nate Smith ft. säje - Ganador.

¿Cómo se veía? – Seth MacFarlane

No pierdas de vista el verano (Keep an Eye on Summer) – Jacob Collier

Something In The Water (Acústico-Ish) – Lawrence

Qué mundo tan maravilloso – Cody Fry

Música Clásica

Mejor interpretación orquestal

Coleridge-Taylor: Toussaint L’Ouverture; Balada op. 4 – Michael Repper (Filarmónica Nacional)

Messiaen: Turangalîla-Symphonie – Andris Nelsons (Boston Symphony Orchestra) - Ganador.

Ravel: Boléro, M. 81 – Gustavo Dudamel (Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela)

Still & Bonds – Yannick Nézet-Séguin (Orquesta de Filadelfia)

Stravinsky: Sinfonía en tres movimientos – Esa-Pekka Salonen (Sinfónica de San Francisco)

Mejor grabación de ópera

Heggie: Intelligence – Kwamé Ryan (Houston Grand Opera) - Ganador.

Huang Ruo: American Soldier – Carolyn Kuan (American Composers Orchestra)

Kouyoumdjian: Adoration – Alan Pierson (El Coro de Trinity Wall Street)

O’Halloran: Trade y Mary Motorhead – Elaine Kelly (Ópera Nacional de Irlanda)

Tesori: Grounded – Yannick Nézet-Séguin (The Metropolitan Opera Orchestra)

Mejor interpretación coral

Advena - Liturgias para un mundo roto – Craig Hella Johnson (Conspirare)

Childs: In the Arms of the Beloved – Grant Gershon (Los Angeles Master Chorale)

Lang: Poor Hymnal – Donald Nally (The Crossing)

Ortiz: Yanga – Gustavo Dudamel; Grant Gershon (Los Angeles Philharmonic; Los Angeles Master Chorale) - Ganador.

Réquiem de Luz – Steven Fox (The Clarion Choir)

Mejor interpretación de música de cámara

Dennehy: Land of Winter – Alan Pierson & Alarm Will Sound - Ganador.

La Mer - Tríos para piano franceses – Neave Trio

Lullabies for Broken Hearts – Lili Haydn & Paul Cantelon

Slavic Sessions – Mak Grgić & Mateusz Kowalski

Standard Deviations – Third Coast Percussion

Mejor solo instrumental clásico

Coleridge-Taylor: 3 selecciones de 24 melodías negras – Curtis Stewart

Hope Orchestrated – Mary Dawood Catlin (Venezuela Strings Recording Ensemble)

Herencias – Adam Tendler

Price: Piano Concerto in One Movement – Han Chen

Shostakovich: The Cello Concertos – Yo-Yo Ma - Ganador.

Shostakovich: Piano Concertos; Solo Works – Yuja Wang

Mejor álbum vocal solista clásico

Alike - My Mother’s Dream – Allison Charney

Black Pierrot – Sidney Outlaw

In This Short Life – Devony Smith

Kurtág: Kafka Fragments – Susan Narucki

Schubert Beatles – Theo Hoffman

Telemann: Ino - Operatic Arias for Soprano – Amanda Forsythe - Ganador.

Mejor compendio clásico

Cerrone: Don’t Look Down – Sandbox Percussion

The Dunbar/Moore Sessions, Vol. II – Will Liverman

Ortiz: Yanga – Gustavo Dudamel - Ganador.

Seven Seasons – Varios artistas

Tombeaux – Christina Sandsengen

Mejor composición clásica contemporánea