Directivo del Bayern contó una situación clave de Luis Díaz y lanzó advertencia a Néstor Lorenzo: ambicioso plan

Luis Díaz llega al remate de una temporada de ensueño y pareciera que está clasificando al Balón de Oro tras sus magníficos números con el Bayern Múnich. A menos de un mes para que comience el Mundial 2026, Lucho todavía no sale de la concentración del gigante bávaro a la espera de la final de la Copa de Alemania.

Será baja: al Bayern Múnich de Luis Díaz lo toca la desgracia a horas de la final de la Copa de Alemania

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Precisamente el presidente del Bayern Múnich, Herbert Hainer, habló claro sobre el plan que Luis Díaz ejecutará tras finalizar el partido de la final contra el Stuttgart. El máximo directivo del equipo alemán le envío un contundente mensaje a Néstor Lorenzo y Selección Colombia, que ya esperan a Lucho en el país.

Cabe recordar que Colombia adelanta un campamento en la ciudad de Medellín con varios de los potenciales convocados en la lista definitiva de 26. Luego viajará a Bogotá para enfrentar el amistoso contra Costa Rica en El Campín el 1 de junio. Luego, el grupo emprenderá un viaje a San Diego, California, para otro duelo, contra Jordania.

Mientras tanto, en Alemania, el Bayern cierra la temporada luego de alzar el título de la Bundesliga y una gran celebración por las calles de Múnich. En medio del buen momento, el directivo dejó claro que no habrá más fiesta tras la Copa de Alemania (siempre y cuando la ganen) y que los jugadores tendrán otro plan.

Días de descanso para Luis Díaz

Tras la aclaración de no más celebración, Luis Díaz, al finalizar el juego ante Stuttgart, entrará en una etapa de descanso, que le resultará clave antes de unirse a la concentración de la Selección Colombia.

Según el reglamento de la FIFA, los futbolistas convocados al Mundial deben quedar libres a más tardar el 25 de mayo, para cumplir con un descanso previo antes de iniciar la actividad mundialista. Lo más probable es que entre el miércoles 27 y el jueves 28, Lucho esté aterrizando en Bogotá.

Así festejó Luis Díaz su gol en la semifinal de la Copa Alemana, en la victoria del Bayern Múnich sobre el Bayer Leverkusen, que le dio el paso a la final. (Foto INA FASSBENDER / AFP) Foto: AFP

Probablemente, el guajiro alargue el reposo más tiempo fuera de Colombia, teniendo en cuenta que es uno de los futbolistas con más minutos entre los convocados. Llegaría a finales de mayo al país tras cumplir con el descanso que otorga la FIFA.

El sábado 23 de mayo, el grupo de jugadores que está en Medellín viajará a Bogotá, donde continuarán los trabajos con los demás convocados.

¿Cuándo es la final de la Copa de Alemania?

Bayern Múnich vs. Stuttgart - Final de la Copa de Alemania

Sábado, 23 de mayo

Hora: 1:00 p.m.

Canal: ESPN/Disney+

Estadio: Olímpico de Berlín