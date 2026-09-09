Este miércoles, 10 de septiembre, Bayern Múnich de Luis Díaz debuta en la Champions League 2026-2027. Será el primer partido del cuadro bávaro, contra F.K. Bodø/Glimt, válido por la fase de liga de la competencia.

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La expectativa está en que Bayern Múnich pueda arrancar con pie derecho la Champions, y por eso su técnico, Vincent Kompany, prepara un planteamiento que le pueda dar los resultados esperados.

Este miércoles, 9 de septiembre, el propio Kompany habló en rueda de prensa y dio detalles previos al partido. Uno de los temas es la inclusión, o no, de Serge Gnabry y Jamal Musiala para el debut de Champions.

Tanto Gnabry como Musiala son figuras del Bayern Múnich, pero la zozobra se vive en la previa al juego y con la posibilidad de que no lleguen a punto para el compromiso. Todo se definirá a último momento, según parece.

En el caso de Serge Gnabry, se viene recuperando de una larga lesión de hace más de cuatro meses. Por tanto, quieren estar seguros de que no sufra una recaída o que, por el apuro de tenerlo en cancha, pueda salir aún más lastimado.

Serge Gnabry (segundo de derecha a izquierda) es duda para el juego de Champions del Bayern. Foto: Getty Images

Sobre Jamal Musiala, hay todavía mucha precaución en Bayern. Cabe recordar que la joya alemana de 23 años se desplomó dos veces en partidos de pretemporada con el elenco bávaro. Fuera de peligro, luego de exámenes médicos, ha regresado a las canchas, pero aún guardan cautela y van despacio.

Jamal Musiala sigue en fase de recuperación con Bayern Múnich. Foto: Getty Images

Kompany habla sobre las posibles ausencias de Gnabry y Musiala

“Con Serge Gnabry debemos observar y hablar después del entrenamiento, podría ser que juegue. Pero queremos asegurarnos de que tenga la mejor sensación. Jamal Musiala ha jugado minutos ahora, pero sigue en una fase de recuperación. Se ha sentido bien desde que volvió a entrenar con el equipo. Estamos lo más cerca posible de la normalidad, pero también debemos tener paciencia”, dijo Kompany previo al juego de Champions.

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„Bei Serge Gnabry müssen wir schauen und nach dem Training sprechen, es könnte sein, dass er spielt. Aber wir wollen sicher sein, dass er das beste Gefühl hat. Jamal Musiala hat jetzt Minuten gemacht, ist aber nach wie vor in einer… pic.twitter.com/ZptWifUyRI — FC Bayern München (@FCBayern) September 9, 2026

Y, sobre la misma línea, añadió: “Es importante que tengamos a tantos chicos como sea posible en forma: un aplauso para nuestro departamento médico y de rendimiento. Es un proceso conjunto. Siempre prefiero tener demasiados jugadores disponibles. Incluso cuando yo era jugador, siempre había posiciones con doble ocupación. Cuando hay mucha competencia, uno tiene que rendir siempre al máximo. Y si además se trabaja en equipo y se mejora continuamente, puede volverse muy interesante. Esperamos mucho de los chicos, y esta extra tensión les ayuda”.