Premios Grammy 2026: Ganadores en todas las categorías de la ceremonia principal; Bad Bunny logra hacer historia

Con Trevor Noah como presentador, esta nueva edición de los Premios Grammy ha reconocido el trabajo de grandes figuras de la industria musical en diferentes categorías.
Entre los ganadores, se destaca el famoso artista puertorriqueño Bad Bunny, quien se llevó el premio al Mejor Álbum de Música Urbana, compitiendo en otras caterogías con figuras de la talla de Kendrick Lamar y Lady Gaga.
Esta es la lista de ganadores en todas las categorías de la ceremonia principal:
Mejor Artista Nuevo
- Olivia Dean - Ganador.
- KATSEYE
- Las Marías
- Addison Rae
- Leon Thomas
- Alex Warren
- Lola Young
Productor del Año, No Clásico:
- Dan Auerbach – (Hermanos Gutiérrez, The Black Keys, Jeremie Albino)
- Cirkut – (Lady Gaga, ROSÉ & Bruno Mars, The Weeknd, Ed Sheeran) - Ganador.
- Dijon – (Justin Bieber, Dijon)
- Blake Mills – (Japanese Breakfast, Lucy Dacus, Perfume Genius)
- Sounwave – (Kendrick Lamar - GNX)
Compositor del Año, No Clásico:
- Amy Allen – (Sabrina Carpenter, ROSÉ & Bruno Mars, Tate McRae) - Ganador.
- Edgar Barrera – (KAROL G, Shakira, Juanes, Manuel Turizo)
- Jessie Jo Dillon – (Kelsea Ballerini, Jelly Roll, Megan Moroney)
- Tobias Jesso Jr. – (Justin Bieber, Miley Cyrus, Bon Iver)
- Laura Veltz – (Demi Lovato, Jessie Murph, Maren Morris)
Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo:
- Defying Gravity – Cynthia Erivo y Ariana Grande - Ganador.
- Golden (De KPop Demon Hunters) – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI
- Gabriela – KATSEYE
- APT. – ROSÉ & Bruno Mars
- 30 por 30 – SZA con Kendrick Lamar
Mejor Grabación Dance/Electrónica:
- No Cap – Disclosure & Anderson .Paak
- Victory Lap – Fred again.., Skepta & PlaqueBoyMax
- SPACE INVADER – KAYTRANADA
- VOLTAGE – Skrillex
- End of Summer – Tame Impala - Ganador.
Mejor Grabación de Pop Dance:
- Bluest Flame – Selena Gomez & benny blanco
- Abracadabra – Lady Gaga - Ganador.
- Midnight Sun (Sol de medianoche) – Zara Larsson
- Just Keep Watching (Sigue mirando - de F1® La película) – Tate McRae
- Illegal – PinkPantheress
Mejor Álbum Dance/Electrónica:
- EUSEXUA – FKA twigs - Ganador.
- Ten Days – Fred again..
- Fancy That – PinkPantheress
- Inhale / Exhale – RÜFÜS DU SOL
- F* U SKRILLEX YOU THINK UR ANDY WARHOL BUT UR NOT!! <3** – Skrillex
Mejor Grabación Remezclada:
- Abracadabra (Gesaffelstein Remix) – Gesaffelstein (Lady Gaga & Gesaffelstein) - Ganador.
- Don’t Forget About Us – KAYTRANADA (Mariah Carey & KAYTRANADA)
- A Dreams A Dream (Ron Trent Remix) – Ron Trent (Soul II Soul)
- Galvanize – Chris Lake (The Chemical Brothers & Chris Lake)
- Golden (David Guetta REM/X) – David Guetta (HUNTR/X)
Rock, Metal y Música Alternativa
Mejor Interpretación de Rock:
- U Should Not Be Doing That – Amyl and The Sniffers
- The Emptiness Machine – Linkin Park
- NEVER ENOUGH – Turnstile
- Mirtazapine – Hayley Williams
- Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning – YUNGBLUD ft. Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II - Ganador.
