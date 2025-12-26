Deportes

Este es el multimillonario sueldo que gana Luis Fernando Muriel: Junior conoció la cifra

El conjunto rojiblanco está haciendo todo lo posible para llegar a un acuerdo con la dirigencia de Orlando City.

Sebastián Clavijo García

26 de diciembre de 2025, 12:00 p. m.
Luis Fernando Muriel, jugador colombiano del Orlando City
Luis Fernando Muriel, jugador colombiano del Orlando City Foto: MLS via Getty Images

Junior de Barranquilla sigue presionando por el fichaje de Luis Fernando Muriel, experimentado delantero colombiano que pertenece al Orlando City de Estados Unidos.

Los dos nuevos fichajes confirmados en el Junior de Barranquilla: armó delantera de lujo

El jugador ha dejado claro su deseo de vestirse con la camiseta rojiblanca, sin embargo, no es una negociación fácil por el contrato que tiene firmado hasta diciembre del próximo año y el sueldo que le pagan en la MLS.

De acuerdo al periodista Fabio Poveda, la dirigencia de Junior ya conoce cuánto se gana anualmente Luis Fernando Muriel y está intentando acomodar los números para presentar una nueva oferta.

“Orlando City solo quiere liberarse de pagar el contrato del delantero en el 2026. Su salario supera los 3 millones de dólares libres”, indicó.

Esa cifra equivale a unos 900 millones de pesos mensuales, algo que está fuera del presupuesto para cualquier equipo de la Liga BetPlay.

Luis Fernando Muriel es declarado hincha del Junior de Barranquilla.
Luis Fernando Muriel es declarado hincha del Junior de Barranquilla. Foto: JuniorClubSA

Junior no se rinde

Poveda agregó que “la primera oferta de Junior es muy buena para el fútbol colombiano, pero está muy por debajo de lo que Muriel gana en la MLS”.

Eso no quiere decir que se vayan a rendir, pues tienen a favor el deseo del jugador por venir a Colombia y su sentimiento como hincha tiburón.

Muriel quiere jugar en Junior, pero obviamente no puede renunciar a tanto dinero porque este es su trabajo. A la espera a ver si Junior mejora su oferta inicial”, completó.

Campeón con Junior llegaría a Millonarios: delantero para competirle a Atlético Nacional en Sudamericana

En ese orden de ideas, el negocio depende de que Junior pueda mejorar los términos económicos del contrato y que encuentre un punto medio con el entorno de Luis Fernando Muriel.

Orlando City ya dio el visto bueno para dejar salir al colombiano en este mercado de pases, situación que los liberaría para conseguir otro fichaje franquicia de cara al 2026.

Muriel hizo una buena temporada en 2025 con la camiseta del equipo púrpura. En 41 partidos disputados marcó 12 goles y dio 6 asistencias en un total de 2477 minutos sobre el campo de juego.

Críticas contra Muriel

A pesar de su exitosa carrera por Europa, más específicamente en la Serie A de Italia, el posible paso de Luis Fernando Muriel al Junior de Barranquilla no ha estado exento de polémica.

Hinchas y periodistas han llegado a comparar su nombre con el de Alfredo Morelos, quien fue la principal figura de Atlético Nacional en 2025.

“Perdón… Paso por aquí en plena Navidad porque me causa impacto profundo que exista alguien racional, futbolísticamente hablando, que pueda hablar de Morelos y Muriel el mismo día y a la misma hora. Ni punto de comparación”, dijo Carlos Antonio Vélez.

Para el experimentado periodista, Nacional nunca debió entrar en la carrera por Muriel. “En lo único que tendrían parecido es en la letra M. Atlético Nacional debe ir a fondo para conservar al mejor jugador de la liga, lejos”, agregó.

Noticias Destacadas