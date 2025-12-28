Deportes

Luis Fernando Muriel dio primera respuesta en vivo: ¿Junior de Barranquilla o Atlético Nacional?

Llegó un primer pronunciamiento de Muriel y ya se tiene un indicio de cuál de los dos equipos lo seduce más.

Redacción Deportes
28 de diciembre de 2025, 12:23 p. m.
El futuro de Luis Muriel estaría entre Nacional y Junior, pero el delantero ya dio indicios de cuál de los dos.
A Luis Fernando Muriel, el experimentado delantero colombiano que juega en Orlando City de la MLS, la prensa lo coloca entre dos equipos de Liga BetPlay: Atlético Nacional y Junior de Barranquilla.

Parece que tanto el tiburón como el verdolaga lo quieren de cara al 2026. Sin embargo, Muriel ya dio una primera respuesta, y lo hizo al lado de Teófilo Gutiérrez, el ídolo del Junior de Barranquilla, en un live de Instagram.

“Estoy es esperando...”: Luis Fernando Muriel sobre su llegada a Junior de Barranquilla

Fue un diálogo entre amigos, pero al ser en vivo, despertó todo tipo de recciones. Teófilo le dijo que está sonando su llegada a Junior, y aunque Muriel no fue tan directo, sí dijo: “La pelotica está del otro lado, estoy es esperando nada más”.

Así fue el diálogo entre Teófilo Gutiérrez y Luis Fernando Muriel:

  • Teófilo Gutiérrez: “Contado me han que te vas a poner la del tiburón (risas)”
  • Luis Fernando Muriel: “Vamos a ver, vamos a ver...”
  • Teófilo Gutiérrez: “¿Qué prometes tu si llegas? Tienes que hacerte cargo”
  • Luis Fernando Muriel: “Ya yo me hice cargo, la gente sabe. La pelotica está del otro lado, estoy es esperando”. Ahí, hizo un movimiento tipo entrenamiento previo a entrar al campo de juego. “Puntica de pies, estoy esperando nada más”.

Incluso, Teófilo Gutiérrez, muy a su estilo, le preguntó a Muriel: “¿Pero prometes llegar a la final de la Copa Libertadores?”, a lo que Luis Fernando solo se sonrió.

Luis Fernando Muriel tiene 34 años, juega en Orlando City desde febrero de 2024 y tiene contrato allí hasta diciembre de 2026. Su valor en el mercado, según reporta Transfermarkt, es de 1 millón de euros.

Si llega a Junior, sería su regreso al Fútbol Profesional Colombiano. En la memoria de los hinchas, y la prensa, está su paso por el Deportivo Cali. En el verdiblanco fue figura y eso le permitió dar el salto a Europa, donde estuvo cerca de 14 años y jugó con La Tricolor.

¿Junior de Barranquilla tiene plan B si no se da lo de Luis Fernando Muriel?

El interés de Junior por tener a Luis Fernando Muriel radica en varios aspectos, como ser el vigente campeón y disputar la próxima Copa Libertadores. Tener una nómina amplia es vital para el técnico Alfredo Arias.

Alfredo Morelos celebra el gol de Román en la final de la Copa Betplay.
Si no es Muriel, Junior pujaría por contratar a Alfredo Morelos. Foto: Colprensa

Ahora bien, si lo de Muriel no se llegara a dar, la prensa deportiva nacional reveló que Junior habría preguntado condiciones por Alfredo Morelos, delantero de Santos de Brasil en préstamo en Atlético Nacional. La información la dio Julián Capera.

