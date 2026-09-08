Definido el canal que transmite Bayern Múnich vs. Bodo/Glimt con Luis Díaz: anuncio oficial en la Champions League

Reaparece otro gran aspirante al título, el Bayern Múnich de Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise enciende los motores en Europa y avisa que va por un nuevo título en la Champions League. El gigante bávaro está en la exclusiva lista de favoritos a la corona, con otros colosos en lista, como PSG, Real Madrid, Barcelona, Manchester City y Arsenal.

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En esta nueva pelea por el título, Bayern Múnich jugará por la primera fecha de la fase liga de la Champions League frente al Bodo/Glimt de Noruega en el Allianz Arena. Cabe recordar que el club noruego fue la gran revelación la temporada pasada y avisa que quiere sorprender en este debut.

El campeón germano ha tenido un verano muy tranquilo en el mercado de pases y su incorporación más destacada es la del marroquí Ismael Saibari para fortalecer un ataque ya poderoso con Harry Kane, Luis Díaz y Michael Olise. El jugador de Marruecos fue firmado apenas avanzaba el Mundial 2026 tras un pago de 55 millones de euros.

De esta manera, el Allianz Arena se viste de gala para el partidazo del Bayern ante el Bodo/Glimt este 10 de septiembre a partir de las 2:00 p.m. hora colombiana. El partido será transmitido por ESPN/Disney+.

Bayern parte como gran favorito a la victoria y ocupar el primer lugar en la fase liga de la Champions League. A su vez, Lucho espera seguir como gran protagonista de uno de los mejores tridentes en Europa. En la campaña pasada, jugó 12 partidos en el torneo y marcó siete goles y 3 asistencias.

Luis Díaz nominado al Balón de Oro

Mientras se alistaba este debut en la Champions, Luis Díaz fue sumado en la lista de nominados al Balón de Oro, galardón que entrega la prestigiosa revista France Football. El guajiro pudo ganarse este lugar debido a su buen rendimiento con el Bayern Múnich la temporada pasada, más allá del discreto Mundial que hizo con la Selección Colombia.

Luis Díaz compite por ganar el Balón de Oro. Entró a la lista final de nominados. Foto: Getty Images (Diseño Semana)

Lucho abrió la expectativa para la Copa del Mundo con Colombia, pero el rendimiento en suelo norteamericano no fue el esperado. Si se miran los requisitos para estar en el Balón de Oro, la temporada con el Bayern Múnich le podría colocar en los nominados, tal como sucedió con sus compañeros Michael Olise y Harry Kane, que sí están entre los posibles candidatos al máximo galardón.

Sobre las opciones de ganar para Luis Díaz, parecen muy remotas, pues hay demás estrellas que por ejemplo ganaron el Mundial 2026 con España o alcanzaron la Champions League. Incluso, goleadores como Erling Haaland o Kylian Mbappé pican en punta para el premio de France Football.