Mejor Canción de Rock:
- As Alive as You Need Me to Be – Nine Inch Nails - Ganador.
- Caramel – Sleep Token
- Glum – Hayley Williams
- NEVER ENOUGH – Turnstile
- Zombie – YUNGBLUD
Mejor Álbum de Rock:
- Private music – Deftones
- I quit – HAIM
- From Zero – Linkin Park
- NEVER ENOUGH – Turnstile - Ganador.
- Idols – YUNGBLUD
Mejor Interpretación de Música Alternativa:
- Everything Is Peaceful Love – Bon Iver
- Alone – The Cure - Ganador.
- SEEIN’ STARS – Turnstile
- mangetout – Wet Leg
- Parachute – Hayley Williams
Mejor Álbum de Música Alternativa:
- SABLE, fABLE – Bon Iver
- Songs of a Lost World – The Cure - Ganador.
- DON’T TAP THE GLASS – Tyler, The Creator
- moisturizer – Wet Leg
- Ego Death at a Bachelorette Party – Hayley Williams
R&B, Rap y Poesía Hablada
Mejor Interpretación de R&B:
- YUKON – Justin Bieber
- It Depends – Chris Brown ft. Bryson Tiller
- Folded – Kehlani - Ganador.
- MUTT (Live From NPR’s Tiny Desk) – Leon Thomas
- Heart of a Woman – Summer Walker
Mejor Interpretación de R&B Tradicional:
- Here We Are – Durand Bernarr
- UPTOWN – Lalah Hathaway
- LOVE YOU TOO – Ledisi
- Crybaby – SZA
- VIBES DON’T LIE – Leon Thomas - Ganador.
Mejor Canción de R&B:
- Folded – Kehlani - Ganador.
- Heart of a Woman – Summer Walker
- It Depends – Chris Brown ft. Bryson Tiller
- Overqualified – Durand Bernarr
- YES IT IS – Leon Thomas
Mejor Álbum de R&B Progresivo:
- BLOOM – Durand Bernarr - Ganador.
- Adjust – Brightness Bilal
- LOVE ON DIGITAL – Destin Conrad
- Access All Areas – FLO
- Come as You Are – Terrace Martin & Kenyon Dixon
Mejor Álbum de R&B:
- BELOVED – GIVĒON
- Why Not More? – Coco Jones
- The Crown – Ledisi
- Escape Room – Teyana Taylor
- MUTT – Leon Thomas - Ganador.
Mejor Interpretación de Rap:
- Outside – Cardi B
- Chains & Whips – Clipse, Pusha T & Malice ft. Kendrick Lamar & Pharrell Williams - Ganador.
- Anxiety – Doechii
- tv off – Kendrick Lamar ft. Lefty Gunplay
- Darling, I – Tyler, The Creator ft. Teezo Touchdown
Mejor Interpretación de Rap Melódico:
- Proud of Me – Fridayy ft. Meek Mill
- Wholeheartedly – JID ft. Ty Dolla $ign & 6Lack
- luther – Kendrick Lamar con SZA - Ganador.
- WeMaj – Terrace Martin & Kenyon Dixon ft. Rapsody
- SOMEBODY LOVES ME – PARTYNEXTDOOR & Drake
Mejor Canción de Rap:
- Anxiety – Doechii
- The Birds Don’t Sing – Clipse, Pusha T & Malice ft. John Legend & Voices of Fire
- Sticky – Tyler, The Creator ft. GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne
- TGIF – GloRilla
- tv off – Kendrick Lamar ft. Lefty Gunplay - Ganador.
Mejor Álbum de Rap:
- Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice
- GLORIOUS – GloRilla
- God Does Like Ugly – JID
- GNX – Kendrick Lamar - Ganador.
- CHROMAKOPIA – Tyler, The Creator
Mejor Álbum de Poesía Hablada:
- A Hurricane in Heels – Queen Sheba
- Black Shaman – Marc Marcel
- Pages – Omari Hardwick & Anthony Hamilton
- Saul Williams meets Carlos Niño & Friends at Treepeople – Saul Williams, Carlos Niño & Friends
- Words For Days Vol. 1 – Mad Skillz - Ganador.
