Bayern Múnich empata sin goles ante el Schalke 04: Así estuvo el partido de Luis Díaz

El Bayern Múnich firmó una sorpresiva igualdad 0 a 0 frente al Schalke 04 en la cancha del Veltins-Arena de Gelsenkirchen, en un compromiso marcado por las rotaciones dispuestas por el estratega Vincent Kompany.

Ni James, ni Falcao: solo Luis Díaz pudo igualar histórica marca de Jorge Ramírez Gallego

El técnico belga optó por preservar a varias de sus principales figuras de la nómina titular, delegando la responsabilidad ofensiva inicial en el extremo colombiano Luis Díaz.

Los bávaros afrontaban este duelo tras un arranque de temporada contundente, luego de golear 4 a 1 al VfL Osnabrück en la DFB-Pokal y aplastar 5 por 1 al Stuttgart en la jornada inaugural del torneo local.

Por su parte, el conjunto de Gelsenkirchen llegaba urgido de unidades tras caer 3 a 0 en su debut frente al Augsburgo.

Dominio bávaro sin efectividad de cara al arco

Desde el pitazo inicial, la escuadra muniquesa tomó el control del balón y propuso la dinámica ofensiva en territorio rival. La opción más clara de la primera parte estuvo en los pies del atacante colombiano Luis Díaz, quien remató desviado frente a la portería local cuando se cantaba la apertura del marcador.

Para el periodo complementario, la dirección técnica envió al campo de juego a Harry Kane, Michael Olise y Jamal Musiala para destrabar el partido.

Con la presencia de Kane en el área, el Bayern acentuó la presión y generó aproximaciones de peligro constante sobre el arco rival.

Pese al abrumador dominio de la pelota y la presencia de sus principales referentes, los bávaros no lograron romper la resistencia defensiva del Schalke 04.

El encuentro concluyó con una igualdad sin goles que frena el paso perfecto del cuadro muniqués en el inicio de la Bundesliga.

Próximo reto internacional

Tras este tropiezo en condición de visitante, la escuadra dirigida por Vincent Kompany dará vuelta a la página para enfocar su preparación en el debut por la fase de grupos de la UEFA Champions League.

El Bayern Múnich volverá a tener acción el próximo jueves 10 de septiembre, cuando reciba la visita del Bodø/Glimt en las instalaciones del Allianz Arena de Múnich.