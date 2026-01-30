4Patas

‘EPS’ para gatos y perros: qué son y qué cubren estos servicios para las mascotas

¿Busca asegurar la salud de su mascota? Conozca los precios y beneficios de las ‘EPS’ para perros y gatos en Colombia. Planes desde $18.600 con Sura y Compensar.

Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

31 de enero de 2026, 12:45 a. m.
La guía definitiva de planes, precios y beneficios para proteger a su mejor amigo
La guía definitiva de planes, precios y beneficios para proteger a su mejor amigo

En Colombia, la dinámica familiar ha dado un giro de 180 grados. Hoy, los perros, gatos y hasta aves no son solo animales de compañía; son miembros fundamentales del hogar, amigos confidentes y “fijos” en el presupuesto mensual. Ante el alto costo de las urgencias veterinarias, ha surgido con fuerza la figura de la EPS para mascotas, una alternativa que busca blindar la salud de los peludos y la estabilidad financiera de sus dueños.

El auge de la salud animal en Colombia

La oferta de servicios médicos para animales se ha diversificado para incluir desde telemedicina hasta servicios exequiales. Compañías de gran trayectoria como Sura y Compensar han liderado esta transformación, ofreciendo coberturas que van mucho más allá de una simple consulta por enfermedad.

Los planes de Sura: Para todos los presupuestos

Según la información verificada, Sura ofrece una estructura escalonada basada en la capacidad de cobertura ante imprevistos médicos. Estos son sus valores actuales:

  • Plan Esencial: Con un costo de $44.300 mensuales, cubre hasta $1.500.000 en gastos veterinarios. Es ideal para quienes buscan una protección básica pero efectiva.
  • Plan Clásico: Por $84.700 al mes, la cobertura sube a los $3.500.000.
  • Plan Global: El “premium” de la casa tiene un valor de $133.800 mensuales y ofrece un respaldo de hasta $6.000.000, pensado para propietarios que no quieren escatimar en cirugías o tratamientos complejos.

La apuesta de Compensar: Inclusión y bienestar

Por su parte, Compensar ha diseñado planes que no discriminan por raza ni edad del animal (la edad que cuenta es la del afiliado, entre 18 y 80 años). Sus opciones son altamente competitivas:

  1. Plan Básico ($18.600/mes): Incluye orientación telefónica ilimitada, veterinario a domicilio 2 eventos por año y hasta servicios curiosos como paseo canino en caso de que el dueño sea hospitalizado.
  2. Plan Pleno ($23.900/mes): Suma beneficios como envío de medicamentos, eutanasia, asistencia legal y peluquería post-cirugía.
  3. Plan Exequial: En alianza con Capillas de la Fe, ofrece un adiós digno con retiro del cuerpo, cofre y asesoría psicológica para el duelo.

Lo que no cubre la EPS

Es vital que los usuarios entiendan que estos servicios son asistencias y seguros, no una réplica exacta del sistema de salud humano. Tal como destaca la información de las fuentes de apoyo, existen exclusiones claras que usted debe conocer:

  • Maltrato: Lesiones causadas voluntariamente por los dueños.
  • Negligencia: Casos de embriaguez o administración de fármacos sin receta por parte del dueño.
  • Fines comerciales: No aplica para mascotas destinadas a la venta o cría comercial.
  • Limitación por evento: La mayoría de servicios cubren solo una mascota registrada por incidente.

Proteger a su fiel compañero ya no es un lujo, sino una decisión inteligente.

