Luis Fernando Muriel dio primera respuesta en vivo: ¿Junior de Barranquilla o Atlético Nacional?

A Luis Fernando Muriel, el experimentado delantero colombiano que juega en Orlando City de la MLS, la prensa lo coloca entre dos equipos de Liga BetPlay: Atlético Nacional y Junior de Barranquilla.

Parece que tanto el tiburón como el verdolaga lo quieren de cara al 2026. Sin embargo, Muriel ya dio una primera respuesta, y lo hizo al lado de Teófilo Gutiérrez, el ídolo del Junior de Barranquilla, en un live de Instagram.

“Estoy es esperando...”: Luis Fernando Muriel sobre su llegada a Junior de Barranquilla

Fue un diálogo entre amigos, pero al ser en vivo, despertó todo tipo de recciones. Teófilo le dijo que está sonando su llegada a Junior, y aunque Muriel no fue tan directo, sí dijo: “La pelotica está del otro lado, estoy es esperando nada más”.

Así fue el diálogo entre Teófilo Gutiérrez y Luis Fernando Muriel:

Teófilo Gutiérrez: “Contado me han que te vas a poner la del tiburón (risas)”

Luis Fernando Muriel: “Vamos a ver, vamos a ver...”

Teófilo Gutiérrez: “¿Qué prometes tu si llegas? Tienes que hacerte cargo”

Luis Fernando Muriel: “Ya yo me hice cargo, la gente sabe. La pelotica está del otro lado, estoy es esperando”. Ahí, hizo un movimiento tipo entrenamiento previo a entrar al campo de juego. “Puntica de pies, estoy esperando nada más”.

Incluso, Teófilo Gutiérrez, muy a su estilo, le preguntó a Muriel: “¿Pero prometes llegar a la final de la Copa Libertadores?”, a lo que Luis Fernando solo se sonrió.

Luis Fernando Muriel tiene 34 años, juega en Orlando City desde febrero de 2024 y tiene contrato allí hasta diciembre de 2026. Su valor en el mercado, según reporta Transfermarkt, es de 1 millón de euros.

Si llega a Junior, sería su regreso al Fútbol Profesional Colombiano. En la memoria de los hinchas, y la prensa, está su paso por el Deportivo Cali. En el verdiblanco fue figura y eso le permitió dar el salto a Europa, donde estuvo cerca de 14 años y jugó con La Tricolor.

¿Junior de Barranquilla tiene plan B si no se da lo de Luis Fernando Muriel?

El interés de Junior por tener a Luis Fernando Muriel radica en varios aspectos, como ser el vigente campeón y disputar la próxima Copa Libertadores. Tener una nómina amplia es vital para el técnico Alfredo Arias.

Si no es Muriel, Junior pujaría por contratar a Alfredo Morelos. Foto: Colprensa

Ahora bien, si lo de Muriel no se llegara a dar, la prensa deportiva nacional reveló que Junior habría preguntado condiciones por Alfredo Morelos, delantero de Santos de Brasil en préstamo en Atlético Nacional. La información la dio Julián Capera.