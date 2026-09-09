Ya hay fecha para la convocatoria de Colombia: metido inesperado jugador a la lista de los amistosos

Entre los últimos días de septiembre y los primeros de octubre está previsto que la Selección Colombia tenga tres amistosos como parte de la fecha Fifa programada.

Los rivales ya se conocen: México (26 de septiembre), Paraguay (2 de octubre) y Perú (6 de octubre). Todos los partidos se jugarán en Estados Unidos.

La FCF confirmó los amistosos de Colombia para la fecha Fifa de septiembre y octubre de 2026 Foto: FCF

Ante lo cerca que están dichos compromisos, ya se empieza a hablar con fuerza de la convocatoria. Además, será la primera luego del Mundial 2026 y los aficionados desean ver nombres nuevos que sirvan como parte de la renovación.

Al parecer, Néstor Lorenzo y su equipo de trabajo están teniendo en cuenta ese pedido colectivo del país.

En las últimas horas se supo que hay un talento joven que milita en Argentina metido en una lista preliminar. Según lo informado por el periodista de Caracol Televisión, Julián Capera, dicho nombre fue solicitado a su club por parte de la FCF.

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“Lanús recibió comunicación de la Federación Colombiana de Fútbol informando que el atacante Yoshan Valois (21) está en prelista para los próximos partidos amistosos de la Selección Colombia”, reveló Capera sobre el sorpresivo llamado.

Adicionalmente, el periodista dijo: “La convocatoria definitiva se conocerá la próxima semana”.

Él es Yoshan Valois

Un oriundo delantero de Istmina, Chocó, nacido el 4 de octubre de 2004, es quien tiene en la mira la Selección Colombia.

El atacante comenzó su carrera profesional en Internacional de Palmira, donde disputó nueve partidos y marcó un gol. Luego pasó por Zamora de Venezuela, antes de llegar a Deportivo Pasto, club con el que tuvo su principal explosión: registró 20 partidos y 10 goles en la temporada 2025.

En marzo de 2026 fue transferido a Lanús y firmó contrato hasta diciembre de 2029. En su primera temporada en Argentina ha disputado 24 partidos, con cinco goles y una asistencia.

En la Liga Profesional suma cuatro tantos y una asistencia; también convirtió en la Copa Libertadores.

Su actualidad destaca especialmente por sus tres goles en los primeros cinco partidos del Torneo Clausura, varios de ellos ingresando desde el banco.

Nuevo goleador aparecería

“Goles son amores” y Camilo Durán los viene marcando desde su llegada al Celtic de Escocia. Su destacado presente le ha permitido ganar protagonismo y ser considerado con otros ojos, a tal punto que próximamente podría recibir un reconocimiento a su buen momento en Europa.

De acuerdo con información no oficial que circula en redes sociales, el Celtic ya habría sido notificado por la Federación Colombiana de Fútbol sobre la convocatoria del delantero para los próximos partidos amistosos de la Selección Colombia.

Camilo Durán, delantero del Celtic, dedica su anotación a Colombia tras el terremoto. Foto: PA Images via Getty Images

“Celtic fue informado por la Federación Colombiana de Fútbol que Camilo Durán (24) será convocado para los amistosos de la Selección en la fecha Fifa de septiembre/octubre”, escribió el periodista Felipe Sierra.

En caso de confirmarse la convocatoria, Néstor Lorenzo sumaría a la Tricolor a un delantero que atraviesa un buen momento, además de contar con 24 años, una edad que encaja dentro del proceso de renovación que adelanta el combinado nacional.