El descuido de Emiro que terminó en grave accidente para Tavo Bernal en ‘MasterChef Celebrity’

El comediante colombiano Tavo Bernal, participante de la presente edición de MasterChef Celebrity, sufrió una quemadura en una de sus manos durante la emisión del capítulo.

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El incidente ocurrió en el tramo final de una prueba grupal de repostería que requería la manipulación de caramelo a altas temperaturas, según se observó en la transmisión oficial del programa y en publicaciones posteriores realizadas por el propio concursante.

La jornada inició bajo la modalidad de caja misteriosa, en la cual los concursantes debían preparar profiteroles de manera individual.

Sin embargo, en el transcurso de la prueba, la producción anunció una variación en la dinámica: los participantes tuvieron que integrarse en tríos para elaborar una croquembouche, una clásica preparación francesa que consiste en una torre cónica de profiteroles unidos mediante caramelo líquido.

Durante la explicación técnica de la prueba, el jurado calificador advirtió sobre los riesgos inherentes al manejo del azúcar fundido, un ingrediente que alcanza temperaturas superiores a los 160 °C y requiere precaución constante para evitar quemaduras cutáneas.

Mi quemada con el croquenbus #masterchefcelebritycolombia pic.twitter.com/oLTjf2TlLb — Gustavo Bernate Cantillo (@tavobernate) September 9, 2026

De acuerdo con lo emitido en el episodio, la quemadura se produjo en los segundos finales del tiempo reglamentario, cuando los equipos celebraban la finalización de sus platos.

En ese instante, el creador de contenido Emiro, compañero de equipo de Bernal, alzó los brazos en señal de festejo mientras sostenía una sartén con caramelo caliente. Parte del líquido se derramó accidentalmente sobre la mano de Tavo Bernal.

La reacción del comediante costeño fue inmediata debido al dolor provocado por el contacto directo con la sustancia.

En las entrevistas individuales presentadas durante la edición del programa, Bernal se refirió al suceso y señaló que las quemaduras generadas por almíbar fundido figuran entre las más severas dentro del trabajo culinario, dado que el azúcar se adhiere a la piel aumentando la transferencia de calor.

Posterior a la emisión del capítulo, Tavo Bernal publicó en sus cuentas de redes sociales una serie de imágenes en las que enseñó el estado de su mano vendada tras recibir la atención médica correspondiente en el set de grabación.

A través de redes, el participante mostró las secuelas del incidente y compartió detalles sobre su proceso de recuperación con sus seguidores.

Tavo Bernal, reconocido por su trayectoria en la radio y su presencia en redes, continúa en competencia dentro del reality del Canal RCN, cuya temporada actual mantiene altas exigencias técnicas.