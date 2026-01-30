Premios Grammy 2026: ¿Quiénes son los favoritos para ganar las categorías latinas?

Los artistas latinos no solo dominan las categorías dedicadas a su música, sino que también compiten por los premios más prestigiosos de la noche.

Este domingo 1 de febrero, el mundo de la música se dará cita para la ceremonia más importante del año: los Grammy Awards 2026, que se llevarán a cabo en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. En su edición número 68, la Academia no solo celebra la excelencia musical, sino que también enfrenta una de sus deudas pendientes más grandes: el reconocimiento definitivo a la música en español en las categorías generales.

Bad Bunny no es el único artista latino con la posibilidad de competir por varios premios. Otros artistas latinos también buscan dejar su huella en la ceremonia; estos son los artistas más opcionados a ganar en sus categorías.

El “efecto Benito” está desafiando la hegemonía de los gigantes del anglo.

La competencia en la categoría reina está reñida este año. Bad Bunny se enfrenta a dos pesos pesados de la industria: Kendrick Lamar con GNX y Lady Gaga con Mayhem. Mientras que la crítica conservadora considera a Gaga como la favorita para llevarse este galardón, analistas de medios como AP y The Guardian argumentan que el impacto cultural de Bad Bunny hace que su victoria sea no solo posible, sino también merecida.

Esto deja a Benito con grandes posibilidades de llevarse el Grammy, y si logra conseguir la hazaña, sería el primer álbum 100 % en español en llevarse esta categoría, algo histórico para la música en español.

Sin embargo, las chances de Bad Bunny para llevarse los premios a Grabación y Canción del Año son bastante escasas. Los analistas coinciden en que sus probabilidades en estas categorías son bastante bajas.

The Marías: La esperanza indie

En otra de las cuatro categorías principales, la banda The Marías, liderada por la puertorriqueña María Zardoya, representa con orgullo a la comunidad latina como nominada a Mejor Artista Nuevo. A pesar de la feroz competencia pop de fenómenos virales como Addison Rae y el grupo global KATSEYE, The Marías llega a esta ceremonia con una década de trabajo arduo y un respeto crítico que podría inclinar la balanza a su favor, superando a las estrellas nacidas de las redes sociales.

Enfrentamientos entre los mejores exponentes de la música latina.

Aparte de los premios generales, las categorías específicas prometen ser muy competitivas, con grandes nombres esperando llevarse el galardón.

En la categoría de Mejor Álbum Pop Latino, se espera un enfrentamiento entre generaciones y estilos. La cantante colombiana Karol G compite con su álbum “Tropicoqueta” contra su compatriota Andrés Cepeda y su álbum “Bogotá Deluxe”. Sin embargo, la crítica considera a Natalia Lafourcade como la favorita con su álbum “Cancionera”.

En la categoría de Mejor Álbum Urbano, Bad Bunny parece tener una victoria asegurada, aunque artistas como Feid y Trueno mantienen la expectativa.

En la categoría de Mejor Álbum Latino de Rock o Alternativo, la sorpresa podría venir desde el sur del continente con el dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso. Su álbum “PAPOTA” ha sido catalogado como un fenómeno viral y creativo, desafiando a veteranos como Fito Páez.

La mesa está servida. Este domingo sabremos si la Academia finalmente derriba la última barrera idiomática o si, una vez más, lo latino quedará relegado a sus propias categorías.