El fenómeno Shakira no tiene techo: su gira rompe récords y se convierte en el tour más exitoso de la música latina

Shakira establece un nuevo Récord Guinness: 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' recauda 421,6 millones de dólares y supera a Luis Miguel.

29 de enero de 2026, 8:25 p. m.
La barranquillera ha vuelto a demostrar por qué es la reina indiscutible del pop latino. Shakira no solo ha regresado a los escenarios, sino que ha pulverizado cualquier registro previo al consolidar su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ como la más taquillera en la historia de la música latina, alcanzando una cifra que parecía inalcanzable.

Un hito histórico: Más de 421 millones de dólares recaudados

Lo que comenzó como un proceso de sanación personal tras su mediática separación, se ha transformado en el negocio más lucrativo del entretenimiento hispano. Según cifras exclusivas reportadas por Billboard, la gira de la colombiana ha recaudado la asombrosa cifra de 421,6 millones de dólares.

Con un total de 86 shows (que se extienden hasta 2026) y más de 3,3 millones de boletos vendidos, la intérprete de “Puntería” ha establecido oficialmente un nuevo Récord Guinness. “Después de una carrera de 30 años, vivir este momento increíble es algo increíble”, confesó la artista en una entrevista exclusiva, destacando que este logro es un testimonio de la lealtad de sus fans.

Superando a gigantes: El adiós al récord de Luis Miguel

Hasta hace apenas unas semanas, el trono le pertenecía al “Sol de México”. El Luis Miguel Tour 2023-24 ostentaba la marca con 409,5 millones de dólares. Sin embargo, la fuerza de Shakira fue arrolladora: el pasado 11 de diciembre, durante su presentación en el Estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires, la colombiana superó los 410 millones de dólares, dejando atrás la marca del mexicano.

La magnitud de este logro es aún más evidente al compararlo con otros titanes de la industria:

  • Shakira: 421,6 millones de dólares.
  • Luis Miguel: 409,5 millones de dólares.
  • Bad Bunny (World’s Hottest Tour): 314,1 millones de dólares.
  • Karol G (Mañana Será Bonito Tour): 313,3 millones de dólares.

Radiografía de un éxito global

La estrategia de la gira ha sido impecable, dividiéndose en etapas que han maximizado el impacto en cada región. Latinoamérica ha sido el pilar fundamental de este éxito. En su primera etapa por la región, recaudó 144,4 millones de dólares, mientras que en la segunda vuelta la cifra ascendió a 169,2 millones.

En Estados Unidos y Canadá, la “Loba” también dejó su huella con una recaudación de 103,6 millones de dólares en 22 presentaciones. Es notable que, a pesar de los desafíos y el esfuerzo que ha requerido su carrera de tres décadas, Shakira ha logrado mantener un precio promedio de boleto competitivo, rondando los 120 dólares en América Latina, lo que permitió una asistencia masiva de su público.

Un legado que trasciende las fronteras

Este récord no es solo una cuestión de números; es el reflejo de la resiliencia de una artista que supo transformar la adversidad en un fenómeno cultural. Desde sus inicios en Barranquilla hasta convertirse en una fuerza global, Shakira ha acumulado a lo largo de su carrera más de 529 millones de dólares en recaudación histórica.

Este hito llega en un momento donde la industria de la música latina vive su mayor auge, y que sea una mujer colombiana quien lidere este ranking mundial envía un mensaje poderoso sobre el estado actual del talento nacional.

“Solo puedo estar agradecida por la lealtad y la pasión de mis fans, quienes dan sentido a todo lo que hago”, concluyó la estrella. Con fechas aún pendientes para este 2026, la cifra final de ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ promete elevar el listón a un nivel que tardará años, o quizás décadas, en ser superado.