Jazz, Pop Tradicional y Teatro Musical
Mejor Interpretación de Jazz:
- Noble Rise – Lakecia Benjamin ft. Immanuel Wilkins & Mark Whitfield
- Windows (Live) – Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade - Ganador.
- Peace of Mind / Dreams Come True – Samara Joy
- Four – Michael Mayo
- All Stars Lead to You (Live) – Nicole Zuraitis & Dan Pugach
Mejor Álbum de Jazz Vocal:
- Elemental – Dee Dee Bridgewater & Bill Charlap
- We Insist 2025! – Terri Lyne Carrington & Christie Dashiell
- Portrait – Samara Joy - Ganador.
- Fly – Michael Mayo
- Live at Vic’s Las Vegas – Nicole Zuraitis
Mejor Álbum de Jazz Instrumental:
- Trilogy 3 (Live) – Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade
- Southern Nights – Sullivan Fortner - Ganador.
- Belonging – Branford Marsalis Quartet
- Spirit Fall – John Patitucci
- Fasten Up – Yellowjackets
Mejor Álbum de Gran Conjunto de Jazz:
- Orchestrator Emulator – The 8-Bit Big Band
- Without Further Ado (Sin más preámbulos), Vol 1 – Christian McBride Big Band - Ganador.
- Lumen – Danilo Pérez & Bohuslän Big Band
- Basie Rocks! – Deborah Silver & The Count Basie Orchestra
- Lights on a Satellite (Luces en un satélite) – Sun Ra Arkestra
- Some Days Are Better: The Lost Scores – Kenny Wheeler Legacy ft. Royal Academy of Music Jazz Orchestra & Frost Jazz Orchestra
Mejor Álbum de Jazz Latino:
- La Fleur de Cayenne – Paquito D’Rivera & Madrid-New York Connection Band
- The Original Influencers – Arturo O’Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra
- Mundoagua – Arturo O’Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra
- A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole – Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta & Joey Calveiro - Ganador.
- Vanguardia Subterránea – Miguel Zenón Quartet
Mejor Álbum de Jazz Alternativo:
- Honey from a winter stone – Ambrose Akinmusire
- Keys to the City Volume One – Robert Glasper
- Ride into the Sun – Brad Mehldau
- LIVE-ACTION – Nate Smith - Ganador.
- Blues Blood – Immanuel Wilkins
Mejor Álbum de Pop Vocal Tradicional:
- Wintersongs – Laila Biali
- The Gift of Love – Jennifer Hudson
- Who Believes in Angels? – Elton John & Brandi Carlile
- Harlequin – Lady Gaga
- A Matter of Time – Laufey - Ganador.
- The Secret of Life: Partners, Volume 2 – Barbra Streisand
Mejor Álbum Instrumental Contemporáneo:
- Brightside – ARKAI - Ganador.
- Ones & Twos – Gerald Clayton
- BEATrio – Béla Fleck, Edmar Castañeda, Antonio Sánchez
- Just Us – Bob James & Dave Koz
- Shayan Charu – Suri
Mejor Álbum de Teatro Musical:
- Buena Vista Social Club – Elenco Original de Broadway - Ganador.
- Death Becomes Her – Elenco Original de Broadway
- Gypsy – Elenco de Broadway 2024
- Just In Time – Elenco Original de Broadway
- Maybe Happy Ending – Elenco Original de Broadway
Country y Raíces Estadounidenses
Mejor Interpretación Country Solista:
- Nose On The Grindstone (Nariz en la piedra de afilar) – Tyler Childers
- Good News (Buenas noticias) – Shaboozey
- As Bad As I Ever Was – Chris Stapleton - Ganador.
- I Never Lie (Nunca miento) – Zach Top
- Somewhere Over Laredo (En algún lugar sobre Laredo) – Lainey Wilson
Mejor Interpretación Country Dúo/Grupo:
- A Song to Sing – Miranda Lambert & Chris Stapleton
- Pioneer Woman – Reba McEntire, Miranda Lambert & Lainey Wilson
- Love Me Like You Used To – Margo Price & Tyler Childers
- Amen – Shaboozey & Jelly Roll - Ganador.
