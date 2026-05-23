El futbolista colombiano Luis Díaz finalizó su primer año competitivo con el Bayern de Múnich. El arribo del extremo al balompié alemán estuvo acompañado por debates en el entorno deportivo sobre el costo económico de su transferencia y su capacidad de adaptación a las exigencias del club bávaro; sin embargo, las estadísticas y los resultados marcaron el balance de su desempeño en la plantilla.

Directivo del Bayern contó una situación clave de Luis Díaz y lanzó advertencia a Néstor Lorenzo: ambicioso plan

En la tarde de este sábado 23 de mayo, el jugador originario de La Guajira integró la alineación titular del equipo dirigido por Vincent Kompany para disputar la final de la Copa de Alemania (Pokal) frente al Stuttgart.

El Bayern de Múnich se impuso en el marcador, asegurando así el tercer campeonato oficial para la institución en la presente temporada.

Balance de los logros obtenidos en el año

Tras la ceremonia de premiación y los festejos en el terreno de juego, Díaz ofreció declaraciones a los medios de comunicación sobre su adaptación al grupo y los objetivos alcanzados.

“Espectacular, porque para mí era un sueño ganar títulos; que se den tres en la primera temporada es estupendo. Uno se imagina muchas cosas cuando llega a un nuevo club y trabaja para eso, pero cuando sucede te llena de orgullo y de alegría”, manifestó el atacante a la cadena de televisión ESPN.

El jugador añadió que la consecución de estos campeonatos incrementa su motivación para mantener el rendimiento y seguir disputando torneos de alto nivel en Europa de cara a los próximos ciclos competitivos.

Preparación física para los compromisos de la Selección Colombia

El extremo también analizó su condición física actual de cara a la Copa del Mundo de 2026. “Me siento muy bien preparado, creo que por la temporada que tuvimos acá estoy energéticamente y físicamente muy bien. El entrenador manejó de buena forma las cargas y los descansos; ahora queda pensar en la selección, que va a ser un reto muy importante para nosotros como grupo”, explicó Díaz.

Se prevé que el futbolista se integre la próxima semana a los trabajos de la Selección Colombia, conjunto que adelanta su preparación en la ciudad de Bogotá antes del compromiso amistoso frente a Costa Rica. Dicho encuentro servirá como despedida para el equipo nacional ante los aficionados locales antes de emprender el viaje hacia la cita mundialista del mes de junio.