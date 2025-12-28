Deportes

¿Junior de Barranquilla va por Wilmar Barrios? El millonario valor que tendrían que pagar al Zenit ruso

Vuelve a sonar el regreso de Wilmar Barrios a Colombia, concretamente al Junior de Barranquilla. Sin embargo, sería una transferencia multimillonaria en el FPC.

Redacción Deportes
28 de diciembre de 2025, 3:01 p. m.
7 millones de euros, la cifra cercana que debería pagar Junior si quiere contratar a Wilmar Barrios.
Luis Fernando Muriel suena para Junior de Barranquilla, y junto a él otro jugador que también tiene pasado en Selección Colombia: el volante Wilmar Barrios. Este último, de 32 años, presta sus servicios al Zenit de San Petersburgo ruso.

Si bien la prensa deportiva colombiana filtra el presunto interés de Junior en Wilmar Barrios, parece que habría un problema: el Zenit solo dejaría ir a Barios si compran su ficha, no en préstamo, y el elenco barranquillero debería desembolsar una millonada que no se ve en Colombia.

Suena Wilmar Barrios para Junior de Barranquilla, pero el alto costo sería un problema.
¿Cuánto debería pagar Junior de Barranquilla, al Zenit de San Petersburgo, por Wilmar Barrios?

Cerca de 7 millones de euros, así como lo reporta Transfermarkt. La información la amplió el reconocido periodista Julián Capera, especialista en el mercado de pases, en el espacio F5 al Mercado de Pases de su canal de YouTube.

“Hablé con el entorno del futbolista, con la agencia de representación, y me dicen que no es una operación sencilla; que ellos ven pocas posibilidades de que se dé”, afirma Capera.

Y aclara: “Hoy parece complejo. Wilmar Barrios tiene contrato largo con el Zenit de San Petersburgo, que es el equipo dueño de sus derechos económicos, hasta el 30 de junio de 2027. Son 18 meses más de contrato, y la postura del club es que solo sale vendido, lo que sería complejo para Junior o cualquier equipo del Fútbol Colombiano”.

“Junior tendría que negociar un préstamo que le permitiera acceder a esa cifra. Sé que hay una consulta por parte de Junior, pero les cuento lo que me dicen a mi en el entorno del jugador: es una operación complicada por la pretensión económica del Zenit y porque hasta hoy, 27 de diciembre, está parado en la raya con que se compren sus derechos económicos”, acabó diciendo Capera.

No es la primera vez que vinculan a Wilmar Barrios con algún equipo del fútbol colombiano. De hecho, en lo que va del 2025, también llegó a sonar para Millonarios, según rumores y nada confirmado.

Wilmar Barrios ya lleva seis años en Europa

En febrero de 2026 serán ya siete años de Wilmar Barrios en el fútbol de Europa, todos ellos al servicio del Zenit. Antes defendió los colores de Boca Junios, y en Colombia prestó sus servicios al Deportes Tolima.

Fue muy importante en Selección Colombia, o al menos durante un par de años. Se adueñó del mediocampo, pero ahora no tiene cabida en los llamados del técnico Néstor Lorenzo.

Sea como sea, es un futbolista de jerarquía que podría inyectar experiencia y un mediocampo sólido a cualquier equipo.