- Honky Tonk Hall of Fame – George Strait & Chris Stapleton
Mejor Canción Country:
- Bitin’ List – Tyler Childers - Ganador.
- Good News – Shaboozey
- I Never Lie – Zach Top
- Somewhere Over Laredo – Lainey Wilson
- A Song to Sing – Miranda Lambert & Chris Stapleton
Mejor Álbum Country Tradicional:
- A Dollar A Day – Charley Crockett
- American Romance – Lukas Nelson
- Oh What A Beautiful World – Willie Nelson
- Wayward Woman – Margo Price
- I’m Not In It For My Health – Zach Top - Ganador.
Mejor Interpretación de Raíces Estadounidenses:
- LONELY AVENUE – Jon Batiste ft. Randy Newman
- Ancient Light – I’m With Her
- Crimson and Clay – Jason Isbell
- Richmond on the James – Alison Krauss & Union Station
- Beautiful Strangers – Mavis Staples - Ganador.
Mejor Interpretación de Música Americana:
- Boom – Sierra Hull
- Poison In My Well (Veneno en mi pozo) – Maggie Rose ft. Grace Potter
- Godspeed (Buena suerte) – Mavis Staples - Ganador.
- That’ll Leave A Mark (Eso dejará huella) – Molly Tuttle
- Horses (Caballos) – Jesse Welles
Mejor Canción de Raíces Estadounidenses:
- Ancient Light – I’m With Her (Sarah Jarosz, Aoife O’Donovan y Sara Watkins) - Ganador.
- BIG MONEY – Jon Batiste
- Foxes in the Snow (Zorros en la nieve) – Jason Isbell
- Middle – Jesse Welles
- Spitfire – Sierra Hull
Mejor Álbum de Música Americana:
- BIG MONEY – Jon Batiste - Ganador.
- Bloom – Larkin Poe
- The Last Leaf On The Tree – Willie Nelson
- So Long Little Miss Sunshine – Molly Tuttle
- Middle – Jesse Welles
Mejor Álbum de Bluegrass:
- Carter & Cleveland – Michael Cleveland & Jason Carter
- A Tip Toe High Wire – Sierra Hull
- Arcadia – Alison Krauss & Union Station
- Outrun – The Steeldrivers
- Highway Prayers – Billy Strings - Ganador.
Mejor Álbum de Blues Tradicional:
- I Ain’t Done With The Blues – Buddy Guy - Ganador.
- Porch Room – Taj Mahal & Keb’ Mo’
- One Hour Mama – Maria Muldaur
- Mind The Road – Charlie Musselwhite
- Young and Modern Ways – Kenny Wayne Shepherd & Bobby Rush
Mejor Álbum de Blues Contemporáneo:
- Breakthrough – Joe Bonamassa
- Paper Doll – Samantha Fish
- A Tribute to LJK – Eric Gales
- Preacher Kids – Robert Randolph - Ganador.
- Family – South Avenue
Mejor Álbum Folk:
- What Did The Blackbird Say To The Crow? – Rhiannon Giddens & Justin Robinson
- Rose Crown – Patty Griffin
- Wild, Clear and Blue – I’m With Her - Ganador.
- Foxes In The Snow – Jason Isbell
- Under The Powerlines – Jesse Welles
Mejor Álbum de Raíces Regionales:
- Live At Vaughan’s – Corey Henry & The Treme Funktet
- For Fat Man – Preservation Brass
- New Orleans Church – Kyle Roussel
- Sunday Second Line – Trombone Shorty & New Breed Brass Band
- A Tribute To The King Of Zydeco – Varios Artistas - Ganador.
Música Latina, Reggae y Global
Mejor Álbum Pop Latino:
- Cosa Nuestra – Rauw Alejandro
- BOGOTÁ (DELUXE) – Andrés Cepeda
- Tropicoqueta – Karol G
- Cancionera – Natalia Lafourcade - Ganador.
