Si Atlético Nacional no asegura a Alfredo Morelos, otro equipo en Colombia lo contrataría para Libertadores

Alfredo Morelos tiene mercado, y si no es en Atlético Nacional, podría seguir su carrera en otro equipo multicampeón de Colombia.

Redacción Deportes
27 de diciembre de 2025, 3:01 p. m.
¿Alfredo Morelos jugando la Copa Libertadores 2026 con un equipo colombiano? Nacional disputará Sudamericana.
¿Alfredo Morelos jugando la Copa Libertadores 2026 con un equipo colombiano? Nacional disputará Sudamericana. Foto: Getty Images y logo oficial Copa Libertadores.

Vuelve a ser tendencia el futuro de Alfredo Morelos, destacado delantero de 29 años que presta sus servicios a Atlético Nacional. Allí está cedido hasta el próximo 31 de diciembre, desde Santos de Brasil, y si el verde no asegura su continuidad, otro equipo en Colombia lo contrataría.

¿Cuál es el otro equipo en Colombia que quiere a Alfredo Morelos?

Junior de Barranquilla, tal como lo contó el periodista especializado en el mercado de pases, Julián Capera. Parece que el tiburón, vigente campeón y con Copa Libertadores 2026 por delante, estaría interesado en contratar a Alfredo Morelos.

Pero, ¿de qué depende que Morelos pueda llegar a Junior? Según el mismo comunicador, de que no se concrete lo de Luis Fernando Muriel al tiburón. Este último, también delantero y también con experiencia en Selección Colombia, ha sonado para el equipo de Barranquilla desde hace varias semanas atrás.

“Alfredo Morelos: Atlético Nacional prepara su oferta formal para comprar un porcentaje menor de los derechos del delantero. Junior de Barranquilla preguntó condiciones, en caso de no poder cerrar a Muriel. Al CT le gusta, me cuenta Juan Salvador”, escribió Capera.

A Alfredo Morelos también lo seguirían desde México

Pero ahí no para la cosa, pues parece que no solo en Colombia están detrás de Morelos, sino también en el fútbol de México. Se trataría de un proyecto atractivo para el futbolista, que viene destacando con goles y buenas actuaciones.

¿Cuál es la situación de Alfredo Morelos con Santos?

La cosa es así: Alfredo Morelos tiene contrato con Santos de Brasil hasta diciembre de 2026. Está cedido en Atlético Nacional desde julio de 2024, aunque en enero de 2025 la noticia fue que ese préstamo se extendía hasta este mes de diciembre.

Morelos ha sido fundamental con Nacional, ganando todo lo posible a nivel Colombia (dos copas, una liga y una superliga). Además, integró la nómina que llegó hasta los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, cayendo en dicha ronda ante São Paulo.

Parece que Santos negocia con Atlético Nacional en las últimas semanas, apuntando a una venta del jugador. En el medio, Morelos deja claro que quiere seguir vestido de verde.

“Las ganas (de seguir) están, como siempre he dicho, el querer quedarme acá; mi familia está feliz, yo soy feliz, y uno donde es feliz tiene que estar. Lo más importante es que está la motivación, que estoy jugando, que estoy marcando, que estoy ayudando a mi equipo y, bueno, eso es lo más lindo”, dijo Morelos a la prensa en noviembre.

