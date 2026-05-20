Luis Díaz entre los mejores del mundo: supera a Mbappé y Lamine Yamal en importante ranking; queda cerca de Haaland

Lucho Díaz cumple con una temporada de ensueño y pareciera que está clasificando al Balón de Oro tras sus magníficos números que lo ubican en el top 5 de importante ranking entre las mejores ligas del mundo, superando a varios futbolistas de renombre como Kylian Mbappé y Lamine Yamal.

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Actualmente, Luis Díaz es considerado uno de los mejores extremos del planeta y es titular indiscutido en el esquema ofensivo del Bayern Múnich de Vincent Kompany campeón de la Bundesliga y semifinalista de la Champions League. El volante colombiano fue fundamental en una campaña llena de minutos, goles y asistencias. Aumenta la expectativa de Colombia para el Mundial 2026.

El título de la Bundesliga se consiguió con varias fechas de anticipación, dominando absolutamente la temporada en el fútbol alemán. En Champions League se quedó en las semifinales tras caer derrotado ante PSG y aún le queda la bala de la Copa de Alemania contra Stuttgart. Mientras Lucho va finalizando la 2025/26 con el Bayern, se encuentra con un ranking que resalta sus goles y asistencias.

Luis Díaz, extremo izquiero del Bayern Múnich. Foto: NurPhoto via Getty Images

Más exactamente, Luis Díaz alcanzó la cifra de 32 puntos en la clasificación ofensiva y eso le permite estar entre los mejores del mundo. Pero, ¿De dónde sale esa puntuación? es la suma total entre goles y asistencias en la Bundesliga. Bayern Múnich alcanzó el título con el tridente de lujo que complementan Michael Olise y Harry Kane, quienes ocupan los primeros puestos en el ranking.

El guajiro registra 15 goles y 17 asistencias en la Bundesliga, lo que le permite ocupar la cuarta posición del escalafón entre las mejores ligas del mundo. Su notable rendimiento le da para superar a Kylian Mbappé y Lamine Yamal, además de quedar muy cerca de Erling Haaland. Cabe recordar que todavía falta una fecha para que terminen la Premier League, LaLiga y la Serie A.

Top 5: jugadores con mejor puntuación ofensiva en Europa

El resumen de Luis Díaz en la Bundesliga se podría dividir como goleador y asistidor, lo que transforma un jugador completo de mucho provecho para las necesidades ofensivas. A eso se agrega el aporte de los compañeros en el tridente, que también responden y catapultan al gigante bávaro un escalón más arriba que sus rivales.

El primer puesto es para Harry Kane quien acumuló 41 puntos en la temporada (36 goles y 5 asistencias). El segundo lugar es para el francés Michael Olise, ratificando el dominio del Bayern Múnich, con 36 (15 G y 21 A).

Luis Díaz celebrando con Michael Olise, compañero de ataque en el Bayern Múnich Foto: AFP

Erling Haaland del Manchester City es el tercero en el ranking con 34 puntos. Ahí aparece Lucho con 32. Kylian Mbappé es quinto con 29, mientras que Lamine Yamal es séptimo con 28.

Tres del Bayern Múnich en el ranking