- ¿Y Ahora Qué? – Alejandro Sanz
Mejor Álbum de Música Urbana:
- DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny - Ganador.
- Mixteip – J Balvin
- FERXXO VOL X: Sagrado – Feid
- NAIKI – Nicki Nicole
- EUB DELUXE – Trueno
- SINFÓNICO (En Vivo) – Yandel
Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo:
- Genes Rebeldes – Aterciopelados
- ASTROPICAL – Bomba Estéreo, Rawayana & ASTROPICAL
- PAPOTA – CA7RIEL & Paco Amoroso - Ganador.
- ALGORRITMO – Los Wizzards
- Novela – Fito Páez
Mejor Álbum de Música Mexicana (Incluyendo Tejano):
- MALA MÍA – Fuerza Regida & Grupo Frontera
- Y Lo Que Viene – Grupo Frontera
- Sin Rodeos – Paola Jara
- Palabra De To’s (Seca) – Carín León - Ganador.
- Bobby Pulido & Friends Una Tuya Y Una Mía – Bobby Pulido
Mejor Álbum Tropical Latino:
- Fotografías – Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta
- Raíces – Gloria Estefan - Ganador.
- Clásicos 1.0 – Grupo Niche
- Bingo – Alain Pérez
- Debut y Segunda Tanda, Vol. 2 – Gilberto Santa Rosa
Mejor interpretación de Música Global:
- EoO – Bad Bunny - Ganador.
- Cantando en el Camino – Ciro Hurtado
- JERUSALEMA – Angélique Kidjo
- Inmigrante Y Que? – Yeisy Rojas
- El sueño de Shrini (En Vivo) – Shakti
- Daybreak – Anoushka Shankar
Mejor Interpretación de música Africana
- Amor – Burna Boy
- WithYou – Davido ft. Omah Lay
- Esperanza y amor – Eddy Kenzo & Mehran Matin
- Gimme Dat – Ayra Starr ft. Wizkid
- PUSH 2 START– Tyla - Ganador.
Mejor Álbum de Música Global:
- Sonidos de Kumbha – Siddhant Bhatia
- Sin señales de debilidad – Burna Boy
- Eclairer le monde – Youssou N’Dour
- Explosión mental (Gira en vivo) – Shakti
- Capítulo III: Regresamos a la luz – Anoushka Shankar
- Caetano e Bethânia Ao Vivo – Caetano Veloso & Maria Bethânia - Ganador.
Mejor Álbum de Reggae
- Tesoro del Amor Propio – Lila Iké
- Corazón y alma – Vybz Kartel
- BLXXD y FYAH – Keznamdi - Ganador.
- Desde dentro – Mortimer
- No hay lugar como el hogar – Jesse Royal
Mejor Álbum New Age, Ambient o Chant
- Kuruvinda – Kirsten Agresta-Copely
- Según la Luna – Cheryl B. Engelhardt
- En el bosque – Jahnavi Harrison
- Nomadica – Carla Patullo - Ganador.
- Los colores en mi mente – Chris Redding
Góspel y Cristiana Contemporánea
Mejor Interpretación/Canción Góspel:
- Hazlo de nuevo – Kirk Franklin
- Iglesia – Tasha Cobbs Leonard ft. John Legend
- Still (Live) – Jonathan McReynolds & Jamal Roberts
- Amén – Pastor Mike Jr.
- Ven Jesús, ven – CeCe Winans ft. Shirley Caesar - Ganador.
Mejor Interpretación/Canción de Música Cristiana Contemporánea:
- Conozco un nombre – Elevation Worship, Chris Brown & Brandon Lake
- TU CAMINO ES MEJOR – Forrest Frank
- Hard Fought Hallelujah – Brandon Lake ft. Jelly Roll - Ganador.
