Gloria Estefan en los Premios Grammy 2026; la artista cuestiona las políticas antinmigración en Estados Unidos: “Es inhumano”

En el marco de los Premios Grammy 2026, donde Gloria Estefan obtuvo su quinto galardón gracias a Raíces, álbum ganador en la categoría Mejor Álbum Tropical Latino, la artista aprovechó el escenario para cuestionar las políticas antinmigración en Estados Unidos.

Durante su intervención, la compositora y productora cubanoestadounidense aseguró sentirse “asustada” por la arremetida contra la inmigración ilegal que Donald Trump lanzó desde su regreso a la Casa Blanca, y estas acciones como “inhumanas”.

Estefan sostuvo que una cosa es el control fronterizo y otra muy distinta la magnitud de las redadas que la policía migratoria de Trump ejecuta en el país y que tienen como blanco a la comunidad latina, para la cual ella ha sido un referente por décadas.

“Lo que está pasando no es que están deteniendo a criminales. Esta es gente que tiene familias, que han contribuido a este país por décadas, niños pequeños. Hay cientos de niños en centros de detención. Es inhumano”, insistió la cantante de 68 años.

Debido a esta situación, la artista aseguró que no reconoce a su país actualmente, pues aunque nació en Cuba, Estefan emigró de bebé junto a su familia a Estados Unidos en 1960, luego de que Fidel Castro tomara el poder en la isla.

A partir de ese momento tanto ella como sus seres queridos iniciaron una nueva vida en el país norteamericano, donde Trump llegó a la Presidencia en enero de 2025, con una campaña en contra de la inmigración ilegal en Estados Unidos.

Gloria Estefan posa en la sala de prensa con el premio al mejor álbum tropical latino por "Raíces". Foto: Richard Shotwell/Invision/AP

Esta iniciativa la lideró en medio de un aumento histórico de cruces fronterizos, alimentados por el creciente flujo proveniente de países como Venezuela, sumergido por años en una crisis política, económica y social.

Sin embargo, el avance de las redadas dirigidas a ciudades estadounidenses con una importante población latina, ha generado rechazo incluso entre sectores que respaldan mayores controles.

En este contexto, Estefan destacó el poder de la extensa comunidad latina en el país, por lo que hizo un llamado a impulsar cambios a través del voto y la presión económica, reiterando su pedido de humanidad al Gobierno.

“Espero que nuestro gobierno escuche nuestro llamado por humanidad, que es la principal cosa que necesitamos”, precisó.

Por otro lado, Estefan celebró que Bad Bunny lograra posicionar por primera vez un álbum completamente en español en la categoría de Mejor Álbum, lo que, según señaló, refleja cambios importantes que está viviendo la industria musical.

“Es maravilloso, porque recuerdo que fui nominada a seis premios Grammy por mis canciones en inglés, hasta que finalmente gané por una en español”, recordó. “Fue muy emocionante cuando interpreté esa canción en este escenario. La música es un lenguaje universal, y no hace falta entender las palabras para que algo te emocione, te dé ganas de bailar o te transmita buenas vibraciones”.

Con información de AFP.