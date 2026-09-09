Reviven emotivo video de Yeison Jiménez cumpliendo un sueño de su papá: “Gracias por estar”

Ocho meses después de la muerte de Yeison Jiménez en un accidente aéreo, un recuerdo del cantante junto a su padre, Orlando Jiménez Aristizábal, volvió a circular entre sus seguidores. Se trata de un video grabado durante un viaje que ambos realizaron a París, Francia, hace varios años.

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En las imágenes, Yeison aparece junto a su papá frente a la Torre Eiffel, uno de los lugares más reconocidos de la capital francesa. El viaje tuvo un significado especial para Orlando, quien había expresado su deseo de conocer este emblemático destino europeo.

En medio de la grabación, el cantante se dirige a su padre y le pregunta: “¿Qué hubo, viejo?”. Orlando responde señalando el lugar en el que se encuentran: “Estamos aquí al lado de la Torre Eiffel”.

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Yeison posteriormente explica que decidió compartir aquel momento con su papá y expresa el cariño que sentía por él. “Me vine con mi viejo para París. Lo quiero mucho, gracias por estar aquí”, manifestó el artista.

La respuesta de Orlando dejó ver lo significativo que resultaba para él haber llegado hasta ese lugar. “Yo también le agradezco mucho porque yo no me imaginaba que iba a estar por acá tan lejos”, expresó frente a la cámara.

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El intercambio entre padre e hijo quedó registrado como uno de los recuerdos familiares que Yeison compartió públicamente durante su vida.

Con el paso del tiempo, el video adquirió un significado especial para los seguidores del cantante, quienes han encontrado en este tipo de publicaciones una manera de recordar diferentes momentos de su trayectoria y de su vida personal.

Yeison Jiménez consolidó una exitosa carrera en la música popular. Foto: Oficina Yeison Jiménez

Antes de finalizar la grabación, Yeison envió un mensaje a quienes estaban viendo el video: “Bendiciones para todo el mundo”.

El cantante murió en un accidente aéreo ocurrido hace ocho meses, dejando una trayectoria marcada por éxitos dentro de la música popular colombiana. Desde entonces, diferentes fotografías, videos y recuerdos de su vida han continuado circulando en redes sociales, especialmente aquellos relacionados con su familia y con las personas que fueron importantes durante su vida.