- Headphones – Lecrae, Killer Mike & TI
- Amazing – Darrel Walls & PJ Morton
Mejor Álbum Góspel:
- Días soleados – Yolanda Adams
- Tasha – Tasha Cobbs Leonard
- Vive, respira, lucha – Tamela Mann
- Sólo en la carretera (en vivo) – Tye Tribbett
- Corazón mío – Darrel Walls & PJ Morton - Ganador.
Mejor Álbum de Música Cristiana Contemporánea:
- NIÑO DE DIOS II – Forrest Frank
- Coritos vol. 1 – Israel & nueva generación - Ganador.
- Rey de corazones – Brandon Lake
- Reconstrucción – Lecrae
- Que la Iglesia cante – Tauren Wells
Mejor Álbum de Raíces Góspel:
- No seré conmovido (en vivo) – The Brooklyn Tabernacle Choir - Ganador.
- Entonces llegó la mañana – Gaither Vocal Band
- Alabanza y Adoración: Más que un Aleluya Hueco – Los Isaacs
- Buenas respuestas – Karen Peck & New River
- De vuelta a mis raíces – Candi Staton
Infantil, comedia, audiolibros, medios visuales y vídeos/películas musicales
Mejor Álbum de Música Infantil
- Sin edad: 100 años de juventud – Joanie Leeds y Joya
- La casa del árbol mágico de Buddy – Mega Ran
- Armonía – FYÜTCH y Aura V - Ganador.
- Historia – Flor Bromley
- La música de Tori y las musas – Tori Amos
Mejor Álbum de Comedia
- Años de muerte – Bill Burr
- Autopsia – Sarah Silverman
- La soltera – Ali Wong
- Lo que pasó fue… – Jamie Foxx
- Tu amigo, Nate Bargatze – Nate Bargatze - Ganador.
Mejor Grabación de Audiolibro, Narración y Cuentos
- Elvis, Rocky y yo – Kathy Garver
- En la hierba sin cortar – Trevor Noah
- Lovely One – Ketanji Brown Jackson
- Meditaciones – Dalai Lama - Ganador.
- Sabes que es verdad: La historia de Milli Vanilli – Fab Morvan
Mejor Banda Sonora Recopilatoria para Medios Visuales
- A Complete Unknown – Timothée Chalamet
- F1® The Album – Varios artistas
- KPop Demon Hunters – Varios artistas
- Sinners – Varios artistas - Ganador.
- Wicked – Cynthia Erivo & Ariana Grande
Mejor Banda Sonora para Medios Visuales (Cine y TV)
- Cómo entrenar a tu dragón – John Powell
- Severance: Temporada 2 – Theodore Shapiro
- Sinners – Ludwig Göransson - Ganador.
- Wicked – John Powell & Stephen Schwartz
- El robot salvaje – Kris Bowers
Mejor Banda Sonora para Videojuegos y Medios Interactivos
- Avatar: Frontiers of Pandora – Pinar Toprak
- Helldivers 2 – Wilbert Roget, II
- Indiana Jones and the Great Circle – Gordy Haab
- Star Wars Outlaws – Cody Matthew Johnson & Wilbert Roget, II
- Sword of the Sea – Austin Wintory - Ganador.
Mejor Canción Escrita para Medios Visuales
- As Alive As You Need Me To Be (de TRON: Ares) – Nine Inch Nails
- Golden (de KPop Demon Hunters) – HUNTR/X - Ganador.
- Te mentí (de Sinners) – Miles Caton
- Nunca es tarde (de Elton John: Nunca es tarde) – Elton John & Brandi Carlile
- Pale, Pale Moon (de Sinners) – Jayme Lawson
- Sinners (de Sinners) – Rod Wave
Mejor Video Musical
- Manchild – Sabrina Carpenter
- Así sea – Clipse
- Anxiety – Doechii - Ganador.
- Love – OK Go
- El joven león – Sade
Mejor Película Musical
- Devo – Devo
- Live At The Royal Albert Hall – Raye
- Relentless – Diane Warren
- Música de John Williams – John Williams - Ganador.
