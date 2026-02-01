Gente

Premios Grammy 2026: Kendrick Lamar, Bad Bunny y Lady Gaga lideran el regreso de la ceremonia; así arranca la pregala

Estas tres estrellas de la música buscan hacer historia en la 68ª edición de los Premios Grammy 2026.

Redacción Gente
2 de febrero de 2026, 12:01 a. m.
Los Ángeles, CA, 1 de febrero de 2026. Gramófono de los Premios Grammy en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.
Los Ángeles, CA, 1 de febrero de 2026. Gramófono de los Premios Grammy en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. Foto: Los Angeles Times via Getty Imag

Este 1 de febrero se celebra la edición 68 de los Premios Grammy en el Crypto.com Arena, con Kendrick Lamar, Bad Bunny y Lady Gaga liderando el regreso de esta esperada gala en Los Ángeles.

El rapero Lamar, que el año pasado dominó la premiación al conseguir cinco gramófonos, regresa con nueve nominaciones y la esperanza de llevarse por primera vez el codiciado trofeo al álbum del año.

Algo que también representaría un hito para el puertorriqueño Bad Bunny y la camaleónica Lady Gaga, al frente de la lista de favoritos.

Con su exitoso álbum “GNX” y su sencillo “Luther”, que cuenta con la participación de SZA, Lamar, de 38 años, entró en las tres categorías más importantes de la gala: grabación, canción y álbum del año.

Es esta última la que falta en la estantería del rapero ganador del Pulitzer, quien hasta ahora posee 22 estatuillas.

En 2025, Lamar fue honrado por la Academia de la Grabación por su viral 'Not like us’, la canción del año. Pero esta vez la competencia no está nada fácil, pues Bad Bunny es otro artista imparable. El puertorriqueño logró que ‘Un verano sin ti’ (2022) se convirtiera en el primer trabajo en español nominado a álbum del año por la Academia de la Grabación.

Tras este éxito, ahora llega firme en las tres grandes categorías de la noche con su muy aplaudido 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS’, del cual se desprende su nostálgico sencillo 'DtMF’.

Bad Bunny
El cantante puertorriqueño Bad Bunny acepta el premio al Álbum del Año por "DeBI TIRAR MaS FOTos" durante la 26.a Entrega Anual de los Premios Grammy Latinos. Foto: AFP

Adicionalmente, está a punto de dar su esperado espectáculo del medio tiempo del Super Bowl el 8 de febrero en California, mientras que Lady Gaga hizo un regreso triunfal a la escena con su ‘Mayhem’ y de paso se anotó siete nominaciones para unos Grammy que, con 45 nominaciones y 14 triunfos, no le son ajenos.

Entrega de los primeros premios antes de la ceremonia

Ca7riel & Paco Amoroso ganan primer Grammy de su carrera. El dueto ganó el premio a mejor álbum de rock latino este domingo en la antesala de la gala gracias a su popular 'Papota’, trabajo que les rindió también el Grammy Latino a álbum del año en noviembre pasado, cuando se llevaron un total de cinco estatuillas.

Pre-show de los Premios Grammy
CA7RIEL y Paco Amoroso en la ceremonia de estreno de los Premios Grammy 2026. Foto: Los Angeles Times via Getty Imag

“Estamos muy agradecidos con esta oportunidad que nos dieron”, dijo Paco Amoroso al recibir el gramófono junto a Ca7riel.

En el bloque de categorías latinas se impuso además la mexicana Natalia Lafourcade con ‘Cancionera’ como álbum de pop latino, venciendo a Karol G y Rauw Alejandro, entre otros.

Premios Grammy 2026: estos son los artistas favoritos para ganar

Por su parte, Gloria Estefan y su ‘Raíces’ triunfó como el mejor álbum latino tropical. Se trata de la quinta estatuilla de la influyente artista, quien recibió el gramófono junto a su esposo y productor Emilio Estefan.

Esta edición de los Grammy podría ser histórica para la música latina, con Bad Bunny compitiendo con trabajos totalmente en español en las tres principales categorías de la noche: álbum, grabación y canción del año.

Con información de AFP.

