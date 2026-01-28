Shakira conquista Asia: la barranquillera confirma que su gira mundial llegará a Japón tras éxito histórico de ‘Zoo’

La loba sigue suelta y ahora apunta hacia el Lejano Oriente. Tras un 2025 que la consolidó como la reina de los escenarios, Shakira ha confirmado oficialmente que su exitosa gira ‘Las mujeres ya no lloran’ aterrizará en Japón este año, impulsada por el éxito viral de su nuevo hit.

El “efecto Gazelle”: Japón se rinde ante Shakira

Lo que comenzó como una participación especial en la banda sonora de Zootopia 2 se ha convertido en el pasaporte de regreso de la barranquillera al mercado asiático. A través de sus redes sociales, la artista no ocultó su asombro por la acogida de “Zoo”, el tema que interpreta bajo la piel de su personaje, Gazelle.

“Japón, los saluda Shakira... Estoy muy feliz de escuchar que la película y la canción son un hit. He disfrutado demasiado viéndolos bailar ‘Zoo’, compartiendo videos; de verdad agradezco todo el amor”, expresó la cantante en su cuenta de Instagram.

Pero el mensaje no se quedó solo en agradecimientos. En la misma interacción, Shakira soltó la bomba informativa: “En verdad espero verlos muy pronto con mi gira mundial en Japón”. Esta declaración confirma que el país del sol naciente es una parada estratégica en su expansión global.

La artista latina más taquillera de la historia

El anuncio de esta nueva etapa asiática no es coincidencia, sino el resultado de un éxito financiero y cultural sin precedentes. Durante el 2025, la primera etapa del tour por Latinoamérica y Norteamérica dejó números que marean a la industria. Según datos, la gira generó ingresos superiores a los 327 millones de dólares solo en ese año.

Este hito posiciona a la colombiana como la artista latina más taquillera de la historia con una sola etapa de conciertos, superando récords previos y demostrando que su marca personal está en su punto más alto tras su mediática separación y su posterior “resurrección” musical.

De Abu Dhabi a Tokio: La hoja de ruta para 2026

La expansión fuera del continente americano ya es un hecho. Shakira ya tiene confirmada su participación en el prestigioso festival Offlimits 2026 en Abu Dhabi para el próximo 4 de abril. Este evento funcionará como el preámbulo perfecto para su desembarco en ciudades como Tokio y Osaka.

Aunque las fechas exactas para los conciertos en Japón aún se mantienen bajo reserva, fuentes cercanas a la producción indican que los anuncios de preventa podrían lanzarse en las próximas semanas. El éxito en tierras niponas parece garantizado, considerando que la estética de Shakira y su energía en escena siempre han resonado con fuerza en la cultura pop japonesa.

Desde su irrupción con Pies descalzos, Shakira ha demostrado una capacidad de reinvención única. Su regreso a Japón no es solo un movimiento comercial, sino la consolidación de un año en el que Colombia ha dominado la conversación global gracias a su talento.