- Pieza por pieza – Pharrell Williams
Mejor Paquete de Grabación
- And The Adjacent Possible – OK Go
- Aeronáutica – Mac Miller
- Danse Macabre: De Luxe – Duran Duran
- Loud Is As – Tsunami
- Sequoia – Varios artistas
- The Spins (Picture Disc Vinyl) – Mac Miller
- Tracks II: The Lost Albums – Bruce Springsteen - Ganador.
Mejor Portada de Álbum
- CHROMAKOPIA – Tyler, The Creator - Ganador.
- The Crux – Djo
- Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny
- Glory – Perfume Genius
- crema hidratante (moisturizer) – Wet Leg
Mejores Notas de Álbum
- Adiós, despedida, adiós, buena suerte, hasta luego: En el escenario 1964-1974 – Buck Owens And His Buckaroos
- Después del último cielo – Anouar Brahem, Anja Lechner, Django Bates, Dave Holland
- Árabe – Amanda Ekery
- La Primera Familia: En vivo en la Catedral de Winchester 1967 – Sly & The Family Stone
- Ha nacido un fantasma (Edición Deluxe) – Wilco
- Miles ’55: The Prestige Recordings – Miles Davis - Ganador.
Mejor Álbum Histórico
- Archivos de Joni Mitchell - Vol. 4: Los años de asilo (1976-1980) – Joni Mitchell - Ganador.
- La creación de Five Leaves Left – Nick Drake
- Roots Rocking Zimbabwe (Analog Africa No. 41) – Varios artistas
- Super Disco Pirata (Analog Africa No. 39) – Varios artistas
- No puedes hip-hop: las demos de Doc Pomus – Doc Pomus
Producción, Ingeniería, Composición y Arreglos
Mejor Ingeniería de Álbum (No Clásico)
- All Things Light: – Jesse Brock, Jon Castelli, et al. (Cam)
- Arcadia – Neal Cappellino & Gary Paczosa (Alison Krauss & Union Station)
- Para morenas melancólicas y mujeres tristes – Joseph Lorge & Blake Mills (Japanese Breakfast)
- Eso no fue un sueño (That Wasn’t A Dream) – Joseph Lorge & Blake Mills (Pino Palladino, Blake Mills) - Ganador.
Mejor Ingeniería de Álbum (Clásica)
- Cerrone: Don’t Look Down – Mike Tierney (Sandbox Percussion) - Ganador.
- Eastman: Sinfonía n.º 2 – Gintas Norvila (Orquesta de Cleveland)
- Shostakovich: Lady Macbeth del distrito de Mtsensk – Shawn Murphy & Nick Squire (Boston Symphony Orchestra)
- Paradas estándar – Sean Connors, Robert Dillon, et al. (Third Coast Percussion)
- Yule – Morten Lindberg (Trio Mediæval)
Productor del Año (Clásico)
- Blanton Alspaugh
- Sergei Kvitko
- Morten Lindberg
- Dmitriy Lipay (Proyectos con Gustavo Dudamel)
- Elaine Martone - Ganador.
Mejor Álbum de Audio Inmersivo
- Duckwrth (The American F—boy) – Andrew Law
- Justin Gray – Justin Gray & Michael Romanowski - Ganador.
- Un tributo inmersivo a Astor Piazzolla (En vivo) – Andrés Mayo & Martín Muscatello
- Tearjerkers – Hans-Martin Buff
- Yule – Morten Lindberg
Mejor Composición Instrumental
- Primera nieve – Remy Le Boeuf - Ganador.
- Vive la vida este día: Movimiento I – Miho Hazama
- Señor, ese es un largo camino – Sierra Hull
- Apertura – Zain Effendi
- Tren a la Ciudad Esmeralda (de Wicked) – John Powell & Stephen Schwartz
- Por qué estás aquí / Antes de que se pusiera el sol – Ludwig Göransson
Mejor Arreglo Instrumental o A Capela
- Estar bien (Be Okay) – Cynthia Erivo
- Ha nacido un niño – Remy Le Boeuf
- Fight On – The Westerlies
- Pausa de alabanza de Super Mario – The 8-Bit Big Band - Ganador.
