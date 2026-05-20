Wilmar Barrios aterrizó en Colombia: reveló si es convocado de Néstor Lorenzo para el Mundial

Que Néstor Lorenzo haya dado una lista de 55 jugadores en la previa de la convocatoria final para el Mundial 2026, hizo haya más presión al entrenador argentino. La inclusión de nombres como Wilmar Barrios, ahora hacen que el país quiera que sean citados.

Aunque el volante que milita en Zenit de Rusia no haya sido un habitual en el proceso Tricolor durante los últimos años, sí se sabe que es prenda de garantía para el mediocampo. Hoy día el nivel de Kevin Castaño, por ejemplo, no es el mejor en River Plate y, en su lugar, llamar a un ‘viejo conocido’ como Barrios terminaría siendo un posible acierto.

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En las últimas horas al que milita en Rusia se le vio aterrizar en Cartagena. Allí dialogó con el medio, PrimerTiempo.CO, al que le mostró su anhelo por meterse en la lista definitiva.

Después de haber alcanzado el título con Zenit en Rusia, se sintió orgulloso: “Se consiguió el título y pensar en la próxima temporada”.

Sobre la aparición de su nombre en la prelista de Colombia, dio a conocer cómo lo tomó: “Muy contento después de tanto tiempo. No es la oficial, no sé qué va a pasar pero representa mucho para la familia”.

WILMAR BARRIOS, CON LA ILUSIÓN DE IR AL MUNDIAL ⚽️🇨🇴 El volante cartagenero llegó a Colombia tras ser campeón en Rusia, y habló en exclusiva con PRIMER TIEMPO. pic.twitter.com/9BRkN53QXI — PrimerTiempo.CO (@PrimerTiempoCO) May 20, 2026

Sobre terminar metiéndose en los 26 que irán al Mundial, también dejó caer: “Demasiada ilusión. Se ha trabajado bastante duro durante este tiempo y esperar a ver qué pasa”.

De algún contacto con Néstor Lorenzo o el cuerpo técnico que lo rodea, fue claro en señalar: “No he hablado con los ‘profes’”.

Y, finalmente, sobre el aporte que daría, aseveró que: “Siempre dejar el país en alto. Dar todo por mi país”.

Excompañero le da la bendición

SEMANA tuvo la posibilidad de tener un mano a mano con un exjugador mundialista como lo es Carlos ‘La Roca’ Sánchez, quien respondió a la pregunta sobre si se sentía a gusto con los nombres de la zona medular.

En dicha posición están como titulares Jefferson Lerma y Richard Ríos. Como otras opciones aparecen Kevin Castaño, Juan Camilo Portilla o Gustavo Puerta. Para Sánchez, uno más podría tener cabida.

Wilmar Barrios con la cinta de capitán en el Zenit de San Petersburgo. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

“Voy a ser un poco atrevido, sin generar controversia (...). La medular está muy bien”, arrancó diciendo el mediocampista que fue a Brasil 2014 y Rusia 2018.

Justo después de esto, fue que lanzó el nombre del ‘borrado’ que pensaría puede ir sin problema alguno: “Si hay que llamar a uno, yo llamo a Wilmar Barrios”.

Ante las críticas que le pudiesen aparecer al que milita en Zenit por justamente estar en dicho país: “Ya jugó en la Selección estando en esa liga (Rusia)”.

Haciendo una comparativa sobre la liga donde juega una estrella mundial como Cristiano Ronaldo, ‘La Roca’ cree que hay otros aspectos que pesan más en la elección, que solo club.

“Es verdad que hay un nivel en ciertas ligas, pero el jugador que es profesional integro, puede estar sin importar donde juegue. Cristiano Ronaldo es un ejemplo”.

“Lo importante es que el jugador se dé el valor, cómo trabaja, vive, se comporta ya después se toman decisiones, pero yo estoy preparado para cuando me toque responder”.