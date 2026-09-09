Jefe de Luis Díaz en Bayern se pronunció en plena crisis de gol que pasa: con esto salió

Luis Díaz atraviesa un inicio de temporada con dificultades frente al arco en el Bayern Múnich, situación que ha coincidido con las primeras fechas de la Bundesliga 2026/2027.

El colombiano ha tenido oportunidades para marcar, pero no ha logrado convertirlas con la misma frecuencia que en su primera campaña con el conjunto bávaro.

En la segunda jornada del campeonato alemán, Bayern Múnich empató 0-0 frente al Schalke 04. Díaz fue titular y disputó los 90 minutos, en un partido en el que dispuso de opciones importantes para abrir el marcador.

Luis Díaz con Joshua Kimmich en Bayern Múnich. Foto: Getty Images

El propio club destacó dos de sus oportunidades más claras: una en el primer tiempo, tras un pase filtrado de Nathaniel Brown, y otra en la segunda parte, cuando intentó superar al arquero Loris Karius con una definición por encima.

De acuerdo con información publicada en Alemania, el colombiano suma seis ocasiones claras de gol falladas en sus primeros cuatro compromisos oficiales de la campaña: una en la Copa de Alemania y cinco en sus dos primeras presentaciones ligueras. La situación contrasta con su comienzo de la temporada anterior, cuando ya acumulaba tres goles y dos asistencias en sus primeros partidos domésticos.

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En medio de este contexto, Max Eberl, director deportivo del Bayern Múnich, habló sobre la decisión del club de contratar a Díaz y la posibilidad que existió de fichar al francés Bradley Barcola. El directivo explicó que conocía al atacante desde su etapa en RB Leipzig y que incluso había intentado llevarlo a ese equipo.

“Para ser honesto, he conocido a Bradley desde mi época en Leipzig. Quería traerlo al RBL. Nos sentamos juntos en ese momento y lo discutimos. Eso me dio una conexión más cercana con Bradley. Así que siempre hubo interés. Naturalmente, también consideramos a Bradley en el Bayern. Pero cuando escuchas cifras como esas, simplemente era demasiado para nosotros. Con Luis Díaz, tomamos una decisión que también fue costosa, pero en una escala completamente diferente en comparación con Bradley. Además, Díaz es un jugador por el que la gente viene al estadio a verlo. Estamos extremadamente felices con él”.

Las declaraciones de Eberl se producen después de que el Bayern confirmara que tuvo a Barcola entre sus alternativas. El francés terminó fichando por Liverpool procedente del Paris Saint-Germain por una cifra cercana a los 125 millones de euros, mientras que Díaz llegó al Bayern procedente de Liverpool por 70 millones de euros.

El directivo bávaro también dejó claro que la llegada del colombiano fue considerada una inversión importante, pero en una escala económica diferente a la operación de Barcola. Eberl, además, resaltó el atractivo de Díaz para los aficionados y aseguró que el club está “extremadamente feliz” con su incorporación.

Harry Kane celebrando un gol con Michael Olise y Luis Díaz Foto: dpa Picture-Alliance via AFP

Mientras tanto, el Bayern prepara su estreno en la Champions League 2026/2027, después del empate sin goles contra Schalke. El equipo dirigido por Vincent Kompany buscará recuperar su capacidad ofensiva y Díaz tendrá una nueva oportunidad para volver a marcar y dejar atrás su actual sequía goleadora.

El rival contra el que Lucho se podría reencontrar con el gol será F.K. Bodø/Glimt, este jueves, 10 de septiembre desde las 2:00 p.m.