Mejor Arreglo, Instrumentos y Voces
- Big Fish – Nate Smith ft. säje - Ganador.
- ¿Cómo se veía? – Seth MacFarlane
- No pierdas de vista el verano (Keep an Eye on Summer) – Jacob Collier
- Something In The Water (Acústico-Ish) – Lawrence
- Qué mundo tan maravilloso – Cody Fry
Música Clásica
Mejor interpretación orquestal
- Coleridge-Taylor: Toussaint L’Ouverture; Balada op. 4 – Michael Repper (Filarmónica Nacional)
- Messiaen: Turangalîla-Symphonie – Andris Nelsons (Boston Symphony Orchestra) - Ganador.
- Ravel: Boléro, M. 81 – Gustavo Dudamel (Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela)
- Still & Bonds – Yannick Nézet-Séguin (Orquesta de Filadelfia)
- Stravinsky: Sinfonía en tres movimientos – Esa-Pekka Salonen (Sinfónica de San Francisco)
Mejor grabación de ópera
- Heggie: Intelligence – Kwamé Ryan (Houston Grand Opera) - Ganador.
- Huang Ruo: American Soldier – Carolyn Kuan (American Composers Orchestra)
- Kouyoumdjian: Adoration – Alan Pierson (El Coro de Trinity Wall Street)
- O’Halloran: Trade y Mary Motorhead – Elaine Kelly (Ópera Nacional de Irlanda)
- Tesori: Grounded – Yannick Nézet-Séguin (The Metropolitan Opera Orchestra)
Mejor interpretación coral
- Advena - Liturgias para un mundo roto – Craig Hella Johnson (Conspirare)
- Childs: In the Arms of the Beloved – Grant Gershon (Los Angeles Master Chorale)
- Lang: Poor Hymnal – Donald Nally (The Crossing)
- Ortiz: Yanga – Gustavo Dudamel; Grant Gershon (Los Angeles Philharmonic; Los Angeles Master Chorale) - Ganador.
- Réquiem de Luz – Steven Fox (The Clarion Choir)
Mejor interpretación de música de cámara
- Dennehy: Land of Winter – Alan Pierson & Alarm Will Sound - Ganador.
- La Mer - Tríos para piano franceses – Neave Trio
- Lullabies for Broken Hearts – Lili Haydn & Paul Cantelon
- Slavic Sessions – Mak Grgić & Mateusz Kowalski
- Standard Deviations – Third Coast Percussion
Mejor solo instrumental clásico
- Coleridge-Taylor: 3 selecciones de 24 melodías negras – Curtis Stewart
- Hope Orchestrated – Mary Dawood Catlin (Venezuela Strings Recording Ensemble)
- Herencias – Adam Tendler
- Price: Piano Concerto in One Movement – Han Chen
- Shostakovich: The Cello Concertos – Yo-Yo Ma - Ganador.
- Shostakovich: Piano Concertos; Solo Works – Yuja Wang
Mejor álbum vocal solista clásico
- Alike - My Mother’s Dream – Allison Charney
- Black Pierrot – Sidney Outlaw
- In This Short Life – Devony Smith
- Kurtág: Kafka Fragments – Susan Narucki
- Schubert Beatles – Theo Hoffman
- Telemann: Ino - Operatic Arias for Soprano – Amanda Forsythe - Ganador.
Mejor compendio clásico
- Cerrone: Don’t Look Down – Sandbox Percussion
- The Dunbar/Moore Sessions, Vol. II – Will Liverman
- Ortiz: Yanga – Gustavo Dudamel - Ganador.
- Seven Seasons – Varios artistas
- Tombeaux – Christina Sandsengen
Mejor composición clásica contemporánea
- Cerrone: Don’t Look Down – Christopher Cerrone
- Dennehy: Land of Winter – Donnacha Dennehy
- León: Raíces — Orígenes – Tania León
- Okpebholo: Songs in Flight – Shawn E. Okpebholo
- Ortiz: Dzonot – Gabriela Ortiz - Ganador.