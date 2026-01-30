Gente

Premios Grammy 2026: ¿Quiénes son los favoritos para ganar las categorías latinas?

Los Grammy Awards 2026, que se celebran este domingo, marcan un hito histórico para la música latina.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

31 de enero de 2026, 1:29 a. m.
Bad Bunny, Karol G y Paco y Catriel en los Grammy 2026
Bad Bunny, Karol G y Paco y Catriel en los Grammy 2026 Foto: x

Los artistas latinos no solo dominan las categorías dedicadas a su música, sino que también compiten por los premios más prestigiosos de la noche.

Este domingo 1 de febrero, el mundo de la música se dará cita para la ceremonia más importante del año: los Grammy Awards 2026, que se llevarán a cabo en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. En su edición número 68, la Academia no solo celebra la excelencia musical, sino que también enfrenta una de sus deudas pendientes más grandes: el reconocimiento definitivo a la música en español en las categorías generales.

‘EPS’ para gatos y perros: qué son y qué cubren estos servicios para las mascotas

Bad Bunny no es el único artista latino con la posibilidad de competir por varios premios. Otros artistas latinos también buscan dejar su huella en la ceremonia; estos son los artistas más opcionados a ganar en sus categorías.

El “efecto Benito” está desafiando la hegemonía de los gigantes del anglo.

La competencia en la categoría reina está reñida este año. Bad Bunny se enfrenta a dos pesos pesados de la industria: Kendrick Lamar con GNX y Lady Gaga con Mayhem. Mientras que la crítica conservadora considera a Gaga como la favorita para llevarse este galardón, analistas de medios como AP y The Guardian argumentan que el impacto cultural de Bad Bunny hace que su victoria sea no solo posible, sino también merecida.

Gente

El incómodo momento de Karol G en una fiesta cuando el DJ puso una canción de Feid; esta fue su reacción

Música

Metroconcierto del Carnaval de Barranquilla 2026 reunirá a Beéle, Manuel Turizo y grandes figuras de la música

Gente

Premios Grammy 2026: El regreso de Justin Bieber, Lady Gaga y el último adiós a Ozzy Osbourne; estos son los shows confirmados

Gente

¿De qué murió Catherine O’Hara? Salen a la luz primeras versiones

Gente

Ana del Castillo arremetió contra Gustavo Petro por comentario sobre Jesús y María Magdalena: “Blasfemaste”

Gente

Luto en Hollywood: muere Catherine O’Hara, la legendaria madre de Kevin en ‘Mi pobre angelito’

Gente

Karol G estará en los Premios Grammy 2026 y tendrá una participación especial

Música

¿Cómo se eligen los nominados a los Grammy? Así funcionan las votaciones

Gente

Aterciopelados hace historia: el emotivo regreso de Andrea Echeverri y Héctor Buitrago a los Grammy 2026

Mejor Colombia

Bogotá suena en los Grammys

Esto deja a Benito con grandes posibilidades de llevarse el Grammy, y si logra conseguir la hazaña, sería el primer álbum 100 % en español en llevarse esta categoría, algo histórico para la música en español.

Sin embargo, las chances de Bad Bunny para llevarse los premios a Grabación y Canción del Año son bastante escasas. Los analistas coinciden en que sus probabilidades en estas categorías son bastante bajas.

The Marías: La esperanza indie

En otra de las cuatro categorías principales, la banda The Marías, liderada por la puertorriqueña María Zardoya, representa con orgullo a la comunidad latina como nominada a Mejor Artista Nuevo. A pesar de la feroz competencia pop de fenómenos virales como Addison Rae y el grupo global KATSEYE, The Marías llega a esta ceremonia con una década de trabajo arduo y un respeto crítico que podría inclinar la balanza a su favor, superando a las estrellas nacidas de las redes sociales.

Enfrentamientos entre los mejores exponentes de la música latina.

Premios Grammy 2026: El regreso de Justin Bieber, Lady Gaga y el último adiós a Ozzy Osbourne; estos son los shows confirmados

Aparte de los premios generales, las categorías específicas prometen ser muy competitivas, con grandes nombres esperando llevarse el galardón.

En la categoría de Mejor Álbum Pop Latino, se espera un enfrentamiento entre generaciones y estilos. La cantante colombiana Karol G compite con su álbum “Tropicoqueta” contra su compatriota Andrés Cepeda y su álbum “Bogotá Deluxe”. Sin embargo, la crítica considera a Natalia Lafourcade como la favorita con su álbum “Cancionera”.

En la categoría de Mejor Álbum Urbano, Bad Bunny parece tener una victoria asegurada, aunque artistas como Feid y Trueno mantienen la expectativa.

En la categoría de Mejor Álbum Latino de Rock o Alternativo, la sorpresa podría venir desde el sur del continente con el dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso. Su álbum “PAPOTA” ha sido catalogado como un fenómeno viral y creativo, desafiando a veteranos como Fito Páez.

La mesa está servida. Este domingo sabremos si la Academia finalmente derriba la última barrera idiomática o si, una vez más, lo latino quedará relegado a sus propias categorías.

Más de Gente

Karol G y su inesperado momento al oír a Feid en Castilla

El incómodo momento de Karol G en una fiesta cuando el DJ puso una canción de Feid; esta fue su reacción

Bad Bunny, Karol G y Paco y Catriel en los Grammy 2026

Premios Grammy 2026: ¿Quiénes son los favoritos para ganar las categorías latinas?

Estos son algunos de los cantantes que se presentarán en el evento.

Metroconcierto del Carnaval de Barranquilla 2026 reunirá a Beéle, Manuel Turizo y grandes figuras de la música

Los Grammy están a la vuelta y estos son los shows que robaran la atención en el escenario.

Premios Grammy 2026: El regreso de Justin Bieber, Lady Gaga y el último adiós a Ozzy Osbourne; estos son los shows confirmados

Catherine O'Hara murió el 30 de enero de 2026.

¿De qué murió Catherine O’Hara? Salen a la luz primeras versiones

Ana del Castillo le tiró a Gustavo Petro

Ana del Castillo arremetió contra Gustavo Petro por comentario sobre Jesús y María Magdalena: “Blasfemaste”

Falleció Catherine O’Hara a los 71 años

Luto en Hollywood: muere Catherine O’Hara, la legendaria madre de Kevin en ‘Mi pobre angelito’

Karol G

Karol G estará en los Premios Grammy 2026 y tendrá una participación especial

Así se prepara el fandom de BTS para el histórico concierto en Perú.

El “Ejército” de fans que reforesta Lima: El fenómeno social y ambiental de las fans de BTS ante su llegada a Perú

Fotos de la semana 17 octubre

La millonada que desembolsó Karol G: pagó la cuenta de todos los clientes de su restaurante Carolina

Noticias Destacadas