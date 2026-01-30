Luto en Hollywood: muere Catherine O’Hara, la legendaria madre de Kevin en ‘Mi pobre angelito’

El mundo del entretenimiento se viste de luto este viernes 30 de enero de 2026. Catherine O’Hara, la actriz que dio vida a la icónica Kate McCallister en la saga Mi pobre angelito y a la inolvidable Moira Rose en Schitt’s Creek, ha fallecido, dejando un vacío irreparable en la comedia y el cine internacional.

Un adiós inesperado: lo que se sabe de su partida

La noticia, que ha sacudido a sus seguidores en todo el mundo, fue confirmada inicialmente por el portal estadounidense TMZ. Según el medio, dos fuentes con conocimiento directo del deceso ratificaron que la actriz falleció este viernes. No obstante, hasta el momento no se ha dado a conocer la causa exacta de su muerte, manteniendo el hermetismo sobre las circunstancias de su partida.

La última vez que los lentes de la prensa captaron a O’Hara fue en febrero de 2024, en el aeropuerto de Los Ángeles (LAX). En aquel encuentro fortuito con los paparazzi, la actriz fue interrogada sobre el papel por el cual le gustaría ser recordada, una pregunta que hoy resuena con un tono nostálgico entre sus fanáticos.

‘Mi pobre angelito’ y el legado de una madre eterna

Para generaciones enteras, Catherine O’Hara siempre será la mujer que gritó “¡Kevin!” al darse cuenta de que había olvidado a su hijo en casa. Su participación en las dos primeras entregas de Home Alone (Mi pobre angelito) junto a Macaulay Culkin la catapultó a la cultura pop global.

Sin embargo, su carrera fue mucho más allá de los clásicos navideños. O’Hara fue una referente de la comedia, destacando en los falsos documentales de Christopher Guest como Best in Show (2000) y A Mighty Wind (2003). Más recientemente, había regresado a la pantalla grande con la secuela de Beetlejuice Beetlejuice, retomando su papel de Delia Deetz, interpretado originalmente en la versión de 1988, bajo la dirección de Tim Burton.

El segundo aire de su carrera llegó con la serie Schitt’s Creek, en la que interpretó durante 80 episodios a la extravagante Moira Rose. Este papel le valió el reconocimiento unánime de la crítica y un premio Emmy en 2020 como Mejor Actriz de Comedia, galardón que se sumó al Emmy que ya poseía desde 1982 por sus guiones en ‘SCTV Network 90’.

Incluso en sus últimos meses, Catherine se mantuvo vigente y en la cima de su arte. Su trabajo más reciente fue en la serie de Apple TV+, The Studio, en la que compartió créditos con el actor Seth Rogen. Esta actuación no pasó desapercibida, pues le valió una nueva nominación al Emmy, demostrando que su talento seguía intacto décadas después de su debut.

Nacida y criada en Toronto, Canadá, Catherine fue la sexta de siete hermanos. En el ámbito personal, su vida estuvo marcada por la estabilidad y el amor ligado al cine: conoció a su esposo, el diseñador de producción Bo Welch, en el set de la primera película de Beetlejuice en 1988. La pareja contrajo matrimonio en 1992 y tuvo dos hijos, Matthew y Luke.

Hoy Hollywood despide a una mujer que no solo hizo reír a millones, sino que elevó el estándar de la actuación cómica. La noticia sigue en desarrollo mientras se esperan comunicados oficiales de su familia.