El “Ejército” de fans que reforesta Lima: El fenómeno social y ambiental de las fans de BTS ante su llegada a Perú

El K-pop ha dejado de ser una tendencia de nicho para convertirse en una fuerza tectónica que redefine el poder musical y social en el siglo XXI. Con la confirmación de la gira “Arirang”, el fenómeno de BTS regresa a los escenarios tras el cumplimiento del servicio militar de sus integrantes, desatando una euforia que en Perú ha trascendido las pantallas para transformarse en acción ambiental y éxito empresarial.

El fenómeno Shakira no tiene techo: su gira rompe récords y se convierte en el tour más exitoso de la música latina

Reforestación al estilo ARMY: El “Efecto Lórax” en Lima

No se trata solo de gritos y pancartas. Decenas de jóvenes del colectivo ARMY Perú se han movilizado por las calles de Lima con un objetivo inusual para un fandom musical: plantar árboles.

Inspiradas por la filosofía de liderazgo y cuidado del planeta que promueven RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, las fanáticas buscan transformar zonas áridas de la capital peruana antes de la llegada del grupo en octubre de 2026.

Este movimiento se volvió viral en TikTok, donde usuarios compararon la labor de las jóvenes con escenas de la película El Lórax. Con más de 174 mil “me gusta”, la iniciativa demuestra que el poder de convocatoria de BTS se traduce en impacto tangible para las comunidades locales.

De fans a empresarias: El negocio detrás del K-pop

La llegada de BTS no solo mueve la tierra, sino también la economía. En una crónica detallada por El Comercio, se destaca la historia de Lizbeth Jurado, una joven de 23 años que comenzó vendiendo un disco repetido y hoy lidera Collectors House, una cadena con tres sedes en Lima dedicada al ‘merchandising’.

“Cuando nos enteramos, mi hermana se puso a gritar y yo a llorar. No pensábamos que iban a venir al Perú”, relató Jurado.

Hoy, su negocio es testigo del desabastecimiento global de los lightsticks (bombillas oficiales de la banda), que han llegado a triplicar su valor en la reventa, alcanzando precios de hasta 700 soles, aproximadamente 180 dólares, debido a la altísima demanda por las dos fechas confirmadas en el Estadio Nacional.

BTS en Perú 2026: Fechas y detalles de la gira “Arirang”

Marc Anthony será padre por octava vez: el emotivo anuncio junto a Nadia Ferreira en su tercer aniversario

El regreso de la boyband más importante del planeta con su nuevo álbum y gira mundial es un hito histórico para la región. Los conciertos en territorio peruano están programados para los días 9 y 10 de octubre de 2026.

Esta será la primera vez que la agrupación pise suelo peruano, integrando a Lima en una ambiciosa ruta latinoamericana que, según fuentes oficiales, también incluirá paradas estratégicas en Colombia, Chile, Argentina y Brasil. Para el ARMY colombiano, la expectativa es total, pues se espera que el anuncio oficial de la sede en Bogotá se dé en las próximas semanas, siguiendo la estela de organización y civismo que ya demuestran sus pares peruanos.

Un historial de filantropía

Este “ejército” tiene un historial de peso. En años anteriores, el fandom peruano ya había impulsado campañas para proteger los bosques de Tambopata y donado plantas de oxígeno durante la pandemia de COVID-19. Lo que hoy vemos en las calles de Lima es la consolidación de una comunidad que, según expertos en cultura, opera más como una organización cultural y social que como un club de fans